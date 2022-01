La reforma laboral de Pedro Sánchez «no sirve para nada»

- Publicidad-

Mariano Rajoy ha desvelado lo que ya todo el mundo sabe y ni Pedro Sánchez ni Pablo Casado, cada uno por distintas razones, quieren reconocer: la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno no es más que un pequeño retoque de la ley aprobada por el PP en 2012 y que tanto daño ha hecho a las clases medias y trabajadoras de España.

Por tanto, las declaraciones de Rajoy demuestran que el texto que se va a debatir en el Congreso incumple absolutamente las promesas de derogación hechas tanto en el pacto con Unidas Podemos como con los acuerdos con las fuerzas políticas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.

Extracto de lo indicado en el Pacto PSOE-Unidas Podemos sobre la reforma laboral

Mariano Rajoy, evidentemente, defiende su reforma laboral y aseguró que «se hizo una reforma laboral que funcionó. Se crearon más de tres millones de puestos de trabajo y ahora, como había un prejuicio de una reforma hecha por el PP, había que cambiarla, aunque en el fondo medio Gobierno no quería». Esto último, en referencia a la gran mayoría de los ministros y ministras socialistas.

Sin embargo, Rajoy, en una entrevista en Trece, da el golpe al asegurar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sólo ha dado «unos mínimos retoques» a la legislación laboral de 2012 para así poder decir que la han cambiado y así contentar a los electores. Por tanto, Mariano Rajoy ha descubierto la verdadera estrategia de Pedro Sánchez con la reforma laboral: una operación de marketing político con la que poder justificar el incumplimiento de sus promesas.

«Han hecho algo infantil que no es propio de un Gobierno, que no sirve para nada y no conduce a nada. Me parece muy poco serio», aseveró Rajoy.

El expresidente, además, fue muy concreto al afirmar que si los socios de investidura de Pedro Sánchez no apoyan la reforma laboral es porque el presidente no ha cumplido con sus promesas de derogación, porque «no se ha hecho» lo que se anunció.

Respecto a la patronal, Mariano Rajoy ha desvelado, tal vez de manera inconsciente, la razón por la que están defendiendo con vehemencia el maquillaje de Sánchez a la reforma laboral de 2012: «Han apostado por un mal menor. Han hecho lo que tenían que hacer».