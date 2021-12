José María Asencio, juez: “Aprovechando la pandemia se restringen los derechos fundamentales más básicos”

- Publicidad-

José María Asencio es juez, profesor universitario y escritor español. Ha ejercido como juez en Salamanca, Torrevieja, Mollet del Vallés y Barcelona. Desde el año 2019 es jefe de relaciones externas e institucionales de la Escuela del Consejo General del Poder Judicial.

Es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, de Derecho Procesal Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona, también forma a los policías en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.

A pesar de su juventud (nació en 1988), su carrera es muy activa. Un fiel defensor del Estado de Derecho.

En esta entrevista realizada por etv se puede conocer su punto de vista sobre el papel del Estado de Derecho, sobre la importancia de las normas para garantizar la convivencia social y el papel de los jueces, que son los que han de aplicarlas «atendiendo a las necesidades del momento».

Formación en género

Preguntado sobre la formación en cuestión de género requerida por las formaciones feministas, el juez Asencio explica que existe formación específica en materia de igualdad «en todos los ámbitos, no sólo en el del Derecho Penal, sino también en el ámbito social para evitar despidos en casos de embarazo, en el ámbito del Derecho de Familia».

Politización de la justicia

Sobre la politización de la justicia, el juez señala que es necesario diferenciar a los «jueces de trinchera» de los «jueces de alta instancia». «Ningún ciudadano se plantea la politización del poder judicial» cuando se refiere a los juzgados que tratan los problemas del día a día, a pie de calle. Señala el juez Asencio que «tal vez sea necesario volver a hablar de aquellos jueces de trinchera (…) que solucionan los problemas del día a día de los ciudadanos».

Renovación del Consejo General del Poder Judicial

«El Consejo General del Poder Judicial lleva tres años en funciones. Tres años en los que debería haber habido otro CGPJ y lo único que se pide por parte de todas las asociaciones judiciales es que se pongan (los partidos políticos) de acuerdo y cumplan el compromiso constitucional que tienen, que es renovar los organismos constitucionales. Lo que no puede ser es que se utilice el poder judicial como un arma arrojadiza por parte de los partidos políticos, porque el poder judicial tiene que ser independiente y, desde luego lo que no pueden hacer los partidos políticos es decir al otro partido político que cumpla la ley cuando ellos mismos no lo hacen».

Para el juez Asencio, la comprensión del lenguaje jurídico es una cuestión importante, y señala que «los jueces tienen la misión de solucionar los problemas del ciudadano aplicando la ley y para ello las sentencias tienen que ser comprensibles»

Su primera novela: En busca de la irrealidad

También escritor, ha presentado su primera novela recientemente: «En busca de la irrealidad». Como señalaban en Confilegal, «es su primera novela y tiene como escenario la ciudada de Barcelona, en la que está destinado (…). El protagonista de su novela es Manuel, un joven escritor que vive en el Raval de Barcelona y que, habitando entre dos planos, entre lo onírico y la realidad, confunde donde se encuentra, mientras trata de encontrar lo que está buscando, que no sabe qué es».

Jóven y sin redes sociales

Este juez, que no tiene redes sociales, ni quiere tenerlas, apuesta por lo auténtico, por lo real. Por el contacto, hablar con la gente, pasear por la calle. «Eso es la vida, la interacción entre los seres humanos. La red es un sucedáneo y no es vida».

Su interesante visión sobre la pandemia

Este juez habla claro, como pocos, sobre la pandemia y los derechos de la ciudadanía. «No creo que esto vaya a degenerar mucho más. Simplemente creo que va a llegar un límite en el que todo volverá a donde estamos ahora.» «Esto se ha magnificado, no es la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que hemos vivido una pandemia terrible, donde afortunadamente tenemos una suerte de vacunas ahora y donde todo va a ir bien. Vamos a salir de esto. El problema también, y lo he dicho en varios medios de comunicación, es que tal vez se está utilizando esto para restringir derechos fundamentales del ciudadano. Con la excusa de la pandemia, aprovechando la pandemia se restringen derechos fundamentales más básicos como son la libertad de movimiento, la libertad de expresión. Eso es grave porque ¿qué será lo siguiente? ¿cuál será el siguiente estadio donde se restringirán derechos fundamentales? Cuando una sociedad está acostumbrada a que se restrinjan sus derechos, a que se debiliten sus derechos y aplaude, ¿qué será lo siguiente?». Añade que «tal vez sea necesario parar un poco y ser conscientes de la responsabilidad social que tenemos para con el otro pero no aplaudir cuando nos restringen derechos fundamentales sino pelear por esos derechos que ha costado sudor y sangre conseguir. Por esos derechos que durante cantidad de dictaduras de un signo u otro en la Historia, ha habido hombres y mujeres valientes que han luchado por esos derechos fundamentales y ¿ahora nosotros estamos renunciando a ellos con una sonrisa permanente en la cara? No. Para nada. Seamos responsables, seamos conscientes pero no aplaudamos cuando nos restrinjan las libertades más básicas.»

Cuando se le pregunta si considera que la sociedad española ha claudicado con demasiada facilidad, demasiado rápido, José María Asencio responde con claridad: «no sólo España, sino todas las sociedades