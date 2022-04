La tatarabuela Rosa Pujol Corominas: El primer símbolo de feminismo en mi familia

- Publicidad-

Hoy he ido a la entrega de unos premios literarios en el pueblo donde nací Sant Miquel de Campmajor que no he ganado, pero bueno era el primer concurso literario que me presentaba ganar en la primera hubiera sido todo un éxito, pero había escrito sobre mi tatarabuela Rosa Pujol Corominas ( Quien su madre Ignacia Pararols Corominas tambien como yo había nacido en Sant Miquel de Campmajor) he pensado siempre has querido que tu tatarabuela fuera conocida, ella era la primera feminista conocida en tu familia, tu eres feminista, con Diario 16 con el que colaboras está Beatriz Talegón, quien te fichó y quien tambien es mujer y es feminista, por lo tanto es un buen sitio para dar a conocer la figura de Rosa Pujol Corominas más conocidos por los suyos como “ La Julianna”.

Rosa Pujol Corominas nació en Boadella d’ Empordà la noche de Navidad de mil ochocientos sesenta y siete, era la segunda de una familia de cuatro hermanas, tenia un hermano mayor Pere Pujol Corominas que cuando ella nació tenia dos años, Rosa viviría una infancia feliz y se casaría con Martí Suñer un chico de La Vajol, se trasladaría vivir ahí, sé que ahí aprendería mucho, y daría sus primeros pasos en el mundo del feminismo, pero volvería a Boadella d’ Empordà cuando su padre enfermara para cuidarlo ya que su hermano mayor Pere Pujol Corominas se había casado con una chica de Darnius y habían emigrado a Barcelona y el heredero no estaba.

El sueño de mi tatarabuela Rosa era heredar el manso en el que yo vivo actualmente, finalmente su padre decidió dejárselo, Rosa cuando volvió a Boadella ya era madre de cinco hijos , entre ellos mi bisabuelo Joan, que era el más pequeño, sus hijas mayores Constança, Elvira y Primitiva ya se habían casado y abandonado su hogar familiar de La Vajol no llegaron a volver al manso aunque Constança si que vivía en Boadella d’ Empordà, mi tatarabuela Rosa tenia otro hijo Miquel que una meningitis le dejó un poco tocado el tambien volvería a

Boadella d’ Empordà, cuando su padre falleció la hizo heredera del manso, convirtiéndola en la primera mujer que heredaba el manso pero no seria la ultima.

Una vez su padre había fallecido, Rosa crió a sus hijos pequeños, mi bisabuelo Joan Suñer Pujol creció y se casó, por aquel entonces Rosa ya había enviudado, y seguía leyendo y formándose entró en política durante la segunda republica de la mano d’ Esquerra Republicana de Catalunya, presidió la sociedad de la aceituna de Boadella d’ Empordà, según algunas fuentes de convirtió en la primera concejala mujer en mi municipio por Esquerra Republicana dato que no he podido confirmar y por lo tanto no lo doy por verídico.

Cariñosamente todo la gente del pueblo le llamaba la Julianna ya que el manso donde vivimos es Mas Julià, cuando su hijo se casó abandonó un tiempo el manso familiar ya que no se entendía con su nuera ella sola se alquilaría una casa en el pueblo y le dio igual lo que la gente del pueblo opinara, defendió los derechos y la igualdad de la mujer, en mi pueblo la gente más mayor se acuerda de ella, y le tiene mucho cariño en cambio de mi tatarabuelo Martí Suñer no se acuerdan dicen que siempre vivió en la sombra de su mujer Rosa Pujol, pero cuando explicas que cuando el padre de Rosa le dejó la casa en herencia no pudo dejársela solo a ella por el hecho de que era mujer, y tuvo que dejársela a ella junto a su marido Martí Suñer.

Un día mirando libros antiguos de mi casa encontré uno de muy viejo hablaba de feminismo y era de mi tatarabuela Rosa Pujol Corominas, ahí me acordé de mi abuela la “ Iaia Maria” ella me había hablado de la “ Julianna” y me contaba de pequeña que había hecho grandes cosas yo desconectaba, pero cuando encontré aquel libro decidí investigar y descubrí que mi defensa

del feminismo, mi defensa del pueblo catalán y mi amor a la política municipal lo había heredero de ella de mi tatarabuela Rosa Pujol Corominas, he escrito mucho sobre ella pero nunca me hubiera pensado poder escribir sobre mi tatarabuela en Diario 16.

Muchas veces buscamos heroínas lejos de nosotros, yo puedo decir que mi tatarabuela Rosa Pujol Corominas es mi heroína y tengo la suerte de llevar la misma sangre que ella en mis venas, mi tatarabuela heredó cuando no le tocaba, apostó por el feminismo cuando nadie lo hacia y creyó en ella misma cuando a la gente no le gustaba que las mujeres creyeran en ellas mismas.

El mejor homenaje que puedo hacerle a mi tatarabuela Rosa “ La Julianna” es este articulo en Diario 16 de ella he heredado muchas cosas pero aun debo aprender mucho para llegar a ser tan grande como ella.

Rosa Pujol Corominas murió el año mil novecientos cincuenta y cuatro con ochenta y siete años de edad, cuando estalló la guerra civil ella ya se había retirado del mundo político aunque creo que murió feliz porque había llegado a bisabuela y su familia estaba unida creo que murió triste por la situación en la que se encontraba Catalunya y España con una dictadura que nadie había votado.

Creo que mi tatarabuela Rosa merecía este homenaje, el primer símbolo de feminismo de ni familia.