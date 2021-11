José Manuel López, padre de Kira, menor fallecida el pasado mayo: «El acoso escolar es responsabilidad de todos»

- Publicidad-

Hoy hemos conversado con José Manuel López, padre de Kira, la joven que perdió la vida el pasado mes de mayo en un contexto de presunto acoso escolar.

Aunque las causas y detalles del fallecimiento de la joven están bajo investigación, hay algunos hechos que hemos querido comentar por la importancia que pueden tener para prevenir casos similares.

Kira estudiaba en el colegio Pare Manyanet de Sant Andreu (centro Jesús, Maria i Josep), un centro que está ahora mismo bajo los focos por las denuncias públicas de casos de presunto acoso que han salido a la luz a raíz de la muerte de la menor el pasado 19 de mayo.

Según ha señalado el padre de la joven, «no se descarta ni el acoso escolar ni posibles abusos sexuales como precedentes a su muerte, dadas unas inquietantes coincidencias que fueron denunciadas a Mossos y están siendo investigadas».

La información publicada revela que habrían sido ocho los casos de supuesto acoso ante el centro. Por su parte, desde el colegio se afirmó haber activado el protocolo en estos casos, y no haber podido probar ninguna de las denuncias. Sin embargo, la síndica de greuges (defensora del pueblo en Cataluña), Maria Assumpció Vilá desmintió lo que el colegio había afirmado.

Existe un decálogo contra el Acoso Escolar que fue aprobado en el Parlament de Catalunya el pasado mes de febrero del año 2020, a propuesta de la organización NACE (Asociación No al Acoso Escolar). Sin embargo, según denuncia su propia presidenta, este protocolo no se está aplicando, algo que según los padres de Kira, habría podido evitar lo que finalmente sucedió a su hija.

39 gigas de material pedófilo en el ordenador de un miembro de la escuela

Según ha explicado la madre de la menor fallecida, en la investigación de su muerte «se está estudiando la relación con el caso de Óscar». Concretamente se refiere a un posible caso de abusos sexuales que se cobró la vida de Oscar García Turón, un joven de 21 años que se suicidó en el año 2019. Un caso que se reabrió para ser investigado en profundidad después de que un trabajador del colegio Les Corts, concretamente un informático, denunciase ante los Mossos el hallazgo de 39 gigas con material pedófilo. Concretamente «escenas de violaciones infantiles» en el ordenador de un cura, el padre Calvet.

Precisamente este cura habría sido trasladado desde el colegio Les Corts al Sant Andreu, donde estudiaba Kira. Fue detenido un mes antes de la muerte de Kira y en principio no se considera que tenga relación directa con la joven. Desde el Departamento de Educación se explicó que el expediente contra Calvet se cerró el 28 de abril sin ningún efecto jurídico.

El colegio tomó la medida de «castigar» al informático que denunció estos hechos, y le acusaron de haber atentado contra la intimidad, la privacidad y la imagen del párroco, según explica José Manuel.

Sin embargo, hay otro cura que fue apartado del colegio en el año 2017 por «actitudes poco adecuadas», que regresó después y que sí tuvo acercamientos hacia Kira según señalan.

Los padres han denunciado penalmente a varios miembros de la dirección del centro y del equipo docente del Padre Manyanet de Sant Andreu con el objetivo de clarificar lo sucedido.

«Mi hija llevaba mucho tiempo sufriendo bullying silencioso. Le hicieron sentir que no valía nada, que era poca cosa. El bullying produce ese efecto», señalaba su padre en una entrevista recientemente publicada.

En una terrible situación, los padres buscan respuestas para poder llegar a entender qué fue lo que motivó que su hija, una niña estudiosa, alegre, responsable, decidiera quitarse la vida un 19 de mayo cuando iba hacia el colegio.

Respecto al colegio, además de exigir respuestas ante comportamientos que los padres consideran que no fueron los correctos antes de la muerte de su hija, se sienten dolidos por el trato recibido. «Pasaron cosas muy feas. Me contaron padres de varios compañeros de la clase de mi hija que tras lo sucedido hubo alumnos que se burlaron de la muerte de Kira en el aula, como docentes. Algo así no se puede permitir, y no se hizo nada». Unas declaraciones que ponen el foco sobre hechos sucedidos y que están siendo investigados, como haber recibido en la intranet, en la cuenta de Kira, diez días después de su muerte, un email con la palabra «Muerte. Muerte».

«Dos días después se iban de excursión y sometieron a votación si la mantenían o no. Se votó que sí.» Uno de los hechos que recuerda José Manuel, dando muestra de la falta de sensibilidad por parte del centro hacia lo sucedido. Los compañeros de clase de Kira se fueron de excursión dos días después de su muerte. Lógicamente no todos, pues hubo niños que no entendieron que la excursión se mantuviera en pie como si no hubiera pasado nada, y decidieron no ir.

El centro niega el acoso

El centro, por su parte, ha evitado hacer declaraciones públicas, salvo para afirmar que están junto a los padres, que les acompañan en el dolor y que están a su disposición para ayudar en todo lo que sea necesario. Algo que los padres no creen a tenor de las reacciones vividas.

El centro niega que exista prueba alguna de acoso en el caso de Kira y defiende a su profesorado.

Manifestación en Barcelona el próximo sábado

Los padres de Kira están destinando las pocas energías que les quedan para intentar que lo que ha sucedido a su hija no vuelva a suceder. Por eso explican lo sucedido, informan y llaman a la movilización para concienciar a la sociedad de que el acoso escolar es una cuestión que nos debe importar a todos. Cualquier niño puede sufrirlo aunque no nos demos cuenta, por eso es importante tomar medidas de manera preventiva, señalan.

Entrevista a José Manuel, padre de Kira

Hoy hemos entrevistado a José Manuel. A continuación puede ver el contenido del video. Quisiéramos señalar algunos detalles, para que nuestros lectores puedan tenerlos en cuenta.

Trabajar este asunto requiere del máximo respeto, por lo que hemos evitado hacer preguntas, sobre todo guiándonos por lo que el padre ha querido señalar. Es necesario atender a las recomendaciones de su abogada, puesto que el asunto está bajo investigación, por lo que nuestra entrevista ha sido absolutamente respetuosa con toda la información que no se puede comentar de manera pública.

Como es comprensible, durante la conversación se han podido cometer errores al citar nombres, o hacer referencia a casos concretos. Por eso, queremos señalar que cuando se hace referencia a «laura», en realidad se hace referencia a Paula. Durante la conversación también se ha hecho referencia al triste fallecimiento de un niño de la escuela, por motivo de salud, y la referencia se ha hecho únicamente para establecer una comparación entre el comportamiento de la escuela rindiendo el normal y lógico homenaje que se hizo en ese caso y el silencio absoluto sobre Kira. Queremos que este detalle quede aclarado antes de ver el video, por respeto a la familia del niño y para que no puedan darse malentendidos.

Rogamos a nuestros lectores que entiendan la dificultad que supone para los padres tener que afrontar esta conversación y que reciban esta información con el objetivo de la misma: concienciar, informar y generar empatía para que casos de acoso escolar tengan el trato necesario. Por supuesto, sirva también esta entrevista y este trabajo como recuerdo de Kira.