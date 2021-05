El Sindicato de Enfermería de Madrid, SATSE, denuncia que “las enfermeras cansadas y hartas de ser ninguneadas por el Gobierno madrileño”.

200 euros de contribución

Para este sindicato no es de recibo que, por parte del Gobierno regional, se hicieran múltiples halagos públicos y reconocimientos a su papel en la lucha contra el Covid19, mientras se “recibe como ‘compensación a su esfuerzo’ una retribución inferior a la media en casi 200€ al mes.

En los centros sanitaros madrileños, “las plantillas enfermeras son las más escasas de todo el país por número de habitantes asignados y, además, a muchas de ellas se las penaliza al no permitir que accedan a la Carrera Profesional”. ”Además no se les reconozcan las 35 horas semanales o derechos que sí disfrutan compañeras de otras Comunidades”, explican desde SATSE Madrid.

Pago del 100% de la Productividad Variable

El único reconocimiento para las enfermeras del Sermas por su esfuerzo durante lo más duro de la pandemia ha sido el pago del 100% de la Productividad Variable, que los enfermeros ya cobraban, y que no supone una cantidad significativa.

“No hemos tenido paga Covid, no se nos han compensado debidamente las numerosas horas extras que hemos realizado atendiendo a nuestros pacientes como han tenido otras CCAA con aparentemente economías menos saneadas, etc. Pero sí se nos penaliza, si decidimos no aceptar una sustitución, aunque concurran circunstancias personales ineludibles”.

Otras enfermeras madrileñas no reciben nada

Otras enfermeras, también del ámbito público, como las que trabajan en las residencias de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) o en los centros educativos como enfermeras escolares, no han recibido nada.

“No recuerdan la situación de las residencias, el esfuerzo desarrollado por sus enfermeras y enfermeros o que muchas enfermeras escolares fueron reclamadas para trabajar, fuera de sus jornadas laborales habituales, en el Ifema. Ninguna de ellas, ni de la AMAS ni las de los centros educativos se negaron a ello ni pusieron una sola pega”, indican desde SATSE Madrid.

La precariedad expulsa a las enfermeras de Madrid

El resultado de todo este cúmulo de situaciones hace que las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid “se ven obligados a buscar trabajo en otras Comunidades”.

Así, una enfermera sabe que en Navarra tendrá una retribución superior a 400€ al mes o que la media del Estado es claramente mejor que su retribución actual.

La jornada de 35 horas

Hay muchas Comunidades que ya tienen implantada la jornada de 35 horas. Además, la presión asistencial es inferior fuera de Madrid y el trato de los Gobiernos regionales es más ‘amable’ ya que se ofrecen contratos de más larga duración y con mejores condiciones.

Sanidad privada madrileña – situación dramática

En el ámbito privado “la situación es aún más dramática ya que sus retribuciones son más bajas, por término medio, que en la sanidad pública”, denuncian desde el sindicato profesional.

No lo es el número de pacientes que han de cuidar ya que las ratios enfermera/paciente son más elevados y es habitual el cambio de puesto de trabajo por necesidades del servicio y por lo precario de las plantillas enfermeras en la mayoría de los centros sanitarios privados.

En ese ámbito “lo complicado es retener a los profesionales de enfermería que ven en la sanidad pública una forma de mejorar, al menos durante un corto periodo de tiempo, sus condiciones laborales y, también, las económicas”, recuerdan desde Satse Madrid.

Prescripción enfermera o la exclusión hacia lo público

Además, se sienten discriminadas por el Gobierno regional que las ignora “negándoles por ejemplo que puedan acceder, al igual que las enfermeras del Sermas, a la recientemente aprobada ‘prescripción enfermera’ de la que están excluidas a pesar de tener la misma formación y titulación que las del ámbito público”.

Exclusión que se extiende a enfermeras de las residencias, tanto públicas como privadas, a las enfermeras escolares, a las que prestan su labor en la sanidad municipal (Samur, por ejemplo) o las que ejercen su profesión de forma autónoma, por poner solo varios ejemplos.