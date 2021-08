La precariedad laboral provoca depresión, ansiedad e intentos de suicidio

- Publicidad-

La precariedad laboral está muy relacionada con los problemas de salud mental que padecen muchas personas a día de hoy. Así lo ha afirmado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista concedida al diario Público. «Una de las razones principales de la afectación a la Salud Mental en nuestro país tiene que ver con la precariedad laboral», ha lamentado Díaz a la hora de analizar los posibles mecanismos a aplicar para modernizar el mercado de trabajo en España.

«Una madre que tiene un hijo o una hija, que trabaja tres horas (es decir, que es precaria); un joven que tiene que pagar el alquiler… la pregunta que me hago yo: ¿cómo no va a tener una enfermedad mental? ¿Cómo no va a tener una neurosis o una depresión?», ha planteado durante la entrevista la ministra de Trabajo, que ha aprovechado para anunciar que, desde septiembre, el Ministerio analizará la magnitud de su impacto.

Precariedad y trastornos

De tal forma lo ha expresado Díaz en Público: «Una de las causas próximas que llamamos en derecho de la salud mental es la propia precariedad. Crearemos un grupo de trabajo para que ponga el foco en esto». Porque, como ha denunciado, es «vergonzante tener a jóvenes trabajando por 400, 500, 600 euros; tener a mujeres que trabajan dos o tres horas al día y luego hacen horas complementarias». La ministra considera que esto no tiene que ver con «ser de izquierdas o de derechas», sino con «un pacto de país para restaurar esto».

Ya días atrás, Díaz defendió la necesidad de situar como ejes prioritarios de su Ministerio -y en esta línea del Gobierno de coalición- la negociación sobre la reforma fiscal, garantizar el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, el despliegue de políticas que acaben con la crisis de los cuidados, que garanticen las prestaciones mínimas a la población y que combatan la precariedad laboral.