La prensa internacional ante los resultados del 23J: “Sánchez frena el auge de la derecha”

La población española habló y fue muy claro este 23J, no quiere un gobierno donde este la extrema derecha de VOX. El Partido Popular ha ganado las elecciones el 23J, pero no consigue sumar, ni por sí solo, ni con ayuda de los ultras de Abascal. La unión de los de Feijóo (134 escaños) y de la ultraderecha (33) suma 167 escaños, a 9 de la mayoría absoluta (176).

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE ha resistido logrando 122 diputados que, añadidos a los 31 de Sumar, alcanzan 154 escaños que les dan margen para negociar un potencial Gobierno progresista, aunque necesitarán al menos los 7 de ERC, los 6 de EH Bildu, los 5 del PNV y el de BNG (172 escaños en total), así como la abstención de Junts para que la investidura salga adelante en segunda vuelta.

Politico ensalza a Pedro Sánchez

Politico es otro de los medios internacionales que se hace eco de las elecciones españolas de este domingo, 23 de julio, guardando para ellas un espacio destacado en su portada digital.

“Sánchez frena el auge de la derecha” el 23J. El PP obtiene más escaños que nadie, “no parece tener un camino para formar un Gobierno”, Así titula el artículo de la edición europea del digital estadounidense Politico, su homólogo español es Demócrata, que ha llevado a su portada la foto de hace 30 años del líder del PP en un yate con el narco Marcial Dorado

“El resultado abre la puerta a que Sánchez siga en el poder», especialmente en una hipotética segunda votación, sugiere Politico, que no ve probable que PP y Vox consigan «suficiente apoyo” entre la formaciones más pequeñas.

Posible bloqueo y repetición de elecciones tras el 23J

Muchos medios internacionales no descartan que estos resultados deriven en una situación de bloqueo que dé lugar a una repetición de elecciones.

El The New York Times, que señala que “España se ve sumida en la incertidumbre política”.

Antes de conocerse los resultados definitivos buena parte de las principales cabeceras de la prensa internacional coincidían en sus análisis preelectorales, dándose un batacazo, como el resto de la prensa española, que no vio venir el resultado final.

Los digitales internacionales tampoco acertaron el 23j

Medios estadounidenses como The Wall Street Journal, Bloomberg y The New York Times, y británicos como Financial Times y Reuters, introducían de forma similar las elecciones generales españolas que han tenido lugar este 23 de julio de 2023, sin dar con los resultados que finalmente dictaron las urnas.

Los medios señalaban la incertidumbre y escasa distancia que se preveía en estos comicios, la posible victoria del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo según las encuestas publicadas durante la campaña y la necesidad de estos de recurrir a Vox para gobernar. Nada de esto sucedió.

Los medios en sus portadas digitales apuntaban que se produciría un “giro brusco hacia la derecha” y provocaría que “España fuese el último país europeo en el que la derecha extrema y dura entrase en el Ejecutivo”, como en Italia, Suecia, Grecia o Finlandia. No sucedió.

“Los españoles acudirán a las urnas el domingo para votar en unas elecciones generales anticipadas en las que la derecha podría volver al poder y, lo que es más importante, la extrema derecha entraría en el Gobierno nacional por primera vez desde la dictadura de Franco, hace casi medio siglo”, señalaba por la tarde del 23j el ‘The New York Times‘.

The New York Times (EE. UU.): “Elecciones poco concluyentes” y “embrollo político” tras el 23J

The New York Times titulaba su crónica: Unas elecciones poco concluyentes sumergen a España en un embrollo político”.

El medio señala que, “una vez escrutados al 100% los votos del 23J, ningún partido obtuvo el apoyo necesario para gobernar, lo que deja a España sumida en la incertidumbre política. Eso podría implicar, según este, semanas de tira y afloja o, incluso, una nueva votación este mismo año”.

“Si bien los conservadores salieron ganando, los aliados con los que podrían haberse asociado para formar un gobierno en el partido de extrema derecha Vox vieron cómo su apoyo se desmoronaba, ya que los españoles rechazaron a los partidos extremistas”, añade.

BBC (Reino Unido): “Los conservadores de España ganan unas elecciones reñidas, pero sin una mayoría clara”

BBC, servicio público de radio y televisión del Reino Unido, destaca en su titular “la victoria del PP”, pero también “lo ajustado del resultado· y que no hay “una mayoría clara en el Congreso”.

El medio británico habla de la “reñida carrera que han supuesto estos comicios”. Recoge las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo de que “su deber es intentar formar un Gobierno”, pero también apunta que “los partidos de izquierda ahora pueden unirse junto con los partidos regionales para buscar ese mismo fin”. “Las cifras apuntan a un Parlamento dividido”.

The Guardian (Reino Unido): “Una estrecha victoria y un Gobierno poco probable para la derecha”

The Guardian titula con “la estrecha victoria de la formación liderada por Feijóo”.

“El Partido Popular tiene la mayoría de los escaños, pero es poco probable que obtenga una mayoría de derecha con el partido de extrema derecha Vox”. “Después de unas elecciones generales anticipadas que generaron temores de que la extrema derecha ingrese al gobierno por primera vez desde que el país regresó a la democracia después de la muerte del general Franco hace cinco décadas”.

La cabecera británica recoge “la reñida carrera que han sido estos comicios”.

Bild (Alemania): “Los conservadores ganan por poco”

Bild, diario de Alemania, publica este 23 de julio sobre la victoria del Partido Popular “en las elecciones generales”, pero señala “que ha sido por poco” y que ha perdido la mayoría absoluta.

Además, la cabecera habla “de giro a la derecha en España”, considera “poco probable que PP y Vox logren el apoyo o la tolerancia de los partidos más pequeños del Congreso por la oposición que manifiestan hacia estos”.

“Esto significa que la cuarta economía más grande de la UE, que actualmente ocupa la presidencia de la Unión, podría enfrentar un largo estancamiento”. Bild recuerda los anteriores bloqueos electorales en España, tras los comicios de 2015 y 2019.

Le Figaro (Francia): “La derecha queda por delante, pero sin mayoría absoluta”

Le Figaro, el diario francés destaca en su titular que “la derecha (queda) por delante de los socialistas, pero sin mayoría en la Asamblea”.

“La victoria del Partido Popular (PP) fue mucho más estrecha de lo esperado, lo que podría permitir que el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, se mantenga en el poder”.

“El ganador de las elecciones ya estaba claro desde hace meses en función de las encuestas”, afirma el medio, pero Pedro Sánchez, “contra todo pronóstico, conserva una oportunidad de mantenerse en el poder gracias al juego de alianzas”.

La Repubblica (Italia): “La alianza del PP con Vox se queda sin mayoría en un país sin consenso”

La Reppublica, diario de Italia, lleva en su portada digital y de forma destacada las elecciones generales españolas.

La Reppublica, destaca que “el PP es el primer partido por número de escaños, pero que la alianza con Vox se queda sin mayoría” y que “el PSOE finaliza mejor de lo previsto”.

También destaca que “ninguno de los bloques de derecha e izquierda ha obtenido la mayoría absoluta” y sostiene que “el resultado del 23J muestra a un país sin consenso”.

Público (Portugal): “Sánchez regatea a los sondeos”

“Sánchez regatea a las encuestas y Feijóo gana sin poder obtener una mayoría absoluta” es el titular de Publico, medio portugués.

Además, menciona “que puede haber un bloqueo” y se sorprende con el resultado final.

“Ante el asombro de comentaristas y periodistas, el esperado escenario de una clara victoria del Partido Popular, con o sin mayoría absoluta, según el resultado de Vox, se convirtió en carrera hombro con hombro entre los bloques de derecha e izquierda que no descarta la posibilidad de que el socialista Pedro Sánchez se mantenga como presidente del Gobierno”, publica.