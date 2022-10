La OCU recomienda precaución con los mensajes de cambio de cita médica ante un ciberataque contra hospitales

- Publicidad-

Un total de 13 centros hospitalarios sufrieron recientemente un ciberataque, entre ellos el Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí, y el Hospital Dos de Maig, de Barcelona; en la ciudad también se vio afectado el CAP de la Sagrada Familia; además de otros centros sanitarios repartidos entre Hospitalet de Llobregat i Sant Joan Despí. La Delegación en Cataluña de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda precaución con los mensajes recibidos del Consorcio Sanitario Integral.

OCU Cataluña ha advertido de la posibilidad de recibir falsos correos electrónicos desde el Consorcio Sanitario Integral con la finalidad de obtener datos personales de los usuarios y hackear sus dispositivos electrónicos, ya sean móviles, ordenadores o tabletas. Por eso, debe obrarse con prudencia ante cualquier mensaje advirtiendo de un cambio en una cita médica o para la realización de una prueba diagnóstica.

En concreto y durante las próximas fechas es aconsejable desconfiar de las comunicaciones urgentes que pidan verificar la identidad y soliciten datos personales. Ante la duda, es preferible no clicar en el enlace y dirigirse directamente en la web de La Meva Salut para comprobar si realmente hay algún mensaje nuevo o archivos pendientes. Y en último caso, puede llamarse al Centro Sanitario para verificar si han enviado la comunicación.

Además, en general es recomendable estar especialmente atento a cualquier correo electrónico donde se invite a abrir un link mediante cualquier excusa. Con más motivo si no se conocen al remitente. E incluso aunque se conozca, no está de más pasar el ratón por encima del link (sin abrirlo) y comprobar la url a la que se dirige: si no tiene candado o tiene una extensión rara, desconfíe.