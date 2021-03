A casi 1300 kilómetros al sureste de Lima, Perú, a orillas del Lago Titicaca, se encuentra un sitio que confunde a los visitantes de todo el mundo. Los chamanes visitan este lugar para realizar rituales y ofrecer oraciones a la pared de roca situado en la meseta, como lo hacen por generaciones. El sitio es conocido como la «Puerta de Hayu marca», o también como «La Puerta de los Dioses». Es desconcertante verlo: una puerta gigante, excavada en roca sólida. Parece de fácil acceso, pero no está en cualquier lugar.

El sitio se encuentra literalmente en medio de la nada, a más de 4.000 metros de altura, en donde en una enorme roca ha sido labrado un rectángulo gigante y, en la parte inferior, hay una hendidura que parece una especie de puerta. El descubridor de esta puerta, es un hombre que se llama José Luis Delgado Manan, este hombre es un guía de la zona, un guía turístico que vio varias veces la puerta y no le dio importancia, hasta que unas noches empezó a soñar con la puerta, y de la puerta podía ver cómo salía una fuerte energía azul ,que podía ver que entraban personas y salían, claramente eso le hizo acercarse a esa puerta y vio que había sido tallada, por lo que a partir de ahí llamo a los arqueólogos y se hizo la investigación.

Los nativos peruanos lo llaman la «puerta de los dioses». Pero ¿Por qué construir una puerta en la piedra que no lleva a ninguna parte?

Según la leyenda, un primer rey sacerdote cruzó el portal gracias a un objeto especial que desencadena la apertura transformando la piedra en una puerta estelar.

Cuenta la leyenda que en el momento en que los conquistadores españoles llegaron a Perú y saquearon el oro y las piedras preciosas de las tribus incas, un sacerdote inca del templo de los Siete Rayos llamado Amaru Meru (Aramu Muru) huyó de su templo sagrado con un disco de oro conocido como «la llave de los dioses de los siete rayos», y se ocultó en las montañas de Hayu Marca.

De algún modo llegó hasta la puerta que había sido cuidada por los sacerdotes chamanes. Les mostró la llave de los dioses y realizó un ritual que concluyó con un acontecimiento mágico iniciado por el disco de oro que abrió la puerta, y de acuerdo con la leyenda una luz azul emanaba de un túnel interno. El sacerdote Amaru Meru entregó el disco de oro a los chamanes y luego pasó a través del portal «para no ser visto de nuevo.

La mayoría tiende a pensar que esto es solo coincidencia o imaginación. Sin embargo parece que algo se oculta detrás de esta leyenda histórica: este disco de oro tenía un vínculo con alguna civilización extraterrestre y era un dispositivo con el que era posible viajar entre mundos diferentes. Esto tomaba a una persona físicamente, lo llevaba a otro lugar o dimensión y lo traía de regreso.

La leyenda ya mencionada concluye con la profecía que la puerta de los dioses se abrirá un día «muchas veces más grande de lo que es actualmente» y permitirá que los dioses regresen en sus naves solares. ¿Podría ser esta leyenda real? La leyenda Inca señala también que héroes pasaban por la puerta para unirse o ver a sus dioses y de vez en cuando volvían con sus dioses para «inspeccionar todas las tierras del reino”.

CONCLUSIONES:

Si la puerta de los dioses se construyo como la ciudad perdida de Petra (y está claro que así es) desde luego que funcionaría de haber sido terminada. (Y digo bien; funcionaría), como puerta estelar, tal como dice la leyenda. Además es muy curioso que esta puerta es prácticamente igual que algunos templos de la ciudad perdida de Petra. Solo que esta puerta está menos terminada y la puerta no está abierta, como sí ocurre en Petra.

Las tradiciones de la tribu de los Dogones nos hablan de leyendas sobre astronautas que en el pasado remoto llegaron de Sirio hacía miles de años y les transmitieron conocimiento.

Y lo más sorprendente es que hablan de datos astronómicos que los Dogones no tenían porque saber, porque entonces no los conocía nuestra ciencia. Y que después fueron corroborados por la astronomía. Los Dogones conocían que Sirio era un sistema triple formado por tres estrellas, y que Sirio B órbita alrededor de Sirio A, en un movimiento que dura 50 años. La precisión de esta afirmación hecha por los Dogones y después corroborada por la ciencia astronómica, no tiene explicación.

Creo de verdad que los indios de Perú, así como la tribu de los Dogones en África son como los niños de la humanidad y los niños no mienten, lo que ocurre es que muchas veces no les creemos.

Cerca de esta enigmática puerta de los Dioses hay unas extrañas formaciones geológicas que se llaman el bosque de piedras que parecen haber sido puestas atificialmente y llaman poderosamente la atención porque nada tienen que ver con las rocas de alrededor. Como hemos visto esta portada está sin terminar de construir: Es decir tanto la pared rocosa, como la propia puerta tenían una consistencia blanda al tiempo que la puerta se iba generando o apareciendo en tres dimensiones en forma y volumen. Pero en ese instante se aborto la construcción, al mismo tiempo que todo este tipo de construcciones que hay en todo el planeta; y se quedo así, una vez más estamos viendo ese instante trágico para toda la humanidad que tuvo lugar hace 12.500 años, tal como hemos comentado.

Y en el bosque de piedras ocurrió lo mismo: Esas extrañas formaciones estaban aflorando del suelo reblandecidas e iban tomando forma. Lo que ocurre es que en el momento que se aborto la construcción no tenían aun ninguna forma definida y se quedaron así.

Esto mismo no solo ocurre en la zona de Hayu Marca; sino que ocurre en varias partes del mundo, como por ejemplo el bosque de piedras de Huayllay que está ubicado en el distrito de Huayllay, provincia y departamento de Pasco, Perú.

Que tiene una extensión de 6000 ha., y está protegido desde 1974 por el establecimiento del Santuario nacional de Huayllay. Constituye una maravilla “natural” andina, a 4,310 metros sobre el nivel del mar.

Es un atractivo turístico porque reúne más de 4.000 formaciones rocosas que semejan gigantescos perfiles humanos, como el caminante o pensador, y animales, como la tortuga, la alpaca, el cóndor, el elefante, la cebra, los pingüinos , el perro, el caracol, entre otros.

También en Marcahuasi hay una meseta de la Cordillera de los Andes ubicada al este de Lima, sobre la cadena montañosa que se eleva hacia la margen derecha del río Rímac. Esta formación domina todo el paisaje de 4000 m de altitud sobre el nivel del mar.

Se trata de una meseta de origen volcánico, de aproximadamente 4 km² de extensión, ubicada a casi 4000 msnm en las alturas de Huarochirí, al este de la ciudad de Lima en Perú, donde se encuentra un singular conjunto de gigantescas rocas de granito cuyo origen tiene distintas teorías.

También en Estados unidos está el llamado Jardín de los Dioses. O también el Bosque de Piedras de Shilin, en la República Popular China. En medio del Bosque de Piedra existe una fuente de agua termal a quienes algunos asocian con propiedades curativas, que llega a más de 60 °C de temperatura y se ubica a 4.000 m.s.n.m.

Todos estos lugares iban a ser ese tipo de construcciones enigmáticas y maravillosas que están relacionadas al agua, que están por todo el mundo y que todos sabemos cuáles son.

Cuando vi por primera vez esta enigmática puerta, me di cuenta que era una de esas construcciones anacrónicas y maravillosas que están por todo el mundo, que también está sin terminar de construir.

Por entonces yo tenía claro la tecnología de ablandamiento de rocas y desde luego me fije en los dobleces de la roca madre que hay por encima de la puerta, pero en un principio no me lo quería creer.

Entonces quise obtener más información de esta enigmática puerta que está en mitad de la nada, a 4.100 m., de altura y a orillas del lago Titicaca, y lo cierto es que la imagen no me decía nada más. Fue entonces cuando empecé a buscar imágenes cercanas de esta puerta.

Fui encontrando aproximaciones primero de la puerta rectangular que hay en la parte de debajo de esta portada que está sin terminar de construir. Entonces me fije en el rebaje circular que hay en mitad de la puerta de forma rectangular (que en esta imagen solo se ve un punto apenas perceptible). Seguí buscando imágenes de este rebaje y lo cierto es que me costó encontrarlas. Pero fueron estas imágenes que veremos en el siguiente capítulo, las que aclararon todo el misterio.