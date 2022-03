La marca España empieza con como tratas a los tuyos…huelga de personal laboral en los consulados de Reino Unido

- Publicidad-

El próximo lunes 14 de marzo los trabajadores de los 3 consulados generales en Reino Unido inician una huelga para pedir que sus salarios se revisen acorde a la inflación, que tengan posibilidad de cobrar dignamente si se ponen enfermos, y que no haya disparidad entre trabajadores en el mismo grado y nivel de obligaciones.

El derecho a la huelga en España existe y los trabajadores a través de los sindicatos usan este mecanismo de presión para lograr mejores condiciones. El resto de la sociedad deberíamos informarnos de las reivindicaciones y necesidades de los colectivos que comienzan estos parones, sin sueldo, y cuando es justo apoyarlos.

En Reino Unido el poder de los sindicatos y el número de huelgas que se ven son muy inferiores a las que hay en España, y no porque no haya motivos. Margaret Thatcher ya se encargo de reducir el poder de los sindicatos con mano de hierro tras las huelgas de la minería y con el detonante del cierre de la mina de Cortonwood en Yorkshire.

El poder sindical en Reino Unido y el nivel de presencia de estos en los medios es muy inferior a lo que sucede en muchos países europeos, donde todos reconocíamos a los lideres sindicales que aparecían por las noticias en televisión y radio casi a diario.

Los consulados españoles en el mundo, así como las embajadas se rigen por decisiones en despachos en Madrid. Las condiciones y sueldos a nuevos trabajadores se hacen sin valorar la carestía de vida de las diferentes ciudades y el aceptar los puestos de trabajo a muchos de nuestros compatriotas les aboca a un futuro en condiciones precarias.

El salario medio en Reino Unido es de 38 mil libras anuales según la Oficina Nacional de Estadística britanica y muchos de los trabajadores de nuestros consulados cobran menos de la mitad, y solo por encima del salario mínimo de 17,374 libras esterlinas.

Estos salarios no tienen en cuenta inflación ni incremento en precios de alquiler en las ciudades donde están las instituciones, y es de justicia que como el resto de los trabajadores tengan una progresión en sus salarios como la que disfrutamos el resto de los trabajadores.

No son funcionarios, no tienen seguro medico privado en Adeslas, no tienen un plan de pensiones de funcionarios, no tienen los salarios que muchos creen que tienen…y esto esta a la vista de todo el mundo ya que las ofertas de trabajo que se publican muestran salarios bajos.

No es lo mismo trabajar en un consulado en países del tercer mundo o hacerlo en Europa o EEUU y hace menos de un lustro hubo huelgas en Argentina, Suecia y Australia por el mismo problema.

Las soluciones pasan por la responsabilidad del ministerio de Exteriores, pero también por cada uno de los ciudadanos que viven en el exterior.

Las comparativas entre los números reales de emigrantes españoles en diferentes países distan bastante de las cifras de registrados en los consulados generales y esto significa que si no te registras no hay recursos consulares que puedan cubrir toda la demanda.

El nivel de trabajo en Londres no es sostenible y seria importante que los usuarios conocieran que los consulados no abren de 9 a 14 horas. Los trabajadores en muchos consulados siguen trabajando más allá de sus 8 horas diarias, sin cobrar por las horas extras que hacen por la comunidad.

La semana pasada una compatriota me explicaba su odio eterno hacia un consulado porque no le habían dado cita para solucionar papeleo. Se quejaba de un Consulado General que no era el que le corresponde y desconocía que solo le atenderán en el que esta dado de alta…pero da igual, los insultos gratuitos, la critica desproporcionada era para los trabajadores sin asumir ninguna responsabilidad por no conocer ni siquiera donde está su consulado.

Y este es el nivel en 2022 con las redes sociales.

Ante el anuncio de la huelga es mejor no pronunciarse…pensaran algunos.

El Consejo de Residentes de Edimburgo y el de Manchester han mostrado el apoyo a los trabajadores que tienen todo el derecho a levantar la voz y hacer una huelga para mejorar sus posibilidades de futuro en el país, y Coalición de Españoles en Reino Unido también se ha sumado a la solidaridad para con nuestros compatriotas.

La falta de empatía o solidaridad a veces es un reflejo de no querer salir escaldado de una discusión en Facebook por parte de gente que son opinadores profesionales y ayer alguno pedía que se “privatice” el servicio consular, dejando clara su línea de pensamiento.

El servicio que se esta dando no esta a la altura en Londres por un edificio que no permite incrementar plantilla, así como una plantilla sobrepasada por los números de españoles en la demarcación ya que Reino Unido es año tras año el país con más crecimiento de altas consulares, y con una extremada burocratización y necesidad de ver a todo el mundo cara a cara.

El sistema de citas funciona mal debido a la cantidad de demanda y el nivel de hastío por muchos ciudadanos sube…algunos viajan a España para renovar su pasaporte ya que es más fácil hacerlo así.

Si la gente se quejara con carta al ministerio en vez de vejar e insultar en redes sociales, quizás estarían aportando un grano de arena para construir un mejor servicio consular, en vez de estar echando pedradas a compatriotas trabajadores en una situación en la que necesitan ayuda y no más palos. Los emigrantes nos tenemos unos a otros y hacer divisiones o demonizar a un sector de los trabajadores no ayuda.

Muchos más españoles tendrán que registrarse para que aquellos que deciden desde Madrid inviertan en un consulado acorde a las necesidades reales…como se hizo en Manchester con un consulado moderno y accesible…pero los que trabajan por nosotros no son los edificios sino las personas que están dentro, y el “malpagarlos” pare que es también Marca España.