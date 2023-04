La estructura de la militancia en el PSOE y los problemas de representatividad

- Publicidad-

En el Psoe hay muchas clases de gente. Ése es el problema. Y no debemos confundir “clases de gente” con Diversidad. Las personas tenemos nuestra idiosincrasia, nuestros referentes, nuestros gustos, nuestra cultura, elementos todos que conforman una variada diversidad que tiene cabida en el Psoe. No es de eso de lo que estamos hablando. En el Psoe debería haber, en teoría, solo SOCIALISTAS. Pero hay quien no lo es. Y a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de “clases de gente” (para aquellos no sepan qué es el Socialismo, o qué entendemos por Socialismo desde la filosofía política que defendemos en estos artículos, pueden consultarlo aquí).

En el Psoe tenemos aproximadamente un 70% de Socialistas. La inmensa mayoría. En este porcentaje se incluye la práctica totalidad de la militancia de base. También hay un 25% de Socioslistos, que suelen conformar la mayoría de los dirigentes; por último están los peores, los Sucioslistos. Éstos son corruptos y representan aproximadamente un 5%. La corrupción es algo abominable y por desgracia se extiende por igual entre todos los estamentos sociales. Suele haber más en los partidos de gobierno porque, obviamente, el corrupto busca “tocar” poder para obtener beneficios (efectivamente, en el Partido Antitaurino hay poco margen para que los corruptos medren). Aquí nos vamos a ocupar de los problemas de representatividad que se desprende de las dos clases anteriores.

Pero, ¿a qué nos referimos con “problemas de representatividad”? A la mayor o menor dificultad que la ciudadanía tiene para identificarse con un proyecto político, confiar en él, y votarle. Debemos preguntarnos qué ha pasado para que hubiera un tiempo en el que la ciudadanía confiara de forma mayoritaria en el Psoe, y ahora no. Los motivos son varios, no nos engañemos ni pequemos de reduccionismo. Yo hoy quiero abordar aquí un motivo de orden psicológico, y no tanto hacer un análisis a modo de Ensayo de por qué el Psoe ha perdido la confianza mayoritaria de la ciudadanía que tuvo en otro tiempo.

Hubo un tiempo en que el Psoe representaba a la Clase Trabajadora moderada (es decir, a la mayoría de la población). Las desigualdades eran tan grandes que la mayoría de la población no podía obviar el hecho de ser “Clase Trabajadora”. Hoy día la desigualdad ha disminuido porque las políticas socialistas han vertebrado la sociedad lo suficiente como para que la gente no se sienta cómoda con pertenecer a una Clase oprimida. Nadie quiere ser pobre. Nadie quiere pensar que es pobre. Nadie quiere tener que salir a la calle a reivindicar un futuro mejor para sus hijos. La lucha es dura. Formar parte del grupo de los perdedores de la Historia, es terrible. Nadie quiere estar ahí; por eso, sólo cuando las condiciones son extremas la gente admite que es “carne de cañón” y lucha para dejar de serlo. Es por este motivo por el que el Psoe tiene muy difícil convencer a una “Clase Trabajadora” que no quiere ser, y no se considera, y no se identifica con el término “Clase Trabajadora”, para que confíe en el proyecto socialista, vertebrador, de conquista y avance social, de lucha contra la injusticia, custodio y garante de los derechos adquiridos. Éste es el problema estructural de fondo: cuando un Partido es visto como la herramienta para dejar de pertenecer a una Clase denostada, a poco que las cosas mejoren este Partido resulta incómodo al recordarnos que en el fondo seguimos siendo los animales de la granja.

Pero hay otro problema: los Socioslistos. Resulta que en el Psoe hay bastantes listillos que tienen de socialistas exactamente lo mismo que yo de cura, y dificultan en extremo que una Clase Trabajadora pueda identificarse con este Partido. Me estoy refiriendo a muchos Presidentes de Comunidades Autónomas, a algún que otro Ministro, y a bastantes Alcaldes. Me estoy refiriendo a los han medrado en los intestinos del Partido mercadeando con el poder, por y para el poder. Esta gente, que no es socialista, no representa a la Clase Trabajadora.

El tercer y último problema es de concepto. El Socialismo no está bien definido en el seno del Partido. No se entiende ni se conoce lo suficiente. No se sabe explicar. Si se explicara el Socialismo en términos de Eficiencia Relativa (como lo explicamos en el artículo anteriormente citado) la Clase trabajadora tendría mucho más fácil identificarse con el Proyecto Socialista. Ya no sería necesario ser “Clase Trabajadora” (aunque lo seamos en realidad) para confiar en el Psoe: bastaría solo con ser un poco sensatos. Y con la sensatez sí que nos identificamos todos y todas.

Resumiendo: primero, aludimos a una Clase Social que no se identifica a sí misma; segundo, los encargados de transmitir el mensaje no tienen credibilidad porque ni son socialistas ni se les espera; y tercero, no entendemos el concepto de Socialismo ni sabemos explicarlo ¿Comprendemos ahora los problemas de representatividad?

Un saludo a todo el mundo.