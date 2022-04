Las gravísimas consecuencias del giro de Pedro Sánchez a favor de Marruecos: Argelia subirá el precio del gas sólo a España

- Publicidad-

Argelia advirtió de que la decisión unilateral de Pedro Sánchez de avalar el escenario propuesto por Marruecos para el Sáhara que, en realidad, no es otra cosa que una anexión encubierta del territorio, iba a tener consecuencias para España. Y así va a ser y tendrá un impacto muy negativo en el bolsillo de la ciudadanía.

En un principio, tanto el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como otros miembros del Ejecutivo, afirmaron que no esperaban que Argelia tomara represalias cuando el país norteafricano ya había llamado a su embajador en España a consultas.

Sin embargo, los hechos no se pueden ocultar y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido que la empresa estatal argelina Sonotrach va a subir los precios del gas a España, aunque confía que ese incremento sea moderado.

En declaraciones a RTVE, Ribera ha afirmado que «la intención de Sonatrach es subir los precios, pero eso viene desde octubre, porque entiende que los precios están muy por debajo del precio al que se cotizaba el gas en los mercados internacionales».

Sin embargo, la realidad es que esa subida del precio del gas sólo a España es la consecuencia del giro de Pedro Sánchez y su apoyo a Marruecos respecto al conflicto del Sáhara. Como fue una decisión unilateral del presidente, Ribera, al ser preguntada por si esta decisión de Argelia es el resultado de la respuesta a ese giro, ha intentado dar una respuesta diplomática al afirmar que el interés del gobierno es tener una buena relación tanto con Argelia como con Marruecos.

Argelia prefiera ahora a Italia

Argelia no aceptará jamás que la solución del Sáhara Occidental pase por acatar lo que diga Marruecos y ha considerado como un asunto de alta traición la capitulación de Pedro Sánchez. Esto, en un momento en que el gas se ha convertido en un asunto plenamente prioritario para Europa tras las sanciones a Rusia, es una irresponsabilidad por parte de un presidente que lo único que quiere es tener una Presidencia de la UE tranquila sin problemas que le quiten brillo de cara a su objetivo de, tal vez, presentarse a la Presidencia de la Comisión una vez que termine su mandato tras las próximas elecciones generales.

El gobierno argelino ya está tomando cartas en el asunto y aplicando represalias contra la decisión unilateral de Pedro Sánchez de entregar la política exterior de España a sus intereses personales y políticos. En primer lugar, llamó a consultas a su embajador. En segundo término, está reconstruyendo su estrategia de suministro del gas hacia Europa.

El analista Yahia Zoubir, en una entrevista a El Independiente, afirmó que el giro pro marroquí de Sánchez «en Argel se ve como una verdadera traición, una puñalada por la espalda. […] Y no solo se ha percibido como una traición hacia los saharauis. Aunque no lo digan, lo consideran también una traición hacia Argelia. Sánchez habló recientemente con Abdelmadjid Tebboune y le trasladó que Argelia era un socio estratégico y fiable. Y luego, no pasaron ni dos semanas cuando el Gobierno español tomó esta decisión, revelada por los marroquíes. Es toda una traición […] la respuesta no será inmediata. Pensarán detenidamente lo que esto significa. Y creo que una de las consecuencias es que no volverán a confiar en los españoles. Para los argelinos, alguien que dice ser tu amigo y que luego te traiciona, puede decir lo siento las veces que quiera. Incluso decir que no era su intención, pero quedará esa desconfianza para el futuro».

Gravísimas consecuencias para España

Además, la decisión de Sánchez al alinearse junto a Marruecos tendrá consecuencias muy graves para la economía española. «hay una cosa segura: Italia será el hub energético, no España. No se van a romper los acuerdos con España porque los argelinos dicen no ser como los españoles, que tenían un contrato moral y lo quebraron […] España no debería sorprenderse de lo que empiece a suceder ahora. Argelia va a buscar un nuevo socio en Europa, que será Italia. Estoy bastante seguro de esto. Se centrarán en el oleoducto que va desde Argelia a Italia. Una vía que ya está operativa. Italia ha invertido en el sector. A medio y largo plazo Italia sustituirá a España como principal vía de suministro de gas a Europa. Ese lapso de tiempo depende de una cuestión técnica, de cuando esté el oleoducto completamente operativo», afirmó Zoubir.

Ya no se trata de traición al pueblo saharaui o a los acuerdos con Argelia, sino al propio pueblo español, hecho que, definitivamente, incapacita a Sánchez a seguir en la Moncloa dirigiendo el destino de una ciudadanía que bastante sufrió con las políticas del Partido Popular y que ahora es víctima de la incompetencia de un presidente que promete mucho pero que sólo vende palabras.