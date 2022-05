La desfachatez del Emérito

- Publicidad-

He esperado hasta el último momento de su visita en España, para darle la oportunidad de que nos dé algún tipo de explicación, de pedirnos disculpas, de demostrar que ha sido un hombre de Estado; pero como todos hemos visto, no tiene ninguna intención, de hacer algún gesto de desagravio hacia sus súbditos, al pueblo al que se debe.

Cuando hablo con empresarios, me sorprende que no vean mal, que se haya enriquecido a nuestra costa y haya dilapidado el dinero con mujeres que pasaron por su cama y en los caprichos que haya querido. Creo que no son conscientes de que al Emérito se le pagaba un sueldo más que digno, para no tener que recibir prebendas, que este “señor” no debía de cobrar comisiones, pues no es ningún intermediario, ni tampoco un empresario, es un hombre de Estado, que tiene un sueldo por hacer lo que ha hecho, buscar lo mejor para su país, hacer de diplomático, de intermediario entre otros países y España, facilitar las relaciones de toda índole y condición para los españoles en cualquier lugar del mundo. Ese era su trabajo, y por ese trabajo se le ha pagado.

Pero se olvidó de cual era su trabajo, para llenarse los bolsillos, como hicieron muchos de sus antepasados históricos, sin darse cuenta, que él era un Rey democrático, sometido a la Constitución, a las leyes españolas y al pueblo al que se debe. Flaco favor le ha hecho a su hijo, un hijo que ha estado preparándose para ocupar el puesto de un Rey democrático, no vamos a necesitar los republicanos, mover su sillón, ya lo hace su padre muy bien, lo ha dejado pendiendo de un hilo, como dirían nuestros abuelos, a los pies de los caballos.

La desfachatez de este hombre no tiene parangón, ha venido a darse un baño de multitudes, sin importarle un comino, nada ni nadie que no sea el mismo. Me enfada como española, me entristece al mismo tiempo el papelón que le ha dejado a su hijo, algunos comentan que las relaciones entre ellos no son buenas, ¡como para que lo sean!. Y mejor que haya venido, antes de que se desclasifiquen los papeles sobre todo lo que pasó durante la transición, no vaya a ser que algunos se lleven una sorpresa; los mismos que hoy corean su nombre, sean los que mañana, pidan su cabeza.