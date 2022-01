La moda de las gominolas de CBD

- Publicidad-

Las gominolas de CBD se están convirtiendo en una de las formas más populares de tomar CBD, ofreciendo una forma divertida, fácil y deliciosa de obtener tu dosis diaria sobre la marcha. Antes de nada, veamos qué es el CBD y cuales son sus potenciales beneficios.

¿Qué es el CBD y cuáles son sus beneficios?

El CBD (cannabidiol) es el segundo cannabinoide más abundante en la planta Cannabis sativa. Tiene muchas propiedades terapéuticas y es el principal ingrediente activo de los productos a base de cáñamo, como los aceites de CBD, las cápsulas, los snacks, las gominolas y los productos para el cuidado de la piel.

El CBD interactúa con el cuerpo a través del sistema endocannabinoide (SEC), una compleja red de señalización celular que regula muchos procesos vitales, como el sueño, el estado de ánimo, el dolor y el apetito. Cuando se toma como suplemento dietético, el CBD puede apoyar la función del SEC y ayudar a mantener estos procesos en un estado de equilibrio (también llamado «homeostasis»).

El CBD es un compuesto no tóxico, lo que significa que no te colocará y no es adictivo. El THC (tetrahidrocannabinol) es el compuesto intoxicante del cannabis que produce efectos que alteran la mente y tiene el potencial de ser adictivo. Todos los productos de CBD de Naturecan se purifican para garantizar que contienen niveles no detectables de THC (0,01%), lo que los hace completamente seguros para su consumo.

En cuanto a sus beneficios potenciales, hay investigación que respalda sus efectos sobre el estrés y la ansiedad, la inflamación el dolor, el estado de ánimo y el sueño.

Las gominolas de CBD como un formato conveniente

Las gominolas son caramelos masticables con infusión de CBD. Suelen venderse en una variedad de sabores, colores y concentraciones. Algunas gominolas se infunden con aislado de CBD, que sólo contiene CBD y ningún otro compuesto natural de la planta de cáñamo, mientras que otras se crean con CBD de espectro completo, que contiene una variedad de compuestos de la planta, incluyendo flavonoides, terpenos y THC. Todos estos compuestos actúan conjuntamente para aumentar la eficacia del aceite de CBD mediante un fenómeno conocido como «efecto séquito». Sin embargo, como los productos de espectro completo pueden contener más del 0,3% de THC, son ilegales en varios países, incluido el Reino Unido.

Las gominolas de Naturecan están infundidas con aceite de CBD de amplio espectro, que ofrece todos los beneficios potenciales del CBD de espectro completo, pero sin los efectos secundarios potencialmente inseguros del THC. Las chuches de Naturecan están disponibles en dos potencias diferentes (10mg o 25mg) y en tres formas: gomitas veganas, gomitas ácidas y gomitas de colores. Todas han sido probadas en laboratorios de terceros para garantizar su pureza, potencia y seguridad.

¿Por qué elegir Gominolas en lugar de Aceite CBD?

Las chuches de CBD son una forma rápida, cómoda y divertida de tomar CBD. Facilitan la gestión y el control de la dosis, ya que cada gominola contiene la misma cantidad de CBD, y se pueden consumir discretamente, ya que no se necesitan herramientas de medición o administración (como cuentagotas).

Las gominolas de CBD son especialmente adecuadas para las personas a las que no les gusta el sabor del aceite de CBD o a las que les resulta difícil tomar cápsulas de CBD. Al ser ingeridas por vía oral, las gominolas de CBD tienen que pasar por el sistema digestivo antes de entrar en el torrente sanguíneo, lo que significa que el CBD puede tardar más en hacer efecto (30-90 minutos) que con otros medios de administración, como las gotas de aceite de CBD. Por lo tanto, las chuches de CBD no se recomiendan para personas que necesitan sentir los efectos del CBD rápidamente. Una vez que el CBD ha comenzado a actuar, sus efectos pueden durar aproximadamente entre 6 y 8 horas, aunque esto puede variar dependiendo de una serie de factores.

En Naturecan puedes encontrar diferentes tipos de gominolas de CBD: veganas, frutales, ositos, pica pica, etc ¿Cuál se convertirá en tu favorita?