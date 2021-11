La poesía española se reúne en Nueva York en el Bowery Poetry Club

- Publicidad-

El escenario del Bowery Poetry Club celebra el próximo día 10 de octubre su recital “Se Buscan Poetas” en el conocido barrio East Village de Manhattan con dos nuevas voces de la poesía hispana, la española Maijo Mora, cantante del grupo de Spoken Word electrónico Elektrosía, y la artista y escritora mexicana Lucía Hinojosa.

El evento poético está organizado y conducido por Marcos de la Fuente, poeta gallego afincado en Nueva York y host del Bowery Poetry Club desde 2018. Y muestra cómo la poesía actúa como eje entre la lengua española y la americana al tender puentes y unir escenas poéticas en su escenario neoyorquino. De este modo, “Se Buscan Poetas” se convierte en un punto de encuentro y de conversación en la escena poética de la lengua española en Nueva York.

Además, ofrece un micro abierto junto a sus poetas invitados desde julio de 2019, y en formato virtual en periodo pandémico. Kirmen Uribe, Carlos Aguasaco, Sheila Blanco y Lola Nieto son algunos de los poetas españoles y americanos que han pasado por su escenario en Manhattan.

Bowery Poetry Club, fundado por el poeta, activista poético y promotor americano Bob Holdman, es un espacio abierto a la poesía y que lleva funcionando desde julio de 2002 en Nueva York. Durante la época de la pandemia, Bowery Poetry Club creó un poema colaborativo The “Poetry Is Like Bread”. Ghazal,en homenaje al poeta Pablo Neruda.

Maijo Mora, poeta y cantante del grupo de Spoken Word, Elektrosía. Fotógrafo: Eduardo Espiritusanto.