La Delegación del Gobierno en Madrid responde sobre la manifestación homófoba en Chueca

Después de que el Ejecutivo, a través de la Ministra Irene Montero anunciase ayer que pondrían en conocimiento de la Fiscalía los hechos acontecidos en el céntrico barrio de Madrid, Chueca, producidos por un centenar de nazis que vitorearon gritos contra personas homosexuales, la Delegación del Gobierno ha aportado información al respecto.

La formación liderada por Iñigo Errejón también reaccionaba a lo sucedido exigiendo explicaciones a la Delegación del Gobierno.

Hoy se ha confirmado por parte de la misma que la marcha celebrada ayer por la tarde en Chueca había sido autorizada porque la asociación vecinal había solicitado celebrar una marcha contra la agenda 2030-2050.

Han detallado que la solicitud fue realizada por un particular en representación de la asociación de vecinos «San Blas- Canillejas». Según aseguran desde la Delegación del Gobierno, los organizadores habían informado de una asistencia de unas 200 personas que recorrerían Chueca, Plaza de Pedro Zerolo, Gran Vía, Callao y Sol entre las 17.00 horas y las 19.00 de la tarde.

Pero la marcha no se centró en criticar la agenda 2030-2050, sino que durante la misma, los participantes mostraron banderas preconstitucionales, realizaron saludos fascistas, y además, vitorearon gritos como «fuera maricas de nuestros barrios» o «fuera sidosos de Madrid» o «tú no eres español porque no eres blanco».

La Policía Nacional no escoltaba a los manifestantes

La Delegación de Gobierno ha aclarado que los agentes de la Policía nacional no establecieron una escolta a los manifestantes, como desde las redes sociales se ha denunciado, sino que actuaron para evitar que hubiera incidentes y altercados.

Alerta en los días previos

Desde los colectivos LGTBI de Madrid afirman que en días previos se hizo saber en el barrio de Chueca que se había convocado un acto de índole homófoba para el sábado, con el objetivo de que las personas del colectivo tuvieran cuidado y se protegieran.