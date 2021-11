Jóvenes y mayores, todos vulnerables ante las estafas en internet

Un nuevo estudio revela que las generaciones más mayores y las más jóvenes son objetivo de amenazas online bien diferenciadas en función del dispositivo principal que utilizan para conectarse a internet.

La investigación, que forma parte de un amplio estudio global realizado con YouGov y Forsa, sobre las tendencias de la ciudadanía digital, arroja que la mayoría de las personas de 55 a 64 años (42%) y de más de 65 años (63%) utilizan principalmente su ordenador de sobremesa o portátil para conectarse a Internet. Esto les hace más susceptibles de sufrir ransomware, que pueden descargarse accidentalmente o sin ser conscientes, o a los que se accede a través de enlaces en correos electrónicos o sitios web maliciosos.

Por el contrario, las generaciones más jóvenes utilizan principalmente su smartphone para conectarse a Internet (18-24 años – 75%; 25-34 años – 79%; 35-44 años – 70%), lo que les convierte en claro objetivo de Adware, troyanos bancarios móviles, estafas de SMS FluBot que propagan malware, y estafas en Instagram y TikTok que promueven aplicaciones de adware o Fleeceware. En todos los dispositivos, tanto las generaciones más jóvenes como las más mayores son también objetivo de ataques de phishing y de estafas amorosas.

En los dispositivos móviles, las principales amenazas del último trimestre fueron: el adware (59%), los troyanos bancarios para móviles (9,7%) y los gestores de descarga (7,9%), que son aplicaciones dañinas que utilizan tácticas de ingeniería social para engañar a las víctimas para que instalen más aplicaciones maliciosas o no deseadas. FluBot también se ha extendido ampliamente en el móvil en la mayoría de los países, con una media de 35.000 ataques bloqueados al mes en todo el mundo en el tercer trimestre.

«Los ciberdelincuentes siempre están buscando nuevas formas de robar tus datos, información personal o dinero a través de estafas y amenazas online cada vez más sofisticadas. A menudo tienen en cuenta cómo utilizan las generaciones más jóvenes y las más mayores los diferentes dispositivos y lanzan ataques dirigidos, adaptándolos a las tendencias culturales y de uso actuales para que sean más atractivos y tengan más probabilidades de dar en el blanco», dijo Jaya Baloo, directora de Información y Seguridad de Avast.

Ver vídeos, películas o series (47%) es la principal actividad en internet para los jóvenes de 18 a 24 años, mientras que mantenerse en contacto con amigos y familiares a través de servicios de mensajería y correos electrónicos lo es para los de 25 a 34 años (40%) y para los de 35 a 44 años (44%), lo que demuestra por qué las generaciones más jóvenes son el objetivo de las estafas en Instagram y TikTok, del FluBot SMS, las estafas de phishing por correo electrónico que parecen proceder de amigos o familiares y los troyanos bancarios móviles.

En comparación, las actividades más importantes para las generaciones mayores son el contacto con amigos y familiares a través de los servicios de mensajería y el correo electrónico. Esto ayuda a explicar por qué son más propensos a ser objetivo de algunas de las principales amenazas informáticas como el ransomware, las estafas de phishing por correo electrónico, los programas espía/troyanos dirigidos a sus cuentas bancarias; y las estafas amorosas dirigidas a aquellos que buscan conocer gente nueva online, así como las estafas de soporte técnico.

Las generaciones más jóvenes también son susceptibles de sufrir amenazas relacionadas con los ordenadores de sobremesa, ya que utilizan estos dispositivos como herramienta secundaria para conectar a Internet, y viceversa, las generaciones mayores también utilizan smartphones, pero es importante que todos los usuarios comprendan los diferentes tipos de amenazas online que se dirigen a sus dispositivos y que hablen de todas estas amenazas en familia para que cada persona esté al día y sepa cómo mantenerse a salvo sea cual sea el dispositivo que utilice.

Las distintas generaciones pueden ver Internet con ojos diferentes y tener experiencias online distintas, algo que hay que tener en cuenta a la hora de mantener conversaciones sobre la seguridad online en casa.

Como regla general, cuando nos conectamos a Internet, ya sea en un ordenador, portátil o smartphone, si algo no nos transmite confianza, no se debe continuar. «No hagas clic en un enlace de un correo electrónico, un SMS, un anuncio de red social o de un sitio web, no introduzcas tus datos personales o de pago y no lo descargues«.

No hace falta decir que también deberíamos asegurarnos de tener una fuerte protección digital no solo para el ordenador, sino también para el smartphone, lo cual es cada vez más importante con las crecientes amenazas móviles.

Sobre la investigación:

Avast realizó una encuesta entre 16.147 usuarios online de 17 países de todo el mundo. Los datos globales de este informe abarcan los resultados de todas las regiones, aparte de los datos que muestran los resultados por grupos de edad o por género, donde se excluyen los resultados de los mercados de habla alemana.