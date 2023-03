La DGT intensificará controles sobre el uso de los cinturones de seguridad y los sistemas de protección infantil

La Dirección General de Tráfico tiene previsto, desde hoy lunes y hasta el próximo domingo 12, una nueva campaña de vigilancia y control centrada en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.

Desde el Ministerio del Interior aseguran que el objetivo fundamental de la misma es que todas las personas ocupantes de los vehículos, adultos o menores y viajen en el asiento que viajen, hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado SRI. Para ello, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de las policías autonómicas y locales que se unan a la campaña, aumentarán la vigilancia de estos dispositivos de seguridad en todo tipo de vías.

Fuentes ministeriales confirman que “también se intensificará la vigilancia de su uso desde el aire, con los helicópteros y drones de los que dispone de la DGT, así como con el control automatizado que se lleva a cabo a través de las 245 cámaras colocadas tanto en vías convencionales como en vías de alta ocupación”.

📢 Campaña vigilancia de uso de #cinturón y #SRI entre el 6⃣ y 1⃣2⃣ de marzo.



✅Se vigilarán todo tipo de vías con agentes de #ATGC @guardiacivil y policías autonómicas y locales.



En 2022, fallecieron 142 personas que viajaban en turismo y furgoneta sin cinturón.#ÁtateALaVida pic.twitter.com/ktDYyVI0KR — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 6, 2023

La campaña lanzada por la Dirección General de Tráfico se une a la organizada por la Red Europea de Vigilancia de Carreteras (RoadPol) dentro del espacio de la Unión Europea, quiere incidir en la importancia básica de estos sistemas de retención.

CIFRAS ESCALOFRIANTES

A pesar de que los datos demuestran que el cinturón es el dispositivo que más vidas ha salvado y salva en la carretera, puesto que su eficacia reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, aún hoy el 25% de los fallecidos en siniestros viales sigue sin hacer uso de este.

De acuerdo a los datos proporcionados por la misma DGT, en 2022, fallecieron en vías interurbanas 142 personas que viajaban en turismo y furgoneta y que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro.

Con el fin de concienciar sobre la importancia de hacer siempre uso del cinturón como medio de prevención, el organismo público facilita el enlace de descarga de tres videos con casos reales de conductor y ocupantes que no lo llevan o que, también, no lo tienen correctamente colocado.

Cabe recordar que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial sanciona con 4 puntos por no llevar puesto el cinturón de seguridad, los mismos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.

El cinturón salva vidas

La Dirección General de Tráfico insiste en que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial elaboró recientemente un informe que, bajo el título de “Uso del cinturón de seguridad en turismos en vías interurbanas 2017-2019”. En el mismo se presenta un análisis de las variables que intervienen en el uso del cinturón de seguridad en ocupantes de turismos con 12 o más años que resultaron fallecidos o heridos hospitalizados a 30 días en siniestros de tráfico ocurridos en ese tipo de vías y en esos tres años concretos.

El estudio pretende averiguar si las variables analizadas son independientes estadísticamente o no y de él se desprenden algunas conclusiones. El informe demuestra que existe dependencia entre el uso del cinturón y el género, la edad o la ubicación de los pasajeros en el vehículo mientras que otros factores como el tipo de ocupante o el mes en el que se produce el siniestro no devuelve diferencias significativas.

Del análisis se desprende, por ejemplo, que los hombres lo usan en un porcentaje significativamente menor que las mujeres, que conforme aumenta la edad se usa más y que en los asientos delanteros tienen mayor cumplimiento de la medida.

Viajes seguros para los niños

Otro de los objetivos de la campaña que llevará a cabo la DGT esta semana es garantizar los desplazamientos seguros también para los pequeños de la casa.

A tal fin, las autoridades del Ministerio del Interior insisten en que “la utilización de los sistemas de retención infantil es aún más importante ya que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios y que, en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos”.

De acuerdo a la normativa vigente actualmente en nuestro país, es obligatorio que los menores de edad con una altura igual o inferior a 135 centímetros utilicen de manera correcta el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso, siendo recomendable hasta los 150 centímetros.

Sobre cuál es el lugar correcto donde deben ser colocados en el vehículo, la DGT, recomienda que “los menores deberán ir obligatoriamente sentados en los asientos traseros, salvo cuando el vehículo no disponga de ellos, ya estén ocupados por otros menores o no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil, y se recomienda que viajen en sentido contrario a la marcha, si es posible hasta los 4 años, y obligatoriamente hasta los 15 meses “