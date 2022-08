La curiosidad en la salida de Casemiro

- Publicidad-

La salida de Casemiro del Real Madrid para fichar por el Manchester United ha propiciado algo curioso: en el ámbito madridista hay dos frentes, los que creen que se debía ir y los que no; en el otro lado (da igual el equipo) todo el mundo coincide en que el jugador era un leñero protegido por los árbitros. No ha habido tal unanimidad ni cuando España ganó la Eurocopa de 2008 o el mundial de 2010 (en el primero la mayoría de madridistas –periodistas y aficionados- iban con los otros equipos porque no estaba “su Raúl”; en el segundo sobre quién había sido el mejor, si Iniesta o Casillas). Todo el mundo del fútbol fuera del madridismo está de acuerdo.

Muchos personajes que habían hablado libremente siempre han vuelto a señalar que el jugador del Real Madrid se va de la liga sin haber visto una roja directa (sí dos por acumulaciones), pese a ser el protagonista de alguna de las entradas más escalofriantes de los últimos años. En nueve años no se han atrevido los árbitros a expulsarle pese a haber tronchado más tobillos que un leñador árboles. Los que han estado callados también han asomado la patita, como se verá, porque ahora el señor Casemiro ya no tiene la protección de Florentino Pérez. Al que se va del Real Madrid se le puede apalear según reza la tradición madridista.

Los madridistas

Hay un grupo de madridistas que se han quejado, puede que con razón, del abandono de Casemiro para irse al ManU a ganar una fortuna. Lo han asimilado a Judas y sus treinta monedas de plata. Un pesetero que deja tirado al equipo, pues entienden que no están Camavinga y Tchouameni preparados aún, en el momento en que el resto de contendientes para la Champions (el resto de trofeos son de verano en sus mentes) se han reforzado bien. Pero no pasa nada Susana Guasch sale al rescate no vaya a ser que el ser superior tache su nombre de los elegidos en la tele y además ella sabe que no va a ganar el doble, “ni mucho menos”, por mucho que digan el resto de compañeros.

Que Casemiro de ha ganado el derecho de elegir? SI.



Que tiene las mismas Champions que el Palancas en su historia? SI.



Que no lo entiendo? También SI. @Casemiro 🥲 — Infiltrado Blanco (@InfiltradoRM) August 19, 2022

Casemiro va a cobrar más, evidentemente, en Mánchester. Pero NO el doble como se está diciendo, ni de lejos.

Una pena que algunos quieran dejar de pesetero a un futbolista que nunca ha cumplido el estereotipo de futbolista. Lo ganó todo.Nuevos retos lejos de la exigencia blanca. pic.twitter.com/5XeWVG5QUu — Susana Guasch Llovensà (@sguasch) August 19, 2022

Luego están todos los que hablan de buen negocio y del estelar curriculum de Casemiro… mirando al Barça. Se habla de buen negocio porque hay que dorar la píldora al ser superior, no porque lo sea en un mercado que se ha pagado una salvajada por Cucurella, por ejemplo. No importa, los teleñecos de la noche está prestos al peloteo.

🚨EL EDITORIAL de ⁦@jpedrerol⁩ en #JUGONES:



💰"CASEMIRO se va dejando en el club más de 60 millones de euros".



👏"¿Qué más se le puede pedir? NADA, desear que tenga SUERTE". pic.twitter.com/ss9D8OAlBw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2022

Ya saben controlar el relato, que se dice ahora en tiempos postmodernos –antes era engañar a la tribu-. Algo que ha sorprendido a Rubén Parra “Parrita”.

Qué curiosa es la narrativa en el fútbol. 🤔

Mbappé, 23 años, se queda en su club, presionado por 2 gobiernos: es tan pobre que solo tendrá dinero.

Casemiro, 30 años, 8 en el RM, abandona su club por pasta: quiere afrontar un desafío, gracias por todo.

Ojiplático me hallo. 😳 — Rubén Parra (@rubenparratdj) August 19, 2022

Incluso algún seguidor rojiblanco cree que en el Atleti estaría mejor (sin pensar que no tendría protección).

Anda que me iba a pensar yo fichar a Casemiro para el Atleti por 60. No dudaría un segundo. No tenéis ni la menor idea de fútbol. Que tampoco pasa nada, es peor no saber de otras cosas. — ZiggyStardust (@Mosqueperro4) August 19, 2022

Los leñeros

Luego están aquellos que están al otro lado y recuerdan con cariño las patadas, codazos en el cuello y demás faltas que le permitían al jugador hispano-brasileño. El que más ha dolido ha sido el mensaje de Gabriel Rufián. Será por secesionista porque siendo del Español no tiene mucho sentido quejarse, al fin y al cabo son un “filial” de la casa blanca.

🔴🔴🔴 ÚLTIMA HORA | Casemiro se marcha del Real Madrid y ficha por el Manchester United tras 362 partidos oficiales, 3 Ligas, 5 Champions, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España, 3 Mundiales de Club, 720 tobillos magullados y 120 rodillas dislocadas. pic.twitter.com/XujCR66PLe — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 19, 2022

Pero son muchos los que han querido recordar las hazañas de Casemiro.

Se marcha de la Liga el autor de tres de los penaltis más claros de la historia de los derbis madrileños… Por increíble que parezca, ninguno se señaló.



Casemiro Rules. pic.twitter.com/Ziir9QXTCb — Álvaro González (@Alvaro_Glez_AS) August 19, 2022

Quiero expresar todo mi apoyo al colectivo de los traumatólogos de España ante la marcha de Casemiro al Man UTD… Perderán mucho trabajo 🥹 — Jalis de la Serna (@jalisdelaserna) August 19, 2022

Siempre hay que celebrar que un carnicero con bula arbitral abandone la liga. Años repartiendo cera y sin recibir jamás una roja directa. Hasta nunca Casemiro. pic.twitter.com/YyUHBrntJC — REY CHOLO ⚒️ (@Reycholosimeone) August 19, 2022

Aunque desde el madridismo Alfredo Duro, con todo el cinismo del mundo, ha salido a defender que jamás le han sacado una roja pese al acoso. Ya están los victimistas que se olvidan que sí le han expulsado dos veces por doble amarilla, pero como no están acostumbrados pues no se acuerdan.

CASEMIRO no se va solo del Madrid habiendo ganado cinco copas de Europa y siendo el mejor mediocentro de la historia, además lo hace sin haber sido jamás expulsado en un partido de nuestra liga a pesar del vergonzoso acoso recibido. Siempre será uno de los nuestros!!! — Alfredo Duro (@alfredoduro1) August 19, 2022

Los ha habido que han intentado hablar con ecuanimidad…

Veo muchas bromas (inevitables) con la marcha de Casemiro y el alivio de los tobillos en la Liga, así que diré una cosa: es el futbolista que mejor ha pegado en los años que llevo de fútbol.

Y esto es un elogio absoluto. — Iñako Díaz-Guerra (@InakoDiazGuerra) August 19, 2022

El Madrid sin Casemiro será peor equipo.



En la Premier sin el comodín que tenía aquí, corre riesgo de expulsión en cada partido.



Me genera dudas su adaptación a la Premier (tipo de liga y equipo en el que recala)



Los tobillos de los jugadores de la Liga están de fiesta… — 🅒🅞🅛🅒🅗🅞🅝🅔🅡🅞 (@cuorerojiblanco) August 19, 2022

Y los que hacen ironía…

https://twitter.com/ivancastello/status/1560612965958631424?s=20&t=fvFnv4HiJ01qE49NlloiOg