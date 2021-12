La desinformación y sus consecuencias, gran preocupación de la Abogacía

- Publicidad-

El periodismo de calidad ejercido con rigor y sin barreras es el mejor antídoto para acabar con la epidemia de desinformación y noticias falsas que campa en nuestra sociedad, causando desorientación entre los ciudadanos y poniendo en peligro la salud de nuestra democracia. Y por ello los Premios Derechos Humanos 2021 reconocieron en esta XXIII edición el esfuerzo de periodistas y organizaciones para garantizar ese derecho a la libertad de expresión y a la información veraz. Iñaki Gabilondo, Reporteros sin Fronteras, las agencias de noticias EFE, Europa Press y Servimedia y Mohamed Bouchammir Haddou fueron los galardonados por ese compromiso.

Los Premios fueron entregados en el marco de la Conferencia Anual de la Abogacía, celebrada en el Círculo de Bellas Artes.

Iñaki Gabilondo: compromiso con la veracidad

El periodista Iñaki Gabilondo, premiado en la categoría de Personas, fue el primero en recoger su Premio de manos del presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano.

El veterano periodista reconoció su «gran preocupación» por el momento actual, «no ya por el periodismo, sino también por el Estado de Derecho, que observo averiado, con goteras, herido, una democracia que está maltratada y una constitución denostada por unos y por otros». «La veracidad parece ser algo que ya no es exigido por la sociedad y cuando esta desaparece como valor, algo pasa», señaló y pidió «ponernos todos de acuerdo para establecer un pacto de responsabilidad, porque tenemos muchas averías en nuestro sistema». «Sustituyan el verbo encontrar por construir y pónganse juntos a construir, es la lección que nos deja el pasado del que debemos estar muy orgullosos», pidió en una intervención que se ganó un largo aplauso del público en pie.

Reporteros sin Fronteras: vigilancia contra las trabas a la información

La ministra de Justicia, Pilar Llop, entregó el premio en la categoría de Instituciones a Reporteros sin Fronteras. Su presidente de honor, Alfonso Armada, tras recoger el galardón, destacó que «este premio tiene que ver con la labor que realizamos para preservar un derecho con el que no solo no nacemos, sino que también empieza a escasear cada vez más y es perseguido con saña».

La prueba es que «en los últimos 20 años, 1636 periodistas han sido asesinados en todo el mundo por ejercer un oficio que debería ser sinónimo de democracia», lamentó. Y pidió también que los periodistas hagan autocrítica «porque cuando mezclamos hechos con opiniones, a sabiendas, nos convertimos en propagadores del ruido para convertir al otro en enemigo».

EFE, Europa Press y Servimedia: el derecho a la información veraz en cualquier rincón

Soledad Álvarez, directora de estrategia de EFE, Asís Martín de Cabiedes, presidente ejecutivo de Europa Press y Fernando Riaño, presidente de Servimedia recogieron el premio a “Medios de Comunicación” que les entregó la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.

Álvarez afirmó que el periodismo de calidad es necesario hoy más que nunca, porque «la desinformación es una gravísima amenaza para la democracia y los medios estamos especialmente obligados a redoblar esfuerzos para combatir este fenómeno», por lo que propuso «un esfuerzo especial en tareas de verificación y crear alianzas para ofrecer a la ciudadanía herramientas eficaces para distinguir los bulos».

Por su parte, Martín de Caviedes incidió en este mensaje señalando que «el periodismo profesional, riguroso e independiente es un bien social que ha de preservarse«, un reto para los medios porque «no podemos disociar la defensa de la libertad de expresión de la defensa de la verdad a través del periodismo rigoroso». «Donde no hay verdad no hay libertad y la libertad conduce siempre a la verdad«, concluyó.

Finalmente, Riaño puso en valor el modelo de Servimedia, una agencia que «crea empleo de calidad para personas con discapacidad en una profesión donde no es habitual, un modelo único en el mundo» y quiso dedicar el premio «a aquellos pioneros innovadores sociales que pusieron en marcha el proyecto y al equipo de profesionales que lo forman».

Mohamed Bouchammir Haddou: acompañar a menores víctimas del sistema

El mediador social marroquí Mohamed Bouchammir Haddou fue el ganador del Premio “Nacho de la Mata”, en reconocimiento a su trabajo con menores migrantes para que no pierdan contacto con su familia. Bouchamir no pudo estar presente en la ceremonia debido a las restricciones a viajes impuestas por Marruecos por la pandemia y el premio, entregado por el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo, lo recogió en su nombre Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces.

En su video de agradecimiento, dedicó el premio a todos los menores a los que ha acompañado en su viaje migratorio y lanzó un mensaje a los que piensan que son delincuentes que habría que expulsar: “Muchos de esos menores acaban desprotegidos y abandonados, víctimas del mal funcionamiento de las instituciones públicas”.

La desinformación y sus consecuencias, gran preocupación de la Abogacía

Bajo el lema “Libertad de expresión y veracidad”, la Conferencia Anual de este año ha tenido muy presentes los ataques a la información libre, las amenazas a los derechos fundamentales, las nuevas formas de censura y el peligro que supone el dominio de las grandes corporaciones sobre la opinión pública. Unos temas sobre los que la Abogacía ha mostrado su gran preocupación, tanto en esta edición de los Premios como en el Congreso de la Fundación Abogacía celebrado la pasada semana.

La presentadora del acto, la periodista Marta Solano, señaló precisamente que “una democracia sin libertad no merece llamarse como tal y una ciudadanía que en teoría disfruta de ciertas libertades pero no tiene información fidedigna, en realidad no puede tomar decisiones plenamente libres”.