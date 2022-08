La técnica de canto y el momento actual

- Publicidad-

¿Qué herramienta terapéutica conoces que tenga la capacidad de mejorar la tonicidad muscular, aumentar la inmunidad, elevar los niveles de neurotransmisores y neurohormonas, mejorar el estrés, la ansiedad, reforzar las funciones cognitivas y modificar morfológicamente el cerebro?

Pues el «medicamento» que obra todas estas maravillas es el canto, lo tenemos dentro de cada uno de nosotros esperando a que nos animemos a usarlo. Y este puede ser el momento idóneo de hacerlo teniendo en cuenta los problemas que estamos viviendo.

Quizás la música y el canto te puedan parecer algo insignificante frente a la magnitud de toda esa multitud de tratamientos innovadores para cada enfermedad que ofrece la medicina. Pero el canto tiene un gran poder dentro de sí que no todo el mundo conoce: mejora físicamente el estado muscular y motor; desarrolla y mejora el estado cognitivo; aumenta la producción y segregación de neurotransmisores y neurohormonas; mejora el estado psicosocial de las personas reduciendo los niveles de estrés, ansiedad, sentimiento de soledad y de aislamiento; por último, transforma la morfología del cerebro.

El canto es la unión del habla y de la música. Precisamente por eso es tan maravilloso, porque supone la unión de dos actividades muy complejas desde el punto de vista cerebral. El habla es la exteriorización de los pensamientos y el canto es la forma artística de expresar el habla. El habla tiene componentes como la entonación o el ritmo. El canto también se compone de entonación y ritmo. Quizás por eso, desde principios del siglo XX, el canto se usaba para rehabilitar la afasia que se producía por derrames cerebrales que, normalmente, presentaban los soldados de las dos Guerras Mundiales. Y, desde entonces, el canto se ha quedado como uno de los métodos disponibles para la rehabilitación de afasias derivadas de accidentes cerebro vasculares como son los ictus.

Si de la tonicidad muscular hablamos, el aparato respiratorio es el sistema que más sale beneficiado de la práctica del canto porque el canto mejora la fuerza y la elasticidad de los músculos inspiratorios y espiratorios. Normalmente respiramos de manera automática, pero al traer la respiración al plano consciente, podemos dominarla a voluntad. Eso quiere decir, que en un momento en el que falla el reflejo automático, se puede pasar al modo consciente y dominar la musculatura para superar un momento de crisis respiratoria. Además, el dominio de la mecánica respiratoria facilita que se active la zona inferior de los pulmones. Los pulmones son una especie de sacos más pequeños en la zona superior cercana al cuello y más amplios cerca de la cintura y los riñones. Evidentemente, en caso de hipoxia, es mucho más útil llenar por completo el saco que usar solo la parte superior. Sin embargo, no todo el mundo puede conseguir hacer esto que parece tan simple. El estudio de la técnica de canto hace al cantante un auténtico maestro del uso del aire y la respiración y es posible mejorar cuadros como los de la disnea, el asma o el EPOC. Por último, la práctica de la técnica de canto funciona de modo similar a la fisioterapia respiratoria y es capaz de ayudar al drenaje de las secreciones pulmonares.

Uno de los efectos más desconocidos a la par que increíble de la práctica del canto es que puede mejorar la inmunidad. El canto modula numerosos marcadores inmunológicos. Eleva los niveles de anticuerpos IgA que son los que se encuentran en las mucosas respiratorias preparados para luchar contra las infecciones respiratorias.

El aumento de neurotransmisores es una de las características más conocidas del canto. Como sirve para liberar dopamina, oxitocina, serotonina y reducir cortisol, el canto es idóneo para sentirse mejor mentalmente, calmado; para mejorar las relaciones con los demás y aumentar la empatía; para aliviar el estrés o la ansiedad; también mejora la autoestima y la autoconfianza y ayuda con los estados de depresión y angustia vital y reduce los sentimientos de pena o de vulnerabilidad. En general, cantar es una actividad muy divertida que mejora el humor y que engancha una vez que se prueba.

Como alta función cognitiva que es, proporciona desafíos mentales, mejora la concentración y la memoria, enriquece el nivel cultural. Y además, entre cantantes y no cantantes se observan modificaciones como el refuerzo de ciertas estructuras anatómicas lo que sitúa la práctica de canto como una de las herramientas más poderosas en la mejora de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, etc.

La pregunta eterna que me hacen continuamente: «¿y yo, podría cantar?». Si puedes hablar, puedes cantar. Por muy difícil que te parezca, puedes hacerlo. Todo es proponérselo y encontrar el profesor con el que sintonices y te entiendas. Si ves que no hay entendimiento, déjalo, busca otro, pero no dejes de intentarlo. Y no te limites. Se pueden dar clases presenciales, pero también por internet con muy buenos resultados. Busca y encontrarás. Sobre todo, no te autolimites y nunca te compares con cantantes profesionales, busca tu propia voz y ten paciencia. Siempre observa el camino que llevas andado y disfruta de la experiencia.