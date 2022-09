La abogada de la menor que dio a luz en el Hospital Clínico San Carlos denuncia los errores de la Comunidad de Madrid

- Publicidad-

La abogada de la menor que el pasado jueves 25 alumbró a una bebé en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha denunciado, en declaraciones a Diario16, que «no nos ha llegado la resolución de la Fiscalía y no han escuchado a la menor. El viernes 26 de agosto, un día después del nacimiento de la bebé, aparecieron las trabajadoras sociales, pero no escucharon a la niña en ningún momento, y no han vuelto a aparecer. Nadie nos ha dado resolución alguna».

Según el artículo 9 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, «el menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias»

Margarita López Anadón explica que «en el hospital sólo nos dijeron que en caso de dar el alta a la madre y a la niña, por orden de las trabajadoras sociales, tendrían que avisar a la Policía».

Antecedentes del caso

Recordemos, tal y cómo informó, en exclusiva, Diario16, Ana y Pedro de 15 y 23 años respectivamente -sus nombres son ficticios por razones obvias-, acudieron al Hospital Clínico San Carlos, donde ella dio a luz a las 12:52 de la mañana. La menor había huido hace un año de un centro tutelado de Alicante, donde había sido internada, sólo dos días después de que su madre sufriera un aneurisma y no pudiera hacerse cargo de ella.

Primero ingresó en el Centro de Recepción CAES de Alicante, y de allí fue derivada al Centro de Menores Els Estels, donde permaneció un mes sin información del estado de salud de su madre.

La pareja mantiene una relación estable desde hace dos años. Cuando Ana se fugó estuvieron viviendo en habitaciones alquiladas en Benidorm hasta que llegaron a Madrid para hacer una nueva vida y se alojaron en el domicilio de una prima de Pedro.

Comunidad de Madrid y menores tutelados: el despropósito

El rosario de errores en los que habría incurrido la Comunidad de Madrid va más allá, pues «no sabe todavía si esa resolución de desamparo que dictó la Comunidad Valenciana sigue vigente o no a fecha de hoy», explica López Anadón

La abogada considera que se ha producido una vulneración de la Ley, pues el Artículo 172 aparatado 5C del Código Civil contempla, entre otras circunstancias, para la revocación del desamparo de un menor, «que hayan transcurrido doce meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido», situación en la que se hallaría su defendida.

Asimismo, afirma que «tampoco se ha notificado el desamparo a la madre. Y la ley dice que desde que se dicta una resolución con medidas de protección se tiene que comunicar en las siguientes 48 horas. A la madre le podrían haber notificado perfectamente en el hospital, y no lo han hecho»

Por ello, ha anunciado que «vamos a dirigir un escrito a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad exponiendo todos los hechos ocurridos desde el día siguiente a que la menor diera a luz, pidiendo la revocación inmediata del desamparo, tanto de la madre como de la menor, dejando claro que no tenemos ningún tipo de resolución, ni información, así como todos los derechos que se han conculcado. La madre, aunque es menor, tiene apoyo familiar. Y lo que vamos a pedir es que sea reintegrada a la familia con la que estaba conviviendo aquí en Madrid», manifiesta la abogada.

Otro escrito irá dirigido al juzgado «por si ha producido algún tipo de infracción penal para que se investigue y se adopten las medidas oportunas».

Madre e hija permanecen en un centro de primera acogida

La única noticia sobre la existencia de un oficio de la Fiscalía de Menores de ingreso en un centro, sin haber escuchado antes a la madre, fue recibida por la abogada a través de los dos efectivos del GRUME (Grupo de Menores de la Brigada Provincial de la Policía Judicial) que se personaron en el Hospital Clínico San Carlos, el pasado domingo, apenas tres horas más tarde de la publicación en Diario16 de la información sobre la menor y su hija.

«Dijeron que ellos no habían visto esa resolución, pero sí les habían manifestado que el fiscal la había adoptado. Y por eso hicieron el acompañamiento al SAMUR Social a la menor con su hija». Esto ocurrió el lunes, cuando fueron trasladas a un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid.

Para el hospital, todo normal

Desde el Hospital Clínico San Carlos sostienen que «se ha actuado correctamente en todo momento, conforme al protocolo aplicable en estos casos», pero no ofrecen más detalles sobre el motivo de la presunta «retención ilegal» de la menor y su hija que se habría producido entre el jueves 25 y el domingo 28 de agosto.

Ayuso y Dancausa: obsesión por la natalidad

Y a la espera del final de la pesadilla que mantiene a una madre y su hija en un centro, casualidad o no, la presidenta de la Comunidad de Madrid se asomaba a Twitter para dejar una de las perlas más manidas que lleva saliendo de su boca desde que ostenta el cargo: «España se queda sin niños. Esta sí debería ser nuestra prioridad».

Olvida la presidenta que sólo en la Comunidad de Madrid hay 3.700 menores tutelados. No será por falta de niñas y niños. Y sí, un 60% de ellos, según datos de esta Administración, vive en una familia. La cuestión estriba en cuándo resolverá la Comunidad de Madrid los expedientes de todos esos menores para que regresen con sus familias biológicas. Para ello será necesario el apoyo a través de medidas sociales, económicas y un acompañamiento directo a aquellas familias que desean recuperar a sus hijas e hijos y que viven hipotecadas por procesos judiciales interminables. Y otro aspecto capital: ¿Cuándo prescindirá la Comunidad de Madrid de los fondos buitres haciendo negocio redondo a costa de niñas y niños tutelados?

Pero no sólo Díaz Ayuso, que no es mamá, se desvive porque las madrileñas procreen más. También lo hace la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa. Al día siguiente de las palabras de Ayuso en Twitter, publicaba en la misma red social algo más parecido a una campaña de Prenatal que lo que, en realidad, debería preocuparle.

Las estadísticas que se han publicado en los últimos días sobre nacimientos en España son preocupantes.



Y mientras, la recién nombrada directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, Silvia Valmaña, guarda silencio sobre qué políticas pretende desarrollar con respecto a los menores que permanecen en centros tutelados por la Comunidad de Madrid y se limita a retuitear, como buena subordinada, lo que dictan en sus cuentas, la presidenta y la consejera.