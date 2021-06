- Publicidad-

Publicado. El País (30/05/2021):

“A los catalanes: La mejor manera de reconducir la crisis es a través de iniciativas políticas que primero rebajen la tensión, y progresivamente recuperen luego en la sociedad catalana espacios de sintonía con el proyecto democrático español”

Podemos, ¡debemos!, preguntarnos. ¿Cuál es la “causa crítica” de la crisis? ¿Quién la ha generado? Cronológicamente, “esos catalanes” creyeron en la Constitución, en los Estatutos, en los presupuestos aprobados por los sucesivos gobiernos para ellos; que España respetaría la financiación de acuerdo con lo que generan, aportan. El Estado español no cumplió, no cumple. Votaron un segundo Estatuto “constitucionalmente” elaborado, aprobado en dos Parlamentos, refrendado por ellos, firmado por el rey. El Constitucional anuló artículos, modificó otros, que, ¡curiosamente! están vigentes en Estatutos españoles. ¿Son o no son constitucionales? Tras la sentencia, “reacción” de la sociedad catalana con dignidad democrática. Macromanifestaciones que asombraron a los Estados democráticos. El independentismo creció muchísimo y se pidió un referéndum. Fue “reacción”. Hoy, Catalunya está fuera de la Constitución y sin Estatuto aprobado por sus votantes. Eso es inconstitucional. Pero la “crisis” la provocan los catalanes. ¡Prohibido reaccionar!

“Reconducir a través de iniciativas políticas”. ¿Quién debe tomarlas? ¿El causante del problema o los perjudicados? ¿Cuáles ha tomado el Estado español? Ninguna. Los catalanes hacen su propuesta política: “un referéndum pactado”. Es lo más democrático. Ante la negativa del Estado, lo ponen en marcha por su cuenta. Lo ejecutan. Desobedecen al Constitucional. ¿Cuántas desobediencias acumulan los gobiernos españoles? Las iniciativas del Estado ¿son políticas? No. Exclusivamente judiciales. The New York Time califica de “error” el juicio a los líderes. The Guardian, califica de “vergüenza”, la sentencia. Hay más de 3.000 personas pendientes de juicio por manifestarse. Exclusivamente, “policiales”. Más de 1.000 heridos cuyo delito era querer votar y cuyas armas eran papeletas de voto. Escandalizó a los Estados democráticos de verdad. También el Tribunal de Cuentas, ¿quién lo compone?, interviene y castiga a líderes catalanes. No investiga ni castiga 80.000 millones de € despilfarrados en infraestructuras inútiles; 60.000 millones no recuperables del rescate a la banca española. Tampoco lo que la AIREF denuncia: 16.000 millones en subvenciones sin control o 6.000 millones en formación inútil. También la Junta Electoral Central y sus decisiones, sanciones. Pero la “crisis” la provocan los catalanes.

“Recuperar en la sociedad catalana espacios de sintonía con el proyecto democrático español”. ¡Puro “Despotismo ilustrado! ¡Ha de ser la sociedad catalana la que se incorpore al proyecto español! Catalunya no puede tener proyecto democrático propio. Tiene su historia, identidad, cultura, valores, lengua, que son anteriores a la propia existencia de España como Estado. Eso no sirve de nada. Ya se unió al proyecto democrático español con la Constitución, con los Estatutos. Pero ahí está la realidad: incumplimientos. Expolio económico. Economista Niño Becerra: “España retiene a Catalunya para que no marchen 250.000 millones de € anuales. Es puro interés”. Es pura colonización política, cultural, identitaria, económica. Muchas pruebas lo confirman.

Añade El País: “Esta medida de gracia no debería entenderse como un gesto para con los líderes independentistas, de los que la democracia no puede ni debe esperar nada, sino que constituiría un gesto de concordia para con los ciudadanos de Catalunya”.

Otro enfoque: La medida de gracia no debe entenderse como un gesto para el Parlamento y votantes de Catalunya. ¡Curiosamente!, mayoría absoluta independentista. Los líderes independentistas representan a millones de votantes en Catalunya que quieren un referéndum y, la mayoría, la independencia. Según El País, la democracia española no debe esperar nada de ese Parlamento, de esa mayoría absoluta de escaños y votantes. ¿Cómo interpretarlo? ¿Más y peor despotismo ilustrado del Estado español? ¿No cuentan para nada? ¿De verdad creen que esos indultos, que se anuncian “limitados, reversibles”, ayudarán a la concordia? Desconocer la causa de un problema agrava su solución. El Estado español lo sigue agravando. ¿Son los catalanes quienes provocan la crisis?

Isaac Asimov: “La violencia es el último recurso de los incompetentes”. Cuando la violencia judicial y policial es el primer y único recurso de unos gobernantes ¿cómo calificarlo? ¿Crea espacios de sintonía, concordia…? Pero la crisis la provocan los catalanes.

Max Stirner: “El estado llama ley a su propia violencia y crimen a la del individuo”.

¿Quién causa realmente la crisis España/Catalunya? ¿Qué hace le Estado español, sus Estamentos: monarquía, Constitucional, ¿Parlamento, Senado, partidos y líderes políticos, grandes medios, mayoría de la sociedad española…? ¿Rectifican y solucionan o lo agravan…? ¿Qué gana España con ello…?

¿Qué debe hacer la sociedad catalana en defensa de su identidad, democracia, libertad, bienestar, justicia social, dignidad democrática? ¿Cuánto hay en juego…?