La incomprensión hacia los enfermos mentales

Los enfermos mentales además de luchar contra su enfermedad, deben luchar también contra la incomprensión de la sociedad en general, y de la gente de su entorno: familiares, profesores y amigos. Muchos de estos los culpabilizan de su enfermedad, sin saber el inmenso daño que eso causa en estos enfermos, que requieren de paz y sosiego a su alrededor para una pronta recuperación. El estrés, que en todos hace mella, en estos enfermos puede ser el desencadenante de una crisis en su enfermedad, o de un agravamiento de la misma.

La falta de empatía de la sociedad en general, mucho más volcada en la competitividad que en la felicidad del ser humano, valorando muy por encima de las personas, los resultados de su trabajo. No hacen más que agravar la situación de estos enfermos que en la mayor parte de los casos, estas situaciones les desbordan y no saben gestionar bien la presión a la que se ven sometidos.

Esto les ocurre en todos los ámbitos de la sociedad, enfermos, por ejemplo, con TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria), enfermedad que se da mucho más en adolescentes y jóvenes que en adultos, se ven solos y sin comprensión por parte de compañeros y profesores. En la mayor parte de los casos, por desconocimiento, pero en algunos casos también por mala fe.

Ayudaría bastante la prevención en casos como el acoso, que suele derivar en este tipo de enfermedades. Ya que al no ser aceptados por un grupo de clase, consideran que la culpa es suya porque no son lo suficientemente guapos, altos, delgados, simpáticos, etc. Comienzan a perder la autoestima, y a “castigarse a si mismos”, sin comer, o comiendo compulsivamente y después purgandose, a hacer ejercicio (como si no hubiera un mañana) para conseguir estar más delgados, porque creen que así serán aceptados. Hasta que entran en una rueda de la que no son capaces de escapar por sí mismos, y que en los peores casos conduce a la muerte.