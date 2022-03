Joe Biden, el Jefe

- Publicidad-

Desde hace años EE.UU. es el dueño del mundo. Hoy, como ayer, los americanos siempre están dando órdenes a Europa, dirigen la OTAN, y hoy a China le ha dicho el Yankee que no ayude a Rusia.

Europa, y sus líderes son unos títeres y aceptan todas las condiciones de Jefe yankee para que no se enfade, y entre unas cosas y otras, el E europeo tiene un ejército preparado de casi 200.000 soldados entre soldados de la OTAN y de EE.UU. desde hoy 24 de marzo de 2020, tras una reunión en Bruselas de los componentes de la NATO, y, de momento, a Pedro Sánchez le han ordenado que envíe a Ucrania material bélico y defensivo, y claro, como se va a negar?

Lo cierto es que desde Letonia hasta Rumanía las fronteras con Ucrania y Bielorrusia están preparadas por si acaso el «ruso» le da por, según el Jefe, Joe Biden, lanzar armas biológicas, químicas o nucleares, respondiendo que le contestarán(Responderemos).

En mi opinión desde hace tiempo Biden está anunciando, que Rusia, primero dijo,»va a lanzar armas biológicas, después ha dicho químicas y ahora nucleares», no será que trata de intimidar a Europa? Y movilizar(vender) armas?

El Jefe yankee hoy ha dicho en Bruselas que no compren ni gas a Rusia, que él venderá el gas a Europa; es el negocio del siglo a lo que ha venido.

También en el G7, ha dicho: «echemos a Rusia del G 20», y no le den oro para sus transacciones económicas, en lugar de apaciguar, de buscar la paz, y hacer todo lo posible para que se termine esta guerra inhumana.

Pues NO, viene a vender armas, su economía está haciendo agua y tiene que movilizar la industria belicista, armas y más armas y si es preciso ayudará desde USA a una gran guerra que puede terminar con, seguro, Europa y parte de Asia. Recordemos que las dos primeras Guerras Mundiales el escenario ha sido Europa, y ahora donde va a ser la Gran Guerra? ¿En la Polinesia? No les voy a dar ideas, pobres polinesios.

Esto que hace el jefe indio no es de ley, es de negocio económico que es lo que le interesa. Piel roja, habla con lengua de serpiente. Y no sé cómo los títeres no se dan cuenta. Tenemos unos líderes europeos de poca valía intelectual que no se dan cuenta o sí de la jugada, de alguien como el Jefe americano estadounidense, que siempre se cree que son «los paladines de la libertad y de la democracia».

Muchos nos preguntamos si los dos contendientes, en el fondo, USA y RUSIA, son unos bribones paranoicos que lo único que les interesa es el dominio del MUNDO o de lo que quede.

Por qué no se meten en un cohete y se van uno al planeta rojo, y el otro a Venus y nos dejan vivir como personas inteligentes?.

A este paso Joe Biden va a hacer bueno a Trump

Como cambia todo; Europa se volcó en las elecciones americanas con Biden, y hoy el Jefe está haciendo bueno a Trump. Lo que es la vida, por un quítame esta paja todo se va al carajo.

Joe, te tuteo, estás ya muy mayor para meterte en estos líos; los mayores suelen ser más pacifistas, pero me has salido belicoso. ¿Por qué no te vas a un balneario a descansar? O a una reserva india a cantar a la salida y puesta del SOL?

Vladimir, te tuteo también, te encuentro un poco pachucho, porqué no te das un buen baño con agua helada y te relajas? O haz deporte y ve a pescar truchas con el torso al aire en pleno invierno.

Europa va a sufrir las consecuencias de ésta maldita guerra.

Estados Unidos no tiene dependencia energética de nadie, parte de su subsuelo está lleno de petróleo, mientras que Europa carece de él.

Estados Unidos, está dirigiendo esta guerra, ordena a España y a los demás Países Europeos mandar más armamento a Ucrania, pide a China que no apoye a Rusia.

Ya que nos pide mandar armas, ¿por qué no manda a Europa petróleo a un precio bajo? Y gas natural a precio rebajado? !Pero bajo de verdad!

Estamos cansados de éstos dos tipos imperialistas que manejan a los demás Países cómo si fueran marionetas.

Por qué el Planeta tiene que depender de dos personas que pueden perder los nervios y producir una guerra nuclear y el final de nuestro Planeta?

Esta guerra absurda, horrible, miserable, interminable, acabará volviéndonos a todos locos, terminaremos como los psicópatas imperialistas que mueven los hilos de todos los gobiernos del mundo.

¿Por qué el mundo tiene que depender de lo que se le ocurra en un mal momento a dos señores que no valoran la

VIDA ni la NATURALEZA?

Éstos psicópatas terminarán destruyendo el Planeta.

¿Por qué no se vota a gente dialogante, antibelicista, que ame la Naturaleza y no la guerra?.

Acaben los bombardeos, inviertan en Investigación, en Sanidad, en salvar vidas, no en destruirlas.

NO A LAS GUERRAS.

SI A LA PAZ EN EL MUNDO.