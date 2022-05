La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles mantienen un colosal vertedero en pleno Parque Regional del Guadarrama

El vertedero de la vergüenza que afecta al entorno y cauce del Parque Regional del río Guadarrama crece por momentos con nuevos vertidos en el área de Las Sabinas. Un bazar de basura en el que es posible encontrar desde restos de construcción y demolición (RCD’s), residuos domésticos, ropa, neveras, vehículos desgüazados y quemados y hasta tubos de fibrocemento, fuente de amianto, sustancia cancerígena. Según Raúl Navarrete, portavoz de Ecologistas en Acción, “esto incumple la legislación de residuos y, especialmente, la de residuos potencialmente peligrosos, que obliga a que acaben en un punto limpio y tratados por gestores autorizados.” Y todo, al lado de las viviendas de familias con niños, que no fueron realojadas en el anterior convenio.

Hace semanas salía a la luz un tapón flotante de neveras y envases, como informó SABEMOS. En los últimos días, se han descubierto nuevos puntos de vertido en el interior del asentamiento irregular de Las Sabinas.

Un realojo paralizado hace años

La casi dos docenas de familias que aún viven en Las Sabinas están a la espera de un realojo que no llega. El Convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, sobre un censo de 2008, está completamente ejecutado y las familias realojadas. El nuevo convenio que realoje al resto de familias del asentamiento lleva años paralizado por el desacuerdo de ambas administraciones. En palabras de Navarrete, “hasta que no se realoje a todas las familias, se eliminen las construcciones y se cierre el acceso rodado, no podremos limpiar y restaurar la orilla del río Guadarrama con garantías”.

Hay que recordar que Las Sabinas carece de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos y la basura que generan sus habitantes acaba en vertederos en la propia orilla del rio Guadarrama. “Cuando hay subidas del caudal del rio, parte de estos residuos son arrastrados aguas abajo” afirma el portavoz ecologista.

La Urbanización El Bosque y la Universidad Europea vierten sin depurar

Por último, la calidad de las aguas tampoco es la óptima. Aguas arriba de Las Sabinas, la urbanización El Bosque y la Universidad Europea de Madrid, en Villaviciosa de Odón vierten sin depurar sus aguas residuales directamente al río Guadarrama. Hace 20 años, durante unas obras, se destruyó la estación de bombeo de la urbanización y aún no ha sido repuesta. Según el portavoz ecologista “hasta hace 50 años bajaba la gente a bañarse al río, hoy es impensable”