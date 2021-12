Justicia, Memoria y Convivencia: una respuesta a Ramón Jáuregui

- Publicidad-

Escribo este artículo para contestar al compañero Ramón Jáuregui, autor de un reciente artículo llamado Memoria reconciliada y publicado en distintos periódicos. Me veo en la triste tesitura de tener que hacerlo ya que, en mi despreciable opinión, el compañero Ramón da una imagen del Psoe y del Socialismo cuanto menos, preocupante. No puedo aceptar que cualquiera que lea el artículo piense que todos los socialistas somos así, o pensamos de ese modo. No, el artículo del Ramón solo debe circunscribirse al ámbito de Ramón.

Lo primero que debe preocuparnos es el tremendo esfuerzo que hace nuestro compañero por excusarse, disculparse, y en la autocondescendencia. Primera señal de que algo no va bien. Y claro que no va bien, ya que confunde Justicia, Memoria, y Convivencia. Además, da una imagen falsa del periodo de la Transición, de nuestra Constitución, y, sobre todo, de la Ley de Amnistía.

Lo primero, la Ley de Amnistía, a quien amnistió de verdad, fue al régimen de Franco y a todo un enorme conjunto de asesinos, torturadores, corruptos, ladrones, aprovechados y sinvergüenzas de la peor raza que había en España. Se amnistió a los que, durante casi 40 años, se habían repartido este país como botín de guerra. Los luchadores antifranquistas que quedaban en la cárcel y que salieron por esta Ley no fueron muchos más de 40 personas en todo el país, pues el régimen llevaba ya tiempo en descomposición, acobardado e incapaz de aguantarse sobre sus podridas estructuras (un ejemplo sería La Marcha Verde). También nos comenta el compañero que el mundo admiró nuestro proceso de Transición. No, de ninguna manera. Los ojos abiertos del mundo no eran de admiración, sino de sorpresa y estupefacción porque en este país no hubiera el conflicto abierto en las calles que debería haber habido. ¿O es que alguien se piensa que el postnazismo fue pacífico?. No lo fue en absoluto.

Lo segundo, nuestra Constitución no fue una renuncia de unos y de otros, sino una rendición acobardada de la sociedad democrática. El fascismo no tenía nada a lo que renunciar porque ya no tenía el poder. El problema era el miedo que imperaba a una posible asonada. Es decir, la sociedad civil se rindió por la amenaza de las armas y la involución. Lo que hicieron las personas decentes no fue ceder, sino claudicar; por eso nuestra Constitución necesita una revisión tan profunda.

Lo tercero, llamar modélica a nuestra Transición es no haberla vivido. Supongo que el compañero Ramón estuvo en coma durante ese periodo aquejado de algún grave traumatismo craneoencefálico. Hubo muertos, represión ferocísima, recortes de derechos, hambre, terrible crisis, terrorismo, golpes de estado… ¡no sé cómo pudimos sobrevivir!

Por último, decirle a Ramón que no puede haber Justicia sin Memoria, ni Convivencia sin Justicia. ¿Nos creemos que hemos hecho lo suficiente? Voy a poner un ejemplo a ver si consigo explicarme. El estado español era en 1975 un enfermo politraumatizado por un terrible accidente histórico. Los médicos, la sociedad civil de la época, hizo lo que pudo (y esto hay que agradecérselo) para salvar al paciente. Pero los heridas eran tan graves que, con el tiempo, se han emponzoñado y el pus, en forma de ultraderechismo de VOX (y también de sectores del PP…) amenaza de nuevo la vida del paciente. No podemos congratularnos con que hicimos lo que pudimos. Estuvo bien, pero ahora hay que reabrir la heridas y drenar la podredumbre. Sólo así se producirá la sanación completa. Como hicieron el Alemania, en Italia, en Francia… etc.

Con esto termino. Si un profesor de Historia, en Alemania, pone como pregunta de examen Hitler y el Nazismo, los alumnos y las alumnas, para aprobar el examen, tienen que empezar diciendo que Hitler fue un asesino implacable y, el Nazismo, un crimen contra la Humanidad, y a partir de ahí, ir desarrollando estas ideas. En España no se podrá pasar página mientras la respuesta a la pregunta del examen de Historia de España, Franco y el franquismo no sea: Franco fue un asesino, y el franquismo, un periodo terrible de nuestra historia que incluyó una ignominiosa guerra civil que sumió a España en el peor periodo de genocidio de su historia. Y a partir de ahí, ir desarrollando estas ideas. Pero qué lejos estamos aún, compañero Ramón, qué lejos.

Un saludo a todo el mundo.