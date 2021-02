La vida de un equipo de fútbol de la Premier League suele estar marcada por los altibajos. Suele ocurrir que cada partido aporta una nueva dimensión al juego, ya que los jugadores o bien triunfan o bien se van a casa decepcionados. En el caso del Tottenham Hotspur, esto nunca ha sido tan cierto como en los últimos partidos, ya que, bajo el mando de José Mourinho, han obtenido resultados dispares, por no decir otra cosa.

No hace falta ser un genio para darse cuenta de que el Tottenham está en general prosperando bajo el mando de uno de los mejores entrenadores de la Premier League, pero si miramos la carrera por el título en su conjunto, ha sido un viaje interesante. Echemos un vistazo a algunos de los altibajos y rarezas que nos han llevado hasta donde estamos hoy.

Comienzos peculiares

El relato del ascenso del Tottenham Hotspur a la cima comenzó cuando Josie Mourinho asumió el cargo. Acababa de tener una temporada bastante regular en el Manchester United, con un segundo puesto, por lo que su nombramiento como entrenador no era inicialmente lo que los aficionados o los jugadores esperaban que ocurriera.

Sin embargo, el Tottenham Hotspur acababa de construir un nuevo estadio y estaba en medio de una especie de renacimiento. Se anunciaba el regreso a la gloria, y eso requería una potente figura al frente del equipo. Una cara que todo el mundo conociera, el visionario que pudiera catapultar al equipo a sus días de gloria de la década de 1960. El nombre que eligieron fue José Mourinho.

Pero, como cabía esperar al cerrar un acuerdo con el apodado «Caballero Oscuro», las cosas nunca iban a ser tan sencillas como preveía el departamento de relaciones públicas del Tottenham Hotspur. Casi de inmediato, la entrada de Mourinho en el Tottenham Hotspur supuso su enfrentamiento con Harry Kane. Fue realmente un duelo entre dos machos alfa, que trataban desesperadamente de averiguar cuál era su posición en la cadena alimenticia.

Pero fue el atractivo de Mourinho lo que llevó al departamento de relaciones públicas a mantener su decisión, incluso después de algunas tensiones iniciales tras su llegada. José Mourinho iba a conducir al Tottenham Hotspur a una nueva era. Su cóctel único de arte, suerte, fuerzas históricas y genio táctico indiscutible lo convirtió en una apuesta muy atractiva para la gente que dirigía el Tottenham Hotspur, aunque muy pocos entendían las complejidades y la naturaleza causal de los acontecimientos pasados que ayudaron a cimentar la carrera de Mourinho.

Mejorando el equipo

Por supuesto, lo que hizo Jose nada más llegar fue utilizar su carismática imagen para convencer al presidente del Tottenham Hotspur de que le proporcionara el dinero que tanto necesitaba para mejorar el equipo. Dos laterales de primer nivel como Matt Doherty y Sergio Reguilón, así como la cesión de Gareth Bale y Carlos Vinicius, hicieron que el equipo del Tottenham Hotspur se renovara.

Por supuesto, nadie puede dudar de que el resultado fue un equipo muy competente. Había solidez en todas las posiciones, y se percibe una rápida mejora de un partido a otro. Así que funcionó, nadie lo discute, pero es una parte importante de la narrativa que Mourinho comenzó efectivamente a cambiar el statu quo. Daniel Levy, el presidente del Tottenham Hotspur, no es un hombre muy generoso. Su carácter ahorrador es bien conocido en la liga, ya que se niega a gastar cantidades exorbitantes de dinero en jugadores de alto nivel si no es necesario.

¿Están preparados?

Así pues, la gran pregunta que se hace mucha gente desde que Mourinho asumió el puesto de entrenador es si el Tottenham Hotspur está o no preparado para presentar un serio desafío al título. Sinceramente, en cualquier circunstancia normal, todavía no. Sin embargo, el último año también ha estado lejos de ser una circunstancia normal. Muchos equipos del nivel de los Titanes no están rindiendo como deberían, ya sea porque han perdido parte de su plantilla desde la COVID-19, o simplemente porque han sentido la falta de moral al salir a un estadio vacío, Mourinho ha sacado provecho de ello y ha creado una narrativa en la que el Tottenham Hotspur simplemente no puede perder.

El Tottenham Hotspur ha conseguido incluso una victoria por 6-1 en Old Trafford recientemente, lo cual es absolutamente asombroso teniendo en cuenta el estado del equipo y el poder del Manchester United como fuerza. Esto demuestra lo mucho que Mourinho se ha esforzado por desarrollar la confianza del equipo, ya sea mediante su carismático estilo de entrenamiento o mediante la mejora de la potencia de la plantilla en general.

Reflexiones finales

El nombramiento de José Mourinho como entrenador del Tottenham Hotspur pudo suscitar un poco de polémica al principio, al considerarse una maniobra puramente dirigida a los medios, pero han sabido aprovechar lo que hace que Mourinho sea un buen entrenador. Es un líder muy carismático, seguro de sí mismo y muy meticuloso, que tiene bastante experiencia en lograr victorias en situaciones desfavorables.

Nadie puede negar el rápido crecimiento del equipo del Tottenham Hotspur en los últimos dos años, y gran parte de ello se debe al poder de Mourinho y a su propia capacidad para impulsar a las tropas. El Tottenham Hotspur necesitaba urgentemente una inyección de moral cuando Mourinho tomó el mando, y eso es exactamente lo que se propuso hacer. Al poner en el equipo a jugadores experimentados y capaces, empezó a demostrar a todo el mundo que eso era posible. Se podía conseguir una victoria, y eso ayudó a consolidar de nuevo su posición como el Caballero Oscuro del fútbol.