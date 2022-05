Las encuestas acabarán perjudicando a Moreno Bonilla

- Publicidad-

Vaticinan, cual oráculo de Delfos, las encuestas una magna victoria del PP en las próximas elecciones en Andalucía. Debería ir preparando Juan Manuel Moreno Bonilla una fiesta “a la romana” en las ruinas de Híspalis para su proclamación como Imperator. ¿O no? Por Elías Bendodo seguramente sí. Todos con togas, vino y manjares hasta tener que vomitar. Es algo que le pone mucho al manipulador mayor de Al-Andalus. El problema es que lo más probable es que las encuestas estén sobreestimando al PP e infraestimando a otras fuerzas políticas.

¿Por qué?, se preguntarán ustedes. Casi ninguna de las encuestas publicadas ofrece los datos de distribución de voto por provincias. Dan un porcentaje total y un reparto de escaños sin base alguna visible. Tengan en cuenta que vienen haciendo unas 1.000 entrevistas telefónicas (con el sesgo que ello implica) y cuya distribución sería de 125 por provincia. Evidentemente en las provincias más pobladas se hacen más entrevistas (eso se espera) y en las menos pobladas algunas menos, pero huele a que existe cierto sesgo a poco que se conozca la composición geográfica de Andalucía. Por ello existe un ±3% de error pero…

No ofrecen votos por provincias

De entre todas las encuestas que se han realizado hasta el momento (y las que vendrán) sólo Electomanía y Gad3 han ofrecido la distribución de voto por provincias. Y ahí se ven, para un ojo medianamente entrenado, algunas cuestiones extrañas. Si todas las encuestas afirman que los votantes más fieles (hasta casi el 90%) son los de Vox ¿por qué van a dejar de ir a votar respecto a anteriores elecciones? Ciudadanos está sobreestimado, como se ha podido comprobar en Madrid y Castilla y León, porque sus votantes son los menos fieles. Ni Juan Marín se piensa votar a sí mismo. Le otorgan un 3% general de voto, justo la barrera electoral legal en Andalucía ¿creen que con eso pasarán al reparto? Van muy justos, eso si logran los 109 candidatos para poner en las papeletas.

El PSOE se puede ver perjudicado por la política nacional, a eso vienen jugando desde San Telmo, pero ¿tanto como para quedar peor que con Susana Díaz que tuvo hasta a los propios en contra? Dicen que los votos se irán al PP o la abstención para justificar que se pase de un 33% del voto en generales a un 25% en autonómicas. Extraño cuando menos. Y a la izquierda del todo existe mucho optimismo en conseguir representación, aunque no es que haya empezado muy bien Por Andalucía con la metedura de pata de Podemos. ¿Se van a fiar los andaluces de un partido que es incapaz de enviar unas firmas en tiempo y forma? ¿Piensan que Adelante Andalucía no va a ser capaz de mover voto en Sevilla, por ejemplo? Y esto sólo revisando las dos encuestas (medianamente fiables) que ofrecen los datos por provincias.

Encuestas para provocar el voto al PP

En realidad lo que se pretende con estas encuestas (las de Ok Diario son directamente inventadas pues de la empresa que dicen que las hace no hay constancia de su existencia) es generar lo que los anglos llaman el efecto bandwagon. Esto es, movilizar a cierto electorado hacia el partido que se presume ganador o subirse al caballo ganador. Lo cual tiene sentido cuando existe una gran aleatoriedad entre el electorado. Pero desde las últimas elecciones, con la desaparición de Ciudadanos y el hundimiento de lo que es Podemos y colegas, ya no existe esa aleatoriedad. De hecho, a día de hoy, seguramente el 75% de los votantes saben perfectamente a quién votar y a quién no. Ese 25% restante se dividirá entre abstención y cambios de última hora, por lo que la campaña electoral será más importante que el efecto caballo ganador.

No esperen un porcentaje de voto mayor al 65% (una estimación que se oculta en algunas encuestas y es fundamental para saber si está bien hecha o hay sobreestimación). Mucho menos cuando hará bueno y apetezca más ir a la playa (en las provincias costeras y Sevilla) que a votar. Salvo en el caso de los votantes de Vox que se sabe que irán a votar sí o sí. ¿En qué porcentaje afectará esa abstención a cada partido? Esto lo tendrían que valorar las encuestas pero parece que todo el peso de la culpa abstencionista cae en la izquierda e igual no es así. Si Moreno Bonilla ha convocado en esa fecha es buscando que le perjudique menos al PP que al resto de los partidos. Y las encuestas le echan una mano con las ganas de no ir a votar porque ganará el PP de calle.

Buscan la abstención de la izquierda

Las encuestadoras están jugando, como ha pasado en anteriores comicios, a provocar el efecto bandwagon en favor del PP y en provocar una abstención en perjuicio de la izquierda. Pero olvidan a Vox, ese partido que ha estado dando sorpresas y tiene los votantes más fieles. Con sólo mantener el porcentaje de voto de la últimas generales, el PP perdería bastantes diputados que hoy les dan como seguros. Si el PSOE consigue mover el voto a su izquierda, sin necesidad de alimentar discursos inanes sobre el peligro de la ultraderecha, el PP perderá bastantes diputados. Con sólo repetir porcentajes similares a las generales, Moreno Bonilla podría ser presidente pero…

Todo depende al final de la propia campaña electoral. Que llegue Macarena Olona, aunque Vox es una marca per se más allá de los nombres de los dirigentes, va a suponer que muchos medios de comunicación no sepan a quién dar su amor y apoyo desinteresado (las subvenciones publicitarias no influyen –guiño, guiño-). Desde luego no va a tener críticas y las que haya (como ha sucedido hasta el momento) igual suponen más votos para su persona. Y no siendo influyente para el votante medio de Vox puede serlo para el votante desencantado de Ciudadanos (que abandonó al PP, por cierto) y la transferencia naranja-azul igual se vería lastrada.

También cabe destacar que la izquierda, si persiste en su proceso de autodestrucción y cainismo, puede entregar a la derecha el gobierno sin necesidad de comparecencia. Dependerá de lo que hagan en campaña (en una que será menos ilusionante que lo que supuso Adelante Andalucía en las últimas) y lo que puedan convencer a sus votantes. Unos para que vuelvan a votar y otros para que no se vayan a sus casas asqueados de todo. Eso sí, de persistir las encuestas en dar la casi mayoría absoluta a Moreno Bonilla, igual los que acaban yéndose a la playa son los votantes peperos.