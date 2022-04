Liderazgo sin debate ni oposición

- Publicidad-

Feijóo ya es, por aclamación y sin oposición, el flamante Presidente del PP, tras un Congreso caracterizado por la ausencia de debate ideológico y propuestas programáticas que permitan, al menos, aventurar que propone él y su partido, para enfrentar la enésima crisis económica que aprieta el bolsillo de los ciudadanos; más allá del mantra de la rebaja de impuestos: el ungüento amarillo del PP que soluciona todos los males.

Falta de proyecto: ¿porque no existe?, ¿porque no lo quiere verbalizar?, ¿porque no lo tiene?, o porque este es el estilo del nuevo dirigente de los populares: no definirse hasta el último momento, dejando morir los problemas. El nuevo líder solo ha expresado de manera clara dos líneas rojas en el giro político que quiere imprimir al PP: no caerá en el insulto y el enfrentamiento —Sánchez puede estar tranquilo porque no le llamará felón como hizo Casado—; y para marcar distancias con Vox: <<nadie tiene el derecho de dar carnés de españolidad, porque aquí cabemos todos>>.

Claridad que se emborrona a la hora de precisar esa, genérica, oferta de diálogo institucional en los temas de Estado, y la promesa de que respetará la Constitución. ¿Quiere decir que abrirá la mano para desbloquear la renovación del CGPJ? ¿Que apoyará el plan del Ejecutivo contra la crisis por la guerra en Ucrania? ¿Tiene un proyecto propio y preciso para España, más allá de afirmar que la política del Gobierno está equivocada: porque es un error? En sus intervenciones plenarias plagadas de sensibleras referencias a Galicia —como el niño mayor que no sabe cómo despedirse de casa— no ha dado respuesta a ninguna de estas preguntas.

Congreso que solo ha servido para cambiar un líder por otro, incurriendo en el error de siempre: dejar la definición de una propuesta política clara —que reclama un sector amplio de la militancia— al albur del líder. El PP seguirá así navegando sin rumbo claro, guiado por el <<hooliganismo>> que se ha visto en el Congreso, según le pete a Feijóo; que ya veremos cómo se desenvuelve en el escenario de la política nacional, donde la presión mediática es constante, en especial la de los medios de la derecha que van a querer marcar la senda que debe seguir su acción política. ¿Sabrá desembarazarse de ese marcaje y de la bicha de Ayuso que ya le ha marcado el territorio? ¿Habrá aprendido que esos corifeos que hicieron creer a Casado que llegaría a la Moncloa, meses después le apuñalaron? Incógnitas que deberá despejar rápido, porque hacer el don Tancredo no sirve para gestionar la dinámica de la política nacional.