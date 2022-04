La guerra, por desgracia, es la actualidad de hoy

- Publicidad-

Pronto se cumplirán dos un meses del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, durante este tiempo algunas personas me han preguntado -incluyendo mi esposa- el motivo de no haber publicado nada sobro el tema. Lógicamente, les he manifestado que no me apetecía hacerlo ni que me considero capacitado para hacer un análisis del cómo y por qué se ha llegado a la actual situación.

Por otro lado, los medios de comunicación informan constantemente, día a día y de forma detallada, de los actos que se producen y que me entristecen a diario como a la mayoría de la gente. Radio y TV informan a menudo en los noticieros y en programas especiales (incluyendo tertulias con historiadores, militares y politólogos) además de las redes sociales.

En cualquier enfrentamiento bélico siempre hay el que eufemísticamente denominamos, efectos colaterales que sufre la población civil que, número superior a los cuatro millones de personas han tenido que marchar del país huyendo de la barbarie. Gracias a los enviados especiales, nos hemos enterado de las masacres que se han producido, por parte del ejército ruso contra la población civil, bombardeos a hospitales, teatros y escuelas, hasta llegar a ver personas asesinadas, a sangre fría y con las manos ligadas a la espalda.

Estas noticias y sus imágenes no llegan a la población rusa por la censura impuesta por el Kremlin que, además las niega sistemáticamente y acusa los ucranianos de su falsedad y que se trata de unos montajes.

Esto no es una novedad, en el siglo XX se desarrolló, armamento capaz de matar en masa en la población civil con crímenes de guerra masivos, y después, negar las masacres, o bien atribuirlas al enemigo. Así lo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, o Stalin con sus purgas. Así lo hace Bajar al-Assad en Siria (con el apoyo de Putin). Así lo hizo Franco en España, negando la autoría del bombardeo de Guernica.

Buscando por internet he encontrado un video, donde Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, expresa su opinión sobre el conflicto de la guerra en Ucrania, les recomiendo visionarlo.

El hecho es que, con muy pocas excepciones, todos aquellos que crean un conflicto militar acostumbran a morir en la cama y ni ellos, ni sus familiares y sus adictos, no mueren nunca en los campos de batalla, si así fuera, quizás se lo pesarían antes de declarar una guerra o iniciarla.

Lo que no se sabe, como explica muy bien Pepe Mujica, es como nos podrá repercutir en el futuro las consecuencias de esta guerra. Todos los miembros de la OTAN y, muy especialmente los europeos, han incrementado los presupuestos de defensa, lo cual quiere decir que todo el que se destinará a esta partida será en decremento de las ayudas sociales, la sanidad y la educación y no sabemos para cuánto de tiempo nos referimos.

Para terminar, Putin puede responder a las amenazas occidentales, tiene la llave del gas y Europa puede sufrir las consecuencias si la cierra, quien saldrá beneficiado será los EE. UU, que nos venderá gas licuado al precio que les dé la gana y, entre esto y la venta de armas su economía se fortalecerá a expensas de Europa y los europeos.

Que piensan ustedes, queridos lectores? No dudo que Ucrania no hizo las cosas bien tiempo atrás. Los acuerdos de Minsk y Minsk-2 requerían que reformara la constitución y no cumplió su parte de los acuerdos. Esto y su acercamiento a la OTAN son una muestra fehaciente del fracaso de la política a todos los niveles y, en parte, la excusa de Putin para iniciar el conflicto que, sin duda se ha convertido, según lo que vemos, en Crímenes contra la Humanidad.