Juana Rivas paga con pequeñas donaciones a su ex pareja, condenado por violencia de género, los 12.000 euros impuestos por sustracción de menores

- Publicidad-

Juana Rivas, la víctima de violencia de género de Maracena (Granada) condenada en 2018 por sustracción de menores, ha abonado ya a su ex pareja Francesco Arcuri, condenado por violencia de género en 2009, los 12.000 euros que el juez Manuel Piñar, titular del Juzgado de los Penal número 1 de Granada, le impuso como indemnización en julio de 2018 junto a una condena de cinco años de prisión, rebajada posteriormente a dos años y medio por el Tribunal Supremo el pasado 26 de abril.

Esta víctima de violencia machista está a la espera de que este juez de Granada resuelva el recurso que su abogado ha interpuesto contra el auto que ha ordenado su detención e inmediato ingreso en prisión para el cumplimiento de la condena, al tiempo que el Gobierno ya tramita la solicitud de indulto.

El abogado de Rivas, Carlos Arángüez, ha asegurado a través de un comunicado que el dinero de la indemnización, cuyo ingreso se formalizó este pasado lunes, se la logrado “en gran parte gracias a pequeñas donaciones de numerosas personas” a través de la campaña de apoyo a la causa de Juana Rivas iniciada en los últimos meses y a las que “Juana quiere expresar públicamente su agradecimiento”.

La víctima de violencia machista y condenada por sustracción de sus dos hijos menores asegura que “colaborará con la justicia”

La ex pareja de Rivas, el italiano Francesco Arcuri, fue condenado por violencia de género sobre su ex pareja en 2009 a tres meses de prisión y orden de alejamiento sobre su víctima durante 15 meses. Años después, víctima y condenado reiniciaron la relación, fruto de la cual nació su segundo hijo. En 2016, Rivas decidió volverse a España con sus dos hijos desde su residencia en Sicilia. Las denuncias del condenado por violencia machista sobre su víctima se sucedieron entonces hasta que el 26 de julio de 2017 ella decidió no entregar a sus hijos a su progenitor pese a que había una orden judicial. Los hijos de la ex pareja tienen en la actualidad ocho y 15 años.

El nuevo abogado de Rivas asegura que su cliente volvió a España nada más conocer el auto de inminente ingreso en prisión ordenado por el juez de Granada. Se encontraba en Italia visitando a sus hijos. En la actualidad, Juana Rivas “colaborará con la Justicia”, según indica su abogado, que critica que el juez Piñar decidiera acordar hace unos días el inmediato ingreso en prisión “sin ni siquiera haber intentado notificarle personalmente la sentencia” condenatoria.