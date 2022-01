La Asamblea francesa aprueba la prohibición de las terapias de reorientación sexual

- Publicidad-

El parlamento francés aprobó por unanimidad este martes, tras la votación de los diputados en la Asamblea Nacional a una propuesta de ley de La République en Marche (LRM) contra las «terapias de conversión», prácticas que pretenden «curar lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBTI).

Los 142 diputados presentes votaron a favor de la aprobación del texto que introduce un nuevo delito en el código penal castigando estas prácticas con dos años de prisión y una multa de 30.000 euros. Las penas podrán ascender a tres años de prisión y 45.000 euros de multa en caso de que concurran circunstancias agravantes.

La #ppl interdisant #TherapiesDeConversion est définitivement adoptée! Je suis fière de mon pays. Plus personne ne pourra prétendre, sous peine de sanctions pénales, pouvoir guérir les #LGBT. #RienAGuerir Merci à tous ceux qui m’ont soutenue. @1ElisaMoreno @lecoindeslgbt pic.twitter.com/jW7YP2VNE1 — Laurence Vanceunebrock (@LaurenceVanceu) January 25, 2022

“Nadie podrá pretender, bajo pena de sanciones penales, poder curar a las personas LGBT ”, celebró Vanceunebrock en Twitter.

La loi interdisant les thérapies de conversion est adoptée à l'unanimité !

Soyons-en fiers, ces pratiques indignes n'ont pas leur place en République. Parce qu’être soi n’est pas un crime, parce qu’il n’y a rien à guérir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 25, 2022

“Estas prácticas vergonzosas no tienen cabida en la República. Porque ser uno mismo no es un delito, porque no hay nada que curar ”, tuiteó Emanuel Macron.

El texto cuenta con el apoyo sin reservas del Gobierno que ve en las «terapias de conversión» «la antítesis de nuestros valores republicanos» , según ha declarado Elisabeth Moreno, ministra delegada para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Cien casos “recientes”

La “terapia de conversión” puede llevar a la celebración de sesiones de exorcismo, o terapias de electroshock, además de abusos que tienen repercusiones psicológicas e incluyen lesiones físicas en las víctimas, que a menudo son jóvenes.

Varios informes o testimonios han sido objeto de una fuerte cobertura mediática, y artistas como Eddy de Pretto o Hoshi han instado a los políticos a luchar contra estas prácticas en la agenda parlamentaria.