A los libros de poesía les pido, ingenuamente y en verdad sin apenas darme cuenta, que me inspiren y hagan compañía.

El más reciente poemario de Julio Castelló: palabras menores, y aparecen ambas palabras, las del título con minúscula, como una delicadeza y un guiño fascinantes: no hay una sola mayúscula en el libro, bello libro y fascinante y breve: apenas 48 páginas sin títulos que distraigan del cuerpo de los poemas.

Hace unos días que me acompaña a todos lados, palabras menores, inopinadamente, sin ninguna razón, lo abro y cierro al azar, como hago con el Tao, para que el libro me cuente lo que quiera. Y de momento no me ha defraudado ni una sola vez.

Me inspira y me hace compañía, qué es lo único que le pido yo, ingenuamente y sin apenas darme cuenta (qué bonito es repetirse), a los libros de poesía.

