Jeffrey Sachs responsable de la comisión COVID-19 en The Lancet: «Estoy bastante convencido de que el virus salió de un laboratorio de EEUU»

Jeffrey Sachs es profesor de Economía en la Universidad de Columbiaa, en EEUU, de reconocido prestigio a nivel internacional. Es director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia y ha presidido la comisión sobre COVID-19 en la revista científica The Lancet.

Desde 2001 hasta 2018 fue el asesor especial del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, de Ban Ki Moon, y de Antonio Guterres.

Times le ha considerado dos veces uno de los 100 líderes con mayor influencia mundial. Y el New York Times le ha definido como «probablemente el economista más importante del mundo».

Durante la pandemia, Sach ha sido cuestionado por dar su opinión con base en los hechos que él mismo estaba analizando e investigando.

Ahora, Jeffrey Sach habla con contundencia de manera pública sobre lo que él considera el origen del SARS-COV2: «Presidí la comisión de Lancet sobre la Covid durante dos años, y estoy bastabte convencido de que el virus salió de un laboratorio de biotecnología de EEUU, no tiene origen natural. Después de dos años de trabajo intensivo en esto, creo que es un error garrafal, en mi opinión, de un laboratorio y no de la naturaleza. No lo sabemos con certeza, tenemos que ser absolutamente claros. Pero hay suficientes evidencias para que esto fuera investigado y no se está haciendo. Ni en los Estados Unidos, ni en ningún lado. Y creo que por determinadas cuestiones no quieren mirar debajo de la alfombra.»

Es un escándalo. Por lo que dice y quién lo dice. En alguna otra declaración incluía una colaboración china y estadounidense en laboratorio. Es alucinante que nadie le pregunte nada tras esta gravísima declaración. Nadie. pic.twitter.com/SJPue6kK9H — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 17, 2022

Unas palabras que provienen de su participación en el encuentro llevado a cabo por Gate Center el pasado 14 de junio en Madrid, donde estuvo junto a Zapatero y Leire Pajín.