La mitad de los reporteros españoles que cubre la guerra en Ucrania es freelance y cerca del 30% no cuenta con la debida protección

Por primera vez, Reporteros Sin Fronteras España, en colaboración con las investigadoras de la Universidad de Valladolid, Dunia Etura y Cristina Martín Sánchez, publica un informe sobre la situación de los periodistas españoles que cubren el conflicto ucraniano sobre el terreno.

El documento completo revela una gran cantidad de datos no solo individuales, sino también relativos a la situación profesional o a la seguridad sobre el terreno de los encuestados. Entre los hallazgos más relevantes, destaca que casi la mitad de los reporteros sobre el terreno (48.7%) son freelance y, de estos, el 16% colabora con varios medios a la vez, sin formar parte de su plantilla.

Además, el 25 % de los profesionales españoles en Ucrania tiene menos de cinco años de experiencia profesional, de los cuales, más del 10% no llega al año. Ello implica que existe casi el mismo porcentaje (alrededor del 30%) de periodistas no experimentados que de profesionales del gremio con más de 21 años en la profesión. En el caso de los freelance, estas cifras se elevan hasta un 50% con menos de cinco años de experiencia, lo que se vincula directamente con la precariedad económica que afrontan en el ejercicio de la profesión. El 16% no obtiene más de 50€ de remuneración por pieza y la situación no es tampoco muy alentadora para los reporteros contratados por cuenta ajena. De estos, casi la mitad percibe un salario inferior a los 2.000€ y un 7% no alcanza el salario mínimo interprofesional, actualmente fijado en 1.000€.

En cuanto a la seguridad sobre el terreno, cerca del 50% de los periodistas afirman haber sufrido presiones o limitaciones para informar. Esta inseguridad se agrava si se tiene en cuenta que casi un 30% de los profesionales no cuenta con seguro o equipos de protección a pesar de encontrarse realizando una cobertura bélica. Cerca de la mitad de quienes no cuentan con equipo propio, contactó con RSF para solicitarlos.

RSF ha facilitado chalecos y cascos a centenares de periodistas, entre ellos españoles y ucranianos, así como seguros de guerra, en los Press Freedom Centers de Lviv y Kiev.

Con respecto al sexo, un tercio de los periodistas desplazados a Ucrania son mujeres y un 46% de ellas afirma recibir acoso en redes, muy por encima de lo que manifiestan sus compañeros hombres.

Todos los hallazgos de esta investigación pueden ser consultados en el informe completo de RSF España.