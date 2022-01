La vacuna del doctor Enjuanes: el arma definitiva contra el covid

- Publicidad-

A sus 76 años, el doctor Luis Enjuanes lidera un equipo de 16 personas del Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del CSIC cuyo objetivo es terminar la que podría ser una de las mejores vacunas contra el covid. Y ello por varias razones: porque la vacuna es autoamplificable, lo que significa que la dosis de ARN que se inyecta puede multiplicarse por 5.000 veces dentro del organismo; porque genera una inmunidad esterilizante, es decir, las personas vacunadas no solo no enferman, sino que tampoco se infectan ni transmiten el virus; y porque la administración de la dosis podría ser intranasal, lo que da mayor protección en las vías respiratorias, la principal puerta de entrada del coronavirus. Es decir, esta vacuna lograría la esterilización, o lo que es lo mismo: quienes la reciban no se infectarán ni contagiarán a los demás.

Enjuanes y sus colaboradores han trabajado para que su hallazgo estuviese ya listo en enero de 2022 pero los experimentos se han ido retrasando por diferentes motivos, de modo que habrá que esperar un año más. “Saldremos más tarde, pero con todo actualizado”, afirma. Se refiere, por ejemplo, a que en los ensayos han incorporado las mutaciones de las variantes del covid de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Más allá de su investigación, el virólogo explica por qué este coronavirus es más letal que otros, augura nuevas epidemias y cambios en nuestro modo de vida, y da por hecho la irrupción de las vacunas españolas en la lucha contra la pandemia. Nada más empezar, advierte: “Ahora no podemos bajar la guardia”.

La vacunación es la única forma de frenar esta enfermedad de forma masiva, según Enjuanes. “Las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca son efectivas, pero no perfectas: hay que dar dos dosis y la gente vacunada, aunque está protegida de sufrir una patología intensa y morir por covid, también se infecta y puede diseminar el virus”.

La del CSIC es una vacuna original, no se ha fabricado ninguna de este tipo hasta la fecha. “Está basada en la manipulación genética del propio SARS-CoV-2, del que hemos derivado un replicón de ARN [que multiplica la dosis génica que desencadena la protección]. Esa parte ya está definida, pero necesitamos tecnologías complementarias para la administración de la vacuna. Tenemos que combinar ambas cosas y comprobar que todo funciona, que la vacuna es estable y segura. Nos gustaría ir más deprisa, pero es un modelo nuevo y requiere tiempo”, asegura el investigador.

“Nos cuesta entender los ritmos de la ciencia, aunque precisamente lo que más nos preocupa es la seguridad de las vacunas. Y para garantizarla es necesario realizar sucesivos experimentos con animales y ensayos clínicos en humanos”, añade. Generalmente, una vacuna tarda entre 10 y 15 años en desarrollarse. Las multinacionales están trabajando con equipos de unas 600 personas, grandes instalaciones e ingentes recursos económicos para ir más rápido. “A nosotros no nos ha faltado financiación en estas primeras fases, y tanto el CSIC como el Ministerio de Ciencia nos apoyan mucho, pero tenemos que completar la investigación para una vacuna nueva”.

La vacuna del CSIC tiene dos versiones y ambas se basan en el mismo replicón, derivado del genoma del virus, al que se ha quitado una colección de genes. Como resultado, ya no es un virus porque no se puede propagar e ir infectando a personas o animales. Eso da la seguridad de que no va a revertir a una entidad virulenta. El equipo de Enjuanes ha utilizado una ruta de administración intranasal, pero las agencias que controlan la seguridad de los medicamentos prefieren la intramuscular, que se ha usado más y es segura. Sin embargo, a juicio del científico español esta opción no es la más adecuada porque induce una inmunidad general en todo el organismo, sistémica, y menos fuerte en las mucosas. Las mucosas (nasales, oculares, respiratorias, etc.) son espacios abiertos al exterior y la inmunidad en esas zonas se induce mejor localmente, presentando ahí el antígeno [la sustancia que provoca la respuesta inmunitaria; en este caso, la vacuna]. Esta es la teoría de Enjuanes: actuando directamente en las vías nasales se consigue mayor inmunización.

El virus del covid penetra prioritariamente en nuestro organismo a través de las vías respiratorias, por eso si se administra la vacuna intranasalmente, se inmuniza esa zona y la protección es mayor. Esto se comprobó con el prototipo vacunal que se desarolló para el MERS que vino de Oriente Medio; su eficacia era muy alta porque generaba una inmunidad fuerte. A cambio, hay que hacer más ensayos para demostrar la seguridad. “Tenemos dos vías de administración en estudio: la intranasal y la intramuscular, que se inyecta en un brazo. Varias compañías que han fabricado vacunas intramusculares están investigando vías para administrarlas intranasalmente –con sprays– de forma segura. Nosotros vamos a por una vacuna intranasal y de una sola dosis muy potente”, asegura el científico español.

Una vez inoculada la dosis de Enjuanes, el propio sistema inmunitario puede multiplicar entre 1.000 y 5.000 veces la cantidad de ARN que se introduce con la vacuna. Por tanto, con la vacuna del CSIC se necesitará una cantidad inicial mucho menor y el coste se reduciría. Los científicos de Moderna y Pfizer lo saben, pero han optado por ir más deprisa y la primera versión de vacuna que han sacado no es autoamplificable. “En primer lugar, nuestra vacuna no utiliza un solo antígeno para inmunizar, sino varios del propio virus. Segundo, al ser autoamplificable puede multiplicar hasta 5.000 veces la dosis inicial. Tercero, el uso de la vía intranasal aumenta su potencia porque induce inmunidad en las mucosas respiratorias”, explica el doctor.

Algunas empresas ya están fabricando vacunas autoamplificables como la de Enjuanes y que se administren vía intranasal. Aunque ninguna ha sido aprobada aún, no tardarán en lograrlo, porque eso abarata costes y hace que sean más efectivas. Estas tecnologías se conocen y ya hay varios prototipos. “Más que tecnológico, diría que el problema es lograr la aprobación, hacer productos seguros”, asegura.

Parece claro que la nueva vacuna podrá ser eficaz contra las nuevas variantes que vayan surgiendo. Ahora bien, ¿cuánto durará la inmunidad de la vacuna del CSIC? ¿Y hasta qué punto será una vacuna eficaz frente a las nuevas cepas o variantes del virus? Enjuanes cree que su vacuna tendrá una eficacia muy prolongada en el tiempo. Al basarse en un ARN autorreplicante, induce una inmunidad no solo de alto nivel, también de larga duración. “En principio nuestra vacuna debería ser más inmunogénica que las que se están suministrando ahora, porque además incluye varias proteínas del virus. Ahora bien, esa duración, para cualquier vacuna que induzca una inmunidad en las mucosas respiratorias, puede ser de 1, 2 o como máximo 3 años. Antes comparaba la inmunidad en mucosas con la sistémica, la que dan las vacunas contra el virus de la polio, el sarampión o la viruela. Esa puede durar 20, 30 o 40 años con una sola dosis. El asunto de las nuevas variantes lo tenemos controlado. La versión en la que nos estamos centrando incluye las mutaciones de los virus del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, y seguramente también de alguna variante de EEUU que ha aparecido en California y Nueva York. Saldremos más tarde, pero con todo actualizado. En todo caso, si esto sigue así, habrá que actualizar las vacunas cada año, como sucede con el virus de la gripe, en función de las variantes que surjan”.

Las razones que influyen en la gravedad del covid son múltiples, pero hay una principal: normalmente los virus son específicos de un tejido, es decir, un virus hepático produce un tipo de infección en el hígado mientras que el covid ataca en todos los frentes. El SARS 1, el coronavirus de 2002, básicamente infectaba el tracto respiratorio y el tracto entérico. El SARS-Cov-2 tiene lo que se llama un politropismo, puede infectar cualquier órgano. Por eso causa como poco 50 patologías distintas.