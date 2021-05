Libertad y fin del estado de alarma

- Publicidad-

La libertad que proclama Ayuso y el PP, NO tiene sentido. Da la sensación que a los irresponsables se les ha soltado para que se emborrachen, se droguen y hagan lo que les salga de «ahí«.

La libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia en pro del bien propio y común.

La libertad es un concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. En este sentido, se encuentra consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

También se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos para actuar según su voluntad e intereses propios en el marco de la ley.

Pero estos conceptos no SON los que predica Ayuso; se refiere, sibilinamente a que el gobierno de coalición actúa sin ética y sin criterio democrático, tildandolo de dictadura. Se ve que esta Sra ha vivido en otra dictadura y que era la antítesis de la DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD. LIBERTAD E IGUALDAD . Lo contrario de lo que predica AYUSO.

Y como dice el enlace: tengan mucho conocimiento y sentido común, mozalbetes que rompen botellas de cristal en el suelo, con el peligro que conlleva. Y según los médicos de guardia y urgencias, la noche del 9 al 10 de mayo, tanto en PMadrid como en Barcelona, han tenido que atender más casos de comas etílicos y casos de drogadicción, y en otras ciudades, que el Día de Nochevieja. Esa es la «libertad de los payasos» inculcada desde los slogans «ayuseros». Esa es la democracia orgánica traída desde el infierno.

Vaya país y vaya sociedad europea y española en decadencia.

Según los expertos en salud pública, el DESMADRE de la noche citada, sin lugar a dudas, dentro de 10 o 15 días tendremos nuevamente otra ola de contagios, vaya usted a saber de qué cepa, del SAR-CoV-2. Y a esto no hay derecho, máxime cuando está descendiendo la pandemia en la mayoría de las CCAA, excepto, claro está, en Madrid, Euskadi, Barcelona, Melilla y alguna otra más.

Luego buscaremos a los responsables políticos, y, como no, habrá que echarle la culpa al Gobierno de Coalición progresista, y si no al tiempo, pues ya están buscando la derecha y la ultraderecha, a la cabeza Pablo Casado, para no perder prestigio, por el ascenso político de Ayuso.

Y lo que es todavía peor, Aznar saca el hocico de la madriguera de Faes para pedir la unidad de la derecha, incluida la ultraderecha, de donde nunca salió.

Van a por Pedro Sánchez y ahora, una vez que no está Iglesias en el Gobierno, irán a por Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y tercera Vicepresidenta. Está más claro que «blanco y en botella».

Escuchar a irresponsables gritar, !!!libertad!!! o !!!ya somos libres!!!, indica la falta de conocimiento democrático de aquellos que en la Puerta del Sol de Madrid, en la Plaza Mayor de Salamanca, en plazas de Barcelona, por citar tres ejemplos, y en otras ciudades profirieron esos gritos sin saber su significado.

Esto puede significar(presuntamente) que a algunos politizados de derechas les han dado consignas para que salieran a la calle, y esas consignas se pasan a correligionarios y estos a amigos/as que son masa y no piensan en las consecuencias que les puede pasar a ellos y a sus familias al contagiarse, puesto que ni guardaban la distancia de seguridad, ni llevaban mascarillas y las medidas de higiene brillaba por su ausencia.

Señalar, también, que en nuestra opinión el Estado de Alarma tenía que haber durado como mínimo hasta finales de junio, si las autoridades sanitarias lo aconsejaran, como ya lo han hecho.

Bien por presiones, bien por recuperar prestigio el Gobierno decretó que el 9 de junio se acababa el Estado de Alarma. Craso error, desde nuestra óptica, igual que dejar libertad de acción a las CCAA en cuanto al toque de queda, que en el caso de Madrid fue a las 23 h, como en otras ciudades, lo que se tradujo en el DESMADRE en las calles que todos hemos visto.

Por otro lado, Pedro Sánchez según nuestro criterio, no debería haber asegurado que dentro de 100 días tendremos la inmunidad de grupo, porque si es a los 129 días le van a criticar y pedirle desde la oposición ultraderecha y derecha responsabilidades.

Y terminamos, después de haber escuchado a Pablo Casado en el telediario de las 9 de la noche.

Saco la impresión de estar ante un político que no es líder y que todo lo que hace el Gobierno está mal y su postura es absolutamente la opuesta, sin más, a la del Gobierno.

Se le nota demagogia y aunque lo niega teme la fuerza adquirida por Ayuso.

Además, aunque dijo que eran de centro derecha, tiene que admitir la postura de Aznar que está muy clara: unión de la derecha y la ultraderecha.