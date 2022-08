La falta de voluntad política estanca las negociaciones del Tratado Global de los Océanos

- Publicidad-

La IGC5, Conferencia de la ONU para la Protección de Aguas Internacionales, que se desarrolla hasta el 26 de agosto en Nueva York, no ha comenzado con buen pie su primera semana de negociaciones para un nuevo Tratado Global de los Océanos. El diálogo se ha estancado -denuncian las organizaciones ecologistas- «por la falta de voluntad política». En respuesta, activistas llegados a la cumbre se han manifestado, a lo largo del fin de semana, en Nueva York, en el exterior de Naciones Unidas, con representantes de las comunidades de primera línea dirigiéndose a la multitud y pidiendo «más urgencia para garantizar que se finalice un Tratado fuerte en 2022».

Discusión de temas menores

Dicen que las delegaciones han perdido horas discutiendo temas menores, reabriendo temas previamente resueltos o repitiendo viejas posiciones, mientras que algunas delegaciones del Norte Global se niegan a hacer concesiones para satisfacer las necesidades del Sur Global en temas clave relacionados con la equidad. Algunas delegaciones incluso continúan argumentando que el propósito principal de un área marina protegida no debe ser la conservación.

Shaama Sandooyea, una activista de Mauricio, que estos días sigue atenta a la conferencia, explica que “en Mauricio, ya estamos sintiendo los impactos de la crisis oceánica. Las negociaciones no se están moviendo lo suficientemente rápido y necesitamos acción ahora. Los delegados no reconocen la urgencia de la situación y pasan horas debatiendo puntos menores que se cerraron hace décadas. Me están fallando a mí, a las comunidades de las islas y a las generaciones futuras”.

Una sola ministra en las negociaciones

Saandooyea y otros representantes de Nigeria, México, Mauricio y Tailandia han compartido sus experiencias sobre la crisis del océano que ya está perjudicando a sus comunidades con los manifestantes que se han dado cita. La falta de compromiso ministerial de alto nivel en las negociaciones -señalan- «retrasan el progreso, con la asistencia de solo una ministra a las conversaciones hasta ahora, la de Francia».

Por su parte Anta Diouf, una procesadora de pescado en Senegal, se siente triste por “no poder participar en las negociaciones del Tratado Global de los Océanos porque mi visa no se procesó lo suficientemente rápido. Me hubiera gustado participar en esta reunión para traer la voz de las mujeres procesadoras de Senegal y decirles a los gobiernos la necesidad de proteger los trabajos de estas mujeres, pedir una mejor protección de los océanos y nuestro deseo de apoyar el proyecto de protección del 30% de los océanos del mundo.”

Greenpeace envía cartas a los gobiernos para que acudan

Pilar Marcos, responsable de océanos de Greenpeace España comenta que “los delegados se están comportando como si tuviéramos otra década para seguir discutiendo, pero no es así. El tiempo se acaba para nuestros océanos. Si no logramos un Tratado en 2022, será prácticamente imposible proteger el 30% de los océanos del mundo para 2030. Los científicos dicen que este es el mínimo absoluto necesario para proteger los océanos. Los gobiernos deben aumentar su ambición de concluir esta negociación enviando a sus ministros a la segunda semana de conversaciones para asegurar un Tratado ambicioso”.

Las oficinas de Greenpeace han enviado cartas a los gobiernos de todo el mundo, instándolos a enviar a sus ministros de alto rango a la segunda semana de conversaciones.