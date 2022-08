La sequía en España se agravó en el mes de julio

- Publicidad-

La reserva hídrica española está al 36,9 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 20.702 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 589 hectómetros cúbicos (el 1 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La sequía que sufre España se agravó durante el mes de julio, según el último informe mensual del Ministerio para la Transición Ecológica, del que se desprende que las demarcaciones en las que más ha empeorado la situación de escasez son las de Guadiana, Guadalquivir, Duero, Ebro y Miño-Sil.

Los Planes Especiales de Sequía (PES) distinguen entre sequía prolongada o meteorológica, aquella derivada de la falta de lluvias y que ocasiona que los caudales se reduzcan de forma importante; y la escasez o sequía hidrológica, relacionada con posibles problemas de atención de la demanda (abastecimiento, regadíos, y demás).De acuerdo con los Planes Especiales de Sequía (PES), se utiliza un sistema doble de indicadores, que diferencia las situaciones de sequía prolongada (entendida como un fenómeno natural), de las de escasez (relacionadas con problemas coyunturales en la atención de las demandas).

Situación respecto a la sequía prolongada

La sequía prolongada, que obedece a una situación natural independiente de las demandas originadas, se produce directamente por la falta de precipitaciones, que ocasiona que los caudales circulantes se reduzcan de forma importante, y por tanto puedan no cumplirse los caudales ecológicos de situación normal, siendo entonces de aplicación los caudales ecológicos definidos normativamente para situación de sequía prolongada.

Los indicadores de Sequía Prolongada (normalmente precipitaciones o aportaciones en régimen cuasi-natural) valoran, de forma objetiva, si las Unidades Territoriales de Sequía (UTS) definidas en los PES se encuentran o no en situación de Sequía Prolongada a los efectos normativos establecidos.

El mes de julio ha sido globalmente muy seco en España, con un valor de la precipitación media de 8,6 mm, frente a unos valores medios para los meses de julio. En cuencas como las del Guadiana, Guadalquivir y Mediterráneas Andaluzas prácticamente no se produjeron precipitaciones.

Aunque no es un mes en el que se esperaran lluvias importantes, se mantiene el carácter seco con el que se está desarrollando el año hidrológico, solo alterado en los meses de marzo y abril, que fueron húmedos, especialmente en el primer caso. Desde el punto de vista de la sequía prolongada sigue produciéndose un agravamiento progresivo de la situación. En el mes de julio se constata este empeoramiento en las demarcaciones cantábricas y también en el Guadiana. Así, las Unidades Territoriales de Sequía (UTS) en situación de sequía prolongada han pasado de 32 a 47, mientras que la superficie geográfica en situación de sequía prolongada pasa del 32,5% al 36,5%. Las 47 UTS en esta situación corresponden a las demarcaciones del Guadiana (14), Duero (10), Cantábrico Occidental (7), Miño-Sil (6), Cantábrico Oriental (5) y Ebro (5).

Situación respecto a la escasez coyuntural

La escasez (también conocida como sequía hidrológica) está relacionada con los posibles problemas de atención de las demandas. Suele presentarse diferida en el tiempo respecto a la sequía meteorológica o incluso no llegar a producirse, por la gestión hidrológica que puede llevarse a cabo en los sistemas o por no existir demandas importantes en un sistema. Por tanto, sus indicadores (volúmenes de almacenamiento, niveles piezométricos, caudales en estaciones de aforo, etc.) definen los problemas que puede haber con respecto a abastecimientos, regadíos, etc. Estos indicadores valoran, de forma objetiva, la situación de las Unidades Territoriales de Escasez (UTE) definidas en los PES, traduciéndola en cuatro posibles escenarios Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia), que representan las expectativas para los meses posteriores respecto a la atención de las demandas existentes. El objetivo es la implementación progresiva de las medidas definidas en los PES para cada escenario con el fin de evitar el avance hacia fases más severas de la escasez, mitigando en todo caso sus impactos negativos.

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 72,6%

Cantábrico Occidental al 60,4 %

Miño-Sil al 49,3%

Galicia Costa al 58,8%

Cuencas internas del País Vasco al 81%

Duero al 39,2%

Tajo al 38,5%

Guadiana al 24,9%

Tinto, Odiel y Piedras al 67,7%

Guadalete-Barbate al 25,7%

Guadalquivir al 22,5%

Cuenca Mediterránea Andaluza al 42,8%

Segura al 38,3%

Júcar al 57,3%

Ebro al 45,7%

Cuencas internas de Cataluña al 39,6%

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Girona (A) con 62,8 mm (62,8 l/m²).