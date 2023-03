LAS VTCs continúan trampeando al Seguro y a las ITVs cambiando las matrículas

- Publicidad-

VTC son las siglas que reconocen el término Vehículo de Transporte CON CONDUCTOR, destacando el “CON CONDUCTOR” en mayúsculas, con toda la intención. A continuación adelantándome a los “leguyelos” y “ciber-cuñaos” que dirán que difundir matrículas como a continuación voy a hacer, es ilegal, os cito la

𝗦𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝟱𝟴𝟯𝟮/𝟮𝟬𝟭𝟯 de la 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 relativa a las 𝗠𝗔𝗧𝗥𝗜́𝗖𝗨𝗟𝗔𝗦:

«𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘯𝘥𝘦, 𝘢 𝘭𝘢𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘓𝘖𝘗𝘋 (Ley Orgánica de Protección de Datos), 𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘩𝘢 𝘥𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳𝘪𝘥𝘰 𝘴𝘪𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘢 𝘪𝘮𝘢́𝘨𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘴, 𝘺 𝘯𝘰 𝘢 𝘪𝘮𝘢́𝘨𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘢𝘴 𝘰 𝘯𝘶́𝘮𝘦𝘳𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘶𝘭𝘢 𝘤𝘶𝘺𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘤𝘵𝘦𝘳𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘢́𝘤𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭, 𝘢 𝘱𝘦𝘴𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘰 𝘢𝘳𝘨𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘰𝘭𝘶𝘤𝘪𝘰́𝘯, 𝘯𝘰 𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘚𝘢𝘭𝘢, 𝘱𝘶𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘶𝘯 𝘯𝘶́𝘮𝘦𝘳𝘰 𝘰 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘢 𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘳𝘪́𝘤𝘶𝘭𝘢, 𝘴𝘪 𝘣𝘪𝘦𝘯 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢 𝘶𝘯 𝘷𝘦𝘩𝘪́𝘤𝘶𝘭𝘰, 𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘯𝘨𝘶́𝘯 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢, 𝘺𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘶𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘥𝘦𝘭 𝘷𝘦𝘩𝘪𝘤𝘶𝘭𝘰 𝘯𝘪 𝘴𝘪𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳𝘢 𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘱𝘰𝘳 𝘲𝘶𝘦́ 𝘴𝘦𝘳 𝘦𝘭 𝘵𝘪𝘵𝘶𝘭𝘢𝘳 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘪𝘴𝘮𝘰, 𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘳, 𝘢𝘲𝘶𝘦𝘭 𝘢 𝘤𝘶𝘺𝘰 𝘯𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦 𝘧𝘪𝘨𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘪𝘤𝘩𝘰 𝘷𝘦𝘩𝘪́𝘤𝘶𝘭𝘰 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘋𝘪𝘳𝘦𝘤𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘎𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘛𝘳𝘢́𝘧𝘪𝘤𝘰.» Para más inri, en el caso tanto de Taxis como de Vtcs, estas matrículas están asociadas a un autónomo o empresa, y por tanto en ambos casos es información pública. 𝗣𝗼𝗿 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼, 𝗮𝗹 𝗻𝗼 𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗱𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗮́𝗰𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹, 𝗱𝗶𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝗿 𝗺𝗮𝘁𝗿í𝗰𝘂𝗹𝗮𝘀 𝘀i𝗻 𝗮𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗿𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗹 𝗻𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁𝗼𝗿, 𝗲𝘀 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹

A continuación veremos los datos de una VTC en el Ministerio de Fomento que es quien tiene las competencias de las autorizaciones de Vehículos de Alquiler CON CONDUCTOR VTC.

En la siguiente imagen podemos ver el informe de la DGT del mismo vehículo en el que como puede leerse, aparece categorizado como Vehículo de Alquiler SIN CONDUCTOR.

Dos informes con categorización totalmente contradictoria para el mismo vehículo y que como veremos en la siguiente imagen, para asegurar el coche utilizan la opción más económica, asegurándole como si ni fuese un vehículo profesional, Vehículo de Alquiler SIN CONDUCTOR.

Miles de vehículos VTC circulan por nuestras calles y carreteras en estas condiciones y dato sumamente relevante, es que este caso que aquí exponemos pertenece a una flota de VTCs contratada por Isabel Día Ayuso a través de un concurso de licitación pero por un precio casi 40 veces superior al que ofrecía el servicio público del Taxi a través de Radio Teléfono PideTaxi.

Mediante estas ilegales triquiñuelas, las grandes flotas de VTC se ahorran un dineral en seguros y en ITVs ya que un Vehículo de Alquiler CON CONDUCTOR debe pasar la ITV todos los años en lugar de cada 4 años como la pasan estos falsos Vehículos de Alquiler SIN CONDUCTOR. Para pasar las ITVs de hecho cambian las matrículas como podemos ver en los siguientes vídeos.

El pasado mes de diciembre de 2022, un grupo de Taxistas interpuso una demanda contra la comunidad autónoma de Madrid, por la incorrecta categorización de los vehículos VTC y todos sus incumplimientos derivados.

En referencia a la clasificación y categorización de los vehículos VTCs adquiridos en modo Renting, la demanda interpuesta contra la Comunidad de Madrid determina todos los conceptos que incurre la comunidad de Madrid , la cual exige unos requisitos ilegales a vehículos de transporte discrecional de pasajeros desde el 2013, que incurre en una cascada de incumplimientos e irregularidades que hacen de esta actividad un fraude de ley, un robo permitido por la Comunidad de Madrid a un sector relevante con obligaciones de servicio público regulado y de interés general como es el Taxi, tal y como determina el Tribunal Supremo.

Los representantes actuales del taxi no han interpelado ante los tribunales esta problemática y perjuicio del taxista a la administración responsable, motivo por el cual esta no rectifica su incumplimiento al no tener que acreditar ninguna explicación ante los tribunales, hecho que a través de la demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta por este grupo de Taxistas, obliga a la comunidad de Madrid a dar explicaciones ante el juez de su presunta mala praxis, presunto fraude de ley , presunta malversación de fondos públicos y muy importante, presuntamente permitiendo el incumplimiento de normas de seguridad vial que ponen en peligro inminente a cualquier a ciudadano que transite por los vías públicas de nuestro país o se han usuarios de este servicio VTC .

Como información indispensable y para que se tenga constancia de este hecho en él sector del taxi y ciudadanos, esta misma demanda se interpuso a la Generalitat de Catalunya, en Abril de 2022, por lo cual dicha administración se vio obligada a tramitar un decreto ley 9/2022 urgente para evitar una posible prevaricación por regular un sector de transporte que incumple su requisito principal de su autorización donde la ley de ordenación de transportes terrestres determina la revocación automática de cualquier autorización que incumpla sus requisitos.

A raíz de esta Demanda, la comunidad de Madrid cambió la clasificación de 1000 ( turismo) a los vehículos VTC donde consta en su permiso como vehículos de alquiler sin conductor a la clasificación 1041 ( vehículos de alquiler con conductor) que el RVG determina sin licencia municipal y que vuelve a incurrir en un fraude al considerar con una clasificación errónea a vehículos de renting y de leasing, que tienen que clasificarse como 1000 ( turismo) al ser vehículos de alquiler sin conductor, por lo tanto en ningún caso compatible con la prestación de servicio de VTC .

Estas VTC, con vehículos de renting o leasing, siguen siendo en su documentación ( permiso de circulación) como vehículos de alquiler sin conductor que tienen unas obligaciones distintas en el reglamento general de vehículos, una normativa de industria especifica y una periodicidad de itv completamente distinta, afectando a la seguridad vial por la utilización intensiva de estos vehículos sin un control previo de su estado de toda por lo tanto un peligro rodante para cualquier persona .

Esta misma demanda en Catalunya , obligó a un decret llei con trámite urgente.

El decret llei de la Generalitat 9/2022 determina la obligación de la correcta categorización en dos artículos el 4.1 c y 6.3 y en caso de su incumplimiento la revocación inmediata de su autorización, no sé cómo esta administración y otras van a justificar esta mala praxis, delante de un Juez, ya que anteriormente exigían lo contrario y lo siguen haciendo en las VTC estatales o así en las urbanas que también son estatales ( también ilegal, pero eso ya es otra demanda, ya interpuesta en el Área Metropolitana de Barcelona ) .

Este grupo de Taxistas, además también presentarán pruebas documentales de tales incumplimientos que incurren en licitaciones públicas en sus condiciones contractuales.

MÁS MADRID INFORMÓ DE ESTE ASUNTO AL GOBIERNO DE ISABEL DÍAZ AYUSO

Alberto Oliver, diputado por Más Madrid, llevó a la Comisión de Vigilancia de Contrataciones de la CAM, el contrato millonario que Ayuso dio a dedo al grupo Auro por un valor casi 40 veces superior a lo que costaba con el servício público del Taxi, sumado el problema de la categorización de los vehículos. La intervención fue apabullante y dejó sin palabras al representante de la CAM que no supo qué responder.

A pesar de todo, a día de hoy las VTCs continúan cambiando las matrículas azules por las blancas para pasar la ITV, como muestra la siguiente publicación, de lo que se deduce que continúan incorrectamente categorizados e incorrectamente asegurados. ¿Hasta cuándo?