La hermana de Esperanza Aguirre se queda sin escaño al que optaba por Vox

Vox ha pinchado en Madrid, pero Ayuso no ha sabido mantener la anterior mayoría absoluta. El batacazo de la extrema derecha madrileña deja sin escaño a Rocío Aguirre Gil de Biedma, hermana de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Rocío Gil iba como número 8 de la lista ultra de Santiago Abascal, un puesto que en el partido aspiraba a conseguir ya que en 2019 sacaron 7 diputados y aspiraban a mejorar esos resultados. Pero solo han alcanzado 5 escaños.

El tropezón ha dejado también fuera a veteranos diputados del partido como Juan Luis Steegmann, el médico que se atrevió a defender las vacunas durante la pandemia, siendo cuestionado por muchos de sus compañeros. Steegman iba como número 6. Otra damnificada ha sido Carla Toscano, la furibunda diputada antifeminista de Vox, que iba en el puesto 7 y no ha sacado escaño.

La mujer machista de Vox

“El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”, le soltó a la ministra Irene Montero. Unas palabras que lanzó Carla Toscano, afortunadamente ya exdiputada.

También en Twitter lanzó mensajes de dudosa legalidad. En uno para felicitar el año, insinuó que España vivirá otra guerra civil: “Feliz 1936. Y guardad las sobras de la cena de hoy, las vais a necesitar”, escribió. Gracias a dios, los españoles no quieren a estas personas y las sacan del Congreso.

La hermana de Esperanza Aguirre tampoco es diputada

Rocío Aguirre Gil de Biedma, hermana de la líder histórica del PP madrileño, Esperanza Aguirre, ya no será la candidata número 8 en la lista de Vox al Congreso por Madrid.

La hermana de Esperanza Aguirre explicó en 2013, en un debate nocturno de La Sexta que “a mí me cuesta contratar a gente porque hay muchas veces que la gente tiene un subsidio, que a lo mejor son 800 o 1000 euros, y tú les estás ofreciendo un trabajo, y resulta que prefieren no trabajar. Me parece curioso que se está hablando de recortes, pero también hay que ayudar a las empresas a crear trabajo”.