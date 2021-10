JuntsxCat no apoya los presupuestos e insta a ERC a que también lo haga

- Publicidad-

La actitud de JuntsxCat se ha vuelto a mostrar coherente con buscar el conflicto y oponerse a cualquier tipo de acercamiento con el Gobierno español sea del color que sea. Lo ha vuelto a demostrar con su enmienda a la totalidad presentada por su grupo parlamentario en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado.

Confrontación

La intención de la formación liderada por Carles Puigdemont es la de erigirse como representantes de aquellos que quieren la independencia por encima de todo. Y, por el camino, desenmascarar a ERC que no parece apuntarse a esa huida hacia adelante. Desde Junts aprovechan cualquier ocasión para ejercer presión y sacar a relucir la deuda del Estado con Cataluña. “El gobierno del Estado ha vuelto a fallar, no ha cumplido los acuerdos y no ha pagado”, señalaba en rueda de prensa Miriam Nogueras, portavoz de JuntsxCat en el Congreso de los Diputados.

Presión a ERC

El nivel de exigencia de Junts es de máximos: o todo o nada; o amnistía y autodeterminación o nada; o un total cumplimiento de los acuerdos y los pagos por parte del Gobierno español o nada. “No podemos volver a ser ingenuos ni acomplejados, lo que debemos es ser exigentes”, continuaba la representante de Junts en Madrid. Y no dejaba escapar la oportunidad de poner presión a los republicanos: “ Instamos a ERC a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos”

La estrategia de ERC

Mientras, ERC se ha propuesto un objetivo alcanzable que le permita justificar el apoyo a los presupuestos. El blindaje del catalán en la ley del audiovisual es un requisito perfectamente asumible por el ejecutivo de Pedro Sánchez. Así que Esquerra no debería echarse atrás si se concede su deseo y el Gobierno central debería ceder ante una demanda tan lógica como posible. La estrategia de Junts es mucho más sencilla que la de Esquerra: acoso y derribo. Mientras que la de ERC consiste en una apuesta por el diálogo, casi imposible, entre los que piden autodeterminación y los que defienden la unidad territorial. Por si fuera poco, los de Pere Aragonès se encuentran ocupados en Cataluña con una acción de Gobierno en un contexto muy difícil. Para ellos, todo depende del éxito de la Mesa de Diálogo, una apuesta que ha acabado convirtiéndose en algo personal de ERC. Pero si los republicanos quieren que la Mesa se vuelva a reunir no les queda otra que apoyar los presupuestos del Gobierno de coalición. La cosa parece clara.