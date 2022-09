Lesmes firma el certificado de defunción de la Justicia española sin un solo atisbo de autocrítica

- Publicidad-

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, negó ayer haber realizado maniobras para llegar al Tribunal Constitucional (TC) y se ha autodescartado para ser candidato al órgano de garantías en «un futuro inmediato». Lesmes lanzó críticas a los sucesivos gobiernos por no haber invertido lo suficiente en mejorar los juzgados y tribunales españoles, pero no hizo ningún atisbo de autocrítica sobre la politización de la Justicia. Ni una sola mención a las luchas intestinas entre magistrados conservadores y progresistas; ni una sola declaración a sentencias lamentables como la del Supremo sobre las hipotecas y las cláusulas bancarias abusivas (que han dejado en la estacada a miles de consumidores y que en cualquier Estado de derecho medianamente avanzado hubiese sido impensable); ni una sola asunción de responsabilidad en el bloqueo de la renovación de los altos cargos de la cúpula judicial. Lesmes atribuye la negligencia a otros, a los políticos a los que es fácil echarle el muerto de cualquier cosa que ocurra, pero sin reconocer que buena parte de culpa del estado terminal que sufre la Justicia de este país tiene su origen en el estamento conservador que torpedea cualquier tipo de reforma o avance.

Lesmes, pese a que en público se rasgue las vestiduras con una Administración de Justicia que se cae a trozos, en realidad se siente cómodo con esta situación de decadencia que permite perpetuar en el poder al sector más conservador al que él mismo pertenece. Las togas siguen estando en manos de jueces reaccionarios (cuando no ultras) y esa es la gran tragedia de un país donde los ciudadanos hace ya tiempo que dejaron de creer en la diosa de la venda en los ojos, la balanza en una mano y la espada en la otra. De ahí que periodistas como Antonio Maestre repitan cada día que él ya no cree en una Justicia politizada. «Si eres de izquierdas la justicia es tu enemiga. La sentencia contra José Antonio Griñán es la última de una larga lista de sentencias que tienen más de políticas que de justas«, asegura el popular analista televisivo. Y tiene toda la razón: sin una Justicia fuerte e independiente no hay democracia. Sin unos jueces al margen del politiqueo diario nuestro estado de derecho no tiene ningún futuro.

Las coartadas de Lesmes

«Como presidente del CGPJ, en esta coyuntura me parecería indecente que yo me prevaleciera del cargo para obtener esa ventaja. Quien está diciendo otra cosa está mintiendo interesadamente. No tengo ninguna intención de ir al TC en las actuales circunstancias. Y en el futuro inmediato por su puesto que tampoco. Y dentro de tres años, cinco, seis, no lo sé«, aseguró Lesmes en declaraciones a la prensa tras el acto de toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Lesmes explicó que el Pleno del Consejo fue convocado para el día 8 «para que estuviera dentro del plazo legal marcado por la ley que devuelve al CGPJ las competencias para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional». «El nombramiento ha de hacerse el día 8, si es posible, y si no los días sucesivos», añadió, aunque reconoce que «cuesta encontrar unas voluntades dirigidas hacia una misma persona». «Esa es la dificultad de estos nombramientos», aseguró.

Preguntado sobre qué le parece que el Gobierno diga en privado que si no apoya los nombramientos, no lo auparán para que consiga plaza en el Tribunal Constitucional, Lesmes fue tajante: «No sé si alguien del Gobierno ha dicho eso. Si alguien del Gobierno ha dicho eso ha mentido. En el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al TC. Lo saben perfectamente porque se lo he puesto yo de manifiesto».

Ante la pregunta de quién puede estar detrás de dichos rumores, Lesmes aseguró que pueden ser «personas» que quieren mediatizarle para «evitar que se hagan nombramientos». Preguntado sobre si sería el PP, indicó que no puede decir quién puede ser, pero sí ha precisado que cree que se hace con la intención de que se «tambalee». «No voy a tambalear en esto», alegó.

Negó igualmente supuestas presiones de magistrados del TS para bloquear la renovación parcial del TC, asegurando que hay «varios» posibles candidatos del Supremo al Constitucional. «A mí se me han dirigido varios magistrados del Supremo postulándose para esos puestos. A otros me he dirigido yo. Uno solo me dijo que no le interesaba. El resto me ha dicho que tienen interés. Sobran magistrados que quieren ir al TC», señaló.

A quienes sostienen que «hay que boicotear los nombramientos«, Lesmes recordó la «institucionalidad» del Consejo e insistió en que si se ha aprobado una ley hay que cumplir con ella, más allá de que pueda gustar o no las circunstancias en las que se aprobó. «Es una ley que restablece la competencia del CGPJ, una competencia que está en la propia Constitución», subrayó.

Por ello, fue firme ante cualquier intento de boicot: «Yo me opongo a que esta institución se declare en rebeldía». «Lo he sostenido durante toda mi vida y lo sostengo ahora. Es nuestro deber: el cumplimiento de la ley y de la Constitución. Y, por lo tanto, nuestra obligación será procurar ponernos de acuerdo», dijo.