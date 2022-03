La Universidad del País Vasco renueva a Denise, un biólogo ucraniano cuya beca había finalizado

- Publicidad-

Denise es Doctor en biólogía y trabaja para la Universidad del País Vasco UPV-EHU, le han prorrogado el contrato de investigador por un año más, reside en Sopelana (Bizkaia), practica el surf en sus ratos libres, esta mañana de domingo justamente lo ha hecho, aunque las aguas en la playa de Arriaterra estaban un poco revueltas y había muchas espumas. Tiene 35 años y un contrato con la Universidad por un año que le vence por estas fechas.

Ha estado en Canarias (Lanzarote) y Valencia, aunque conoce bastante bien la geografía de España. También ha viajado por muchas partes del planeta. Investigador de vocación, la naturaleza es su soporte vital.

En la universidad UPV-EHU comparte un departamento con otros biólogos que desarrollan trabajos de postdoctorado. Es decir Denise es doctor en biología. Se le ve una persona muy despierta y totalmente abierto. De educación exquisita. Buen porte. Maneja bien el Inglés, el ruso y el ucraniano. Aunque se hace entender en español.

Mi hijo me lo ha presentado en un Berango con sol y muy animado en sus terrazas en el nuevo centro cívico hace poco tiempo restaurado. Le hemos invitado a una paella preparada por mi mujer que él nos ha agradecido. A Denise le encanta la Paella y el Mediterráneo. También la cocina vasca.

Mi inglés es muy macarrónico, por eso he conseguido que Denise se siente a mi lado, enfrente suyo estaba mi hija mayor, que habla el inglés perfectamente, pues no en vano vivió en Londres por un periodo de cinco años. Ella nos ha podido traducir.

Me he preguntado que es lo que realmente sabemos sobre un país como Ucrania, ahora con motivo de la guerra con Rusia estamos siendo instruidos profusamente por los cientos de programas televisivos, pero la verdad tengo que reconocer que nuestra cultura sobre este país era más bien escasa. Esta muy lejos del País Vasco. Si, sabíamos la anexión de Crimea por los rusos, pero poco más.

Pues bien Ucrania , en ucraniano “escuchar” es un Estado soberano ubicado en Europa Oriental. Su forma de gobierno es la república que se rige por un sistema semipresidencial, con la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Su presidente es Volodímir Zelenski, un líder populista de 44 años, cómico de profesión que arrasó en las elecciones hace tres años.

Se trata de una democracia, en la que los ciudadanos, tienen los ojos puestos en Europa, su presidente se ha convertido en un auténtico líder en su lucha contra el nepotismo de Puttin, dictador ruso. No obstante en su campaña electoral se reafirmaba en la paz con Rusia.

Denise nos comenta acerca de la propaganda rusa, en cuanto a que los ucranianos nazis masacraron a los rusos del Donbass y (la región oriental ucraniana) eso fue el pretexto para la invasión a Ucrania del ejército ruso. Esa acción atribuida a los ucranianos es rotundamente falsa. Se trata solo de publicidad de noticia falsa, según afirma Denise. Nos cuenta que Putin considera al Gobierno de Kiev “neofascista” y afirma que lo anterior es una simple patraña justificativa de la guerra, que para Putin es simplemente un movimiento militar, no una invasión.

Una de las primeras observaciones de Denise fue rotunda.

Hay serios rumores de que los generales rusos no le están contando la verdad a Putin, está perdiendo su particular guerra. El ejército ruso está desmoralizado, muchos miles de sus soldados fueron reclutados para movimientos militares y ahora se encuentran en medio de un fregado nada apetecible.

Muchos de ellos son muy jóvenes todavía y no encuentran ninguna explicación a lo que está sucediendo. Los movimientos de las tropas rusas son muy lentos y ya han tenido problemas de suministros de refresco, hombres y armas. Los propósitos de Putin no se han cumplido para nada, pues auguraban una guerra rápida y eso no esta sucediendo. Putin ha pedido material militar a China. Es una prueba de su debilidad.

Denise nos habla un poco de su País, Ucrania, es un Estado compuesto por veinticuatro óblast, – como provincias-. Ucrania dispone de una superficie de 600.000 kilómetros cuadrados y una población de 41.70.000 habitantes. La ciudad de Kiev es la capital, es la ciudad más poblada del país. El idioma oficial de Ucrania es el idioma ucraniano y la religión predominante es el cristianismo ortodoxo. Los cosacos nacieron allí, un País formado por gente con una gran capacidad de lucha y de sufrimiento. Kiev hoy esta pendiente del ataque grueso del ejército ruso.

La República de Crimea – no reconocida por Ucrania, que la considera “ilegal”- proclamada el 11 de Marzo de 2014 como Estado independiente, reconocido solamente por Rusia, pertenece a la Federación rusa, entre el mar Negro y el de Azov. Sebastopol se adhirió a Rusia con el status de ciudad federal con dos millones de habitantes. Ambos territorios son parte inalienable de Ucrania, para Rusia es parte indisoluble de ella.

La paella en la comida estuvo riquísima, Denise repitió y bebió con mucho deleite un rioja MUGA, que sabía era de Rioja alavesa. Incluso nos mostró a todos los comensales con cierta sorpresa la APP que le permite en su móvil visionar los mejores vinos del mundo, sin más que hacer un click sobre la etiqueta de cada botella. Entró con un magnífico blanco de las bodegas navarras de Inurrieta, ORCHIDEA del 2015 de 13 grados, Sauvignon Blanc de la localidad de Falces, aunque no despreció finalmente concluir con un tinto MUGA de la cosecha 2018 de HARO en la RIOJA de 14 gradetes. Tomó todo ello en cantidades modestas.

Foto: La tragedia. Fuente: AP Kiev Ucrania.

Tras la Revolución rusa de 1917, surgió un movimiento nacionalista formándose la República Popular Ucraniana, forzada por los bolcheviques a constituirse como la República Socialista Soviética de Ucrania en 1921, y miembro fundador de la Unión Soviética al año siguiente. Finalmente, recuperó su independencia el 24 de agosto de 1991, tras el intento de golpe de Estado en la Unión Soviética que condujo a la disolución de esta en diciembre del mismo año. Luego ya estamos ante un primer problema, Ucrania en las puertas de Europa, cuestión que como dice Denise seguramente no supo ver convenientemente la OTAN. ​ La URSS se deshizo y en ese desagarro a Rusia le surgieron algunos enemigos potenciales, como Ucrania, Bielorusia, Moldavía, Georgia, Estonia, Finlandia limítrofes con la Federación Rusa. Bielorusia es hoy día un firme aliado de Rusia.

En un impás de la comida, Denise se puso serio para manifestarnos que su padre justamente ayer había fallecido ayer Q.E.P.D. Todos nos quedamos impresionados. Parece ser que hubo un fallo cardiaco. Cuando le preguntamos por la razón digo brevemente, un fallo cardiaco, aunque apareció la duda en su rostro. El vivía en JERSON 282.000 habitantes a orillas del río Dnieper junto al mar Negro, una ciudad masacrada por los rusos, pero todavía no tomada, aunque no es esa la información del lado ruso. Realmente no ha sabido todavía como fue, pero su tristeza se vio dibujada claramente en su rostro de Eslavo. Su madre vive en Kiev, y no ha querido abandonar la ciudad, sus padres vivían en ciudades distintas. Denise tiene dos hermanos más también divididos, uno en Jerson y otro en Kiev cada uno estaba con su padre y su madre. Ambos tienen carreras universitarias bien formadas.

Foto: Denise ucraniano Doctor en Biología.

Por eso cuando uno piensa en refugiados formados con carreras universitarias y experiencia en sus trabajos, no deja de pensar egoístamente, ese es el tipo de inmigración que necesitamos. Aunque con los inmigrantes subsaharianos no habrá gente muy técnica pero en España necesitamos de todo. La baja natalidad durante años nos está convirtiendo en un país de viejos. Además la inmigración exige países con una sensibilidad humanitaria especial. El tema dramático es que los movimientos migratorios normalmente tienen una raíz, la pobreza, las guerras y el hambre. Sacar partido de todo ello es inmoral e injusto.

Denise dice que en el centro de las cosas siempre está la persona y esto es algo que no conviene olvidar, eso es importante más que cualquier conflicto o guerra, más que las armas, o la riqueza de un país y mucho más que un dictador imbuido de “la grandeza”. Por eso se empeña en recordar que Putin no es Rusia, que terminará vencido y arrastrará detrás a todo un país de más de 300 millones de personas que sacrificaron su vida por derrotar al nazismo.

También apunta que Bielorusia no ha sabido encontrar en el tablero mundial su espacio adecuado, ya es en este momento una marioneta de Putin. De hecho parte de las tropas rusas invadieron Ucrania desde este país satélite de Rusia.

Desde 1.990, Ucrania está en un proceso de transición desde una economía planificada hacia una economía de mercado y un Estado democrático. ​ En 2013, tras la decisión del presidente Víktor Yanukóvich de rechazar el largamente negociado Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea y, por el contrario, estrechar relaciones con Rusia, dieron comienzo una serie de protestas (conocidas como el Euromaidán) que conllevaron su derrocamiento.

Esta situación de inestabilidad fue aprovechada por la Federación de Rusia para ocupar y anexar Crimea en marzo de 2014 y comenzar la guerra del Donbás al mes siguiente, culminando con la invasión rusa en febrero de 2022. Rusia al fin tenía a la mano un objetivo gestado durante muchos años. Cosa que no supe ver ni los más avezados servicios de información americanos, ni Europa ni el servicio secreto israelí. Por eso PUTIN terminará matando antes de dar su brazo a torcer.

A los postres Denise que cumplía años, sopló sobre una vela de una magnífica tarta y tuvo su momento feliz, pensó que en cualquier rincón del mundo uno se puede encontrar con gente amable dispuesta a ayudar y España era un buen país de acogida. También se acordaba de su padre fallecido ayer mismo. No dejó de pronunciar la palabra “eskarrikasko -gracias en vasco-“ por vuestra acogida y simpatía. No lo olvidaré -subrayó-.

La buen anoticia además es que la Universidad del País Vasco le había prorrogado un año más su estancia en Bizkaia (País Vasco). Le ayudaría a ver las cosas más claras y observar como iba a terminar la guerra en su País. El como consecuencia de su actual trabajo no se veía obligado a participar en la contienda, podría seguir con su posdoctorado en Biología, un proyecto de la UPV sobre las plantas autóctonas en Euskadi. Le hablé sobre mi viaje a Svalbard, un archipiélago situado en el Océano en Noruega visionando el depósito mundial de plantas para el caso de una hecatombe mundial. Le fascinó lo que allí había y añadió que su país, Ucrania tenía también su zona para el depósito de semillas allí mismo, recientemente se hizo una nueva revisión por científicos biólogos ucranianos.

En 2020, Ucrania ocupaba el 74° puesto en el IDH (índice de desarrollo humano) de 189 países y, junto con Moldavia, mostraba el menor producto interno bruto a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) per cápita de Europa, con una tasa de pobreza muy alta, así como una corrupción muy extendida; sin embargo, debido a sus extensas tierras de cultivo fértiles, Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales del mundo. Ahora uno se pregunta por ejemplo porque escasea el aceite de girasol por todos los sitios. Ucrania es el principal productor y exportador del mundo también a España. Stalin supo verlo cuando Ucrania pertenecía a la URSS, requisó todas las tierras, las nacionalizó y obligo a los ucranianos a su producción, igual que a las del trigo. Ucrania es el principal productor mundial de trigo y girasol. Fuente: Wilkipedia

El gran Stalin creó un programa de colectivización, el Estado expropiaba las tierras y el ganado de los campesinos y las agrupaba en granjas colectivas, haciendo cumplir esta política por medio de las tropas regulares y la policía secreta. ​ Quienes se resistieron fueron arrestados y deportados a Siberia, disminuyendo el número de campesinos. Sin embargo, el estado bolchevique siguió demandando la misma producción por lo que al haber menos campesinos, aumentaba la cuota individual de producción de cada uno de ellos, al igual que su miseria. La colectivización tuvo un efecto devastador en la productividad agrícola. El hambre en la Unión Soviética se hizo generalizada. Entre 1932 y 1933, varios millones murieron a causa de una hambruna provocada por esta política, conocida como Holodomor. Los estudiosos aún debaten sobre si esta hambruna puede o no ser considerada como genocidio, pero para el parlamento ucraniano y para más de una docena de países lo fue. Fuente Wilkipedia.

Los avatares y sufrimiento de los países como Ucrania, esclavos de la tiranía del Comunismo tuvieron sus consecuencias, en los deseos de independencia.

El 26 de abril de 1986, el reactor 4 de la Central Nuclear de Chernóbil estalló, provocando el desastre de Chernóbil, el peor accidente de un reactor nuclear en la historia. ​ En el momento del accidente, 7 millones de personas vivían en los territorios contaminados, incluyendo 2,2 millones de ucranianos.​ Después del accidente, se construyó una nueva ciudad fuera de la zona de exclusión, Slavútych, para albergar y dar apoyo a los empleados de la central nuclear que fue clausurada en el año 2000. Se estima que pudieron existir más de 4000 muertes por el cáncer provocado por la radiación.

Ahora Ucrania, tenía una forma de vida cada vez más parecida a la europea y quería estar en Europa, pero Puttin no lo permite. Denise no se rasga las vestiduras, sabe que su familia está muy dispersa pero en la distancia unidos. Vuelve a decir con decisión firme que finalmente Putin perderá esta estúpida guerra, cuando se le pregunta si se quedaría a vivir en Euskadi, no es segura su respuesta, porque sabe que su país está por delante y si hace falta allí estará.

Además será un homenaje a su padre. Su madre esta refugiada en bunquers en Jersan y él sufre con recordarlo. Al final cuando se le pregunta por su relación con el pueblo ruso, tiene que reconocer que es mala, pues en este momento todavía apoyan las locuras de Putin.

Aunque el afirma que su enemigo no es el pueblo de Rusia, es Putin y sus generales, que actúan a las órdenes del dictador

Vuelve a recordar que los generales rusos no se atreven a decirle a su Jefe Puttin que tienen perdida la guerra, ese es un rumor muy extendido. Ucrania tardará en reconstruir un país con ayuda internacional, entonces estarán en la Comunidad Europea, pero sabe que Rusia nunca será el País con el que Putin soñó y que hundió. La “Grandeur” como dicen los franceses nunca llegó a Rusia.

Eso sí a unos pocos multimillonarios rusos les dará lo mismo.