Jane Goodall: “Para acabar con las macro granjas, primero hay que acabar con la pobreza”

En varias entrevistas, entre ellas en ‘El Intermedio’ o en ‘Hora 25’ de la Cadena SER, la doctora, primatóloga y premio Princesa de Asturias, Jane Goodall ha explicado por qué las macrogranjas y la ganadería intensiva es terrible para el planeta, no solo por la “crueldad a los animales” y la forma en que contribuyen al calentamiento global, si no también por que para acabar con ellas, primero hay que acabar con la pobreza.

El planeta tierra se acaba

La naturalista ha reivindicado la necesidad de entender que los seres humanos somos parte de la naturaleza. “Tenemos que parar esta loca idea de que podemos tener un desarrollo económico ilimitado en un planeta con recursos naturales finitos”.

Con las macrogranjas -en el centro del debate en España por las declaraciones del ministro Alberto Garzón a ‘The Guardian’-, y con el Partido Popular desbocado y lanzando bulos, Goodall ha recordado que la ganadería intensiva es “terrible en varios frentes, la crueldad a los animales y el daño al medio ambiente”

Billones de animales enjaulados

Por eso se ha querido acordar de los “billones de animales albergados en estas instalaciones y en cómo se despejan enormes áreas de terreno para cultivar el grano con que alimentarlos”.

Para Jane Goodall, “se usan muchos combustibles fósiles en la maquinaria de estas granjas intensivas y todos estos animales producen metano, un gas de efecto invernadero muy virulento. El metano y el CO2 de los combustibles fósiles están haciendo una enorme contribución al calentamiento del planeta”, ha denunciado.

No podremos hacer nada si no acabamos con la pobreza

Goodall insistió en lo que se debe hacer para poder cambiar la situación, que no es otra cosa que acabar con la pobreza. “Realmente no podremos cambiar lo suficiente hasta que no aliviemos la pobreza, porque si eres muy pobre no puedes elegir, simplemente tienes que comprar lo más barato» y aboga por «empezar a comprar de forma ética”.

Una amenaza para el mundo rural

“La gente tiene que entender que somos parte de la naturaleza y dependemos de ella, incluso aunque vivamos en mitad de una ciudad. Cada bebida que tomamos, cada comida que comemos, el aire que respiramos. Todo depende de la naturaleza y la estamos destruyendo para nuestro propio riesgo. Necesitamos un ecosistema sano, compuesto por una red compleja de vida de animales y plantas. Y si estos se extinguen por nuestro comportamiento, el ecosistema se debilitará y al final el mundo colapsará”, ha recordado Jane Goodall.

La crueldad animal por El Progreso desmedido

“Las macrogranjas son increíblemente crueles si tenemos en cuenta que cada animal es un ser individual que siente miedo y dolor. Alimentar a estos miles de millones de animales en las macro granjas de todo el mundo está causando una destrucción terrible del medio ambiente”.

Goodall: “Nos hemos buscado esta pandemia”

“Nos hemos buscado esta pandemia absolutamente por nuestro maltrato a los animales», sostiene Jane Goodall, que advierte en este vídeo de El Intermedio de que habrá más enfermedades zoonóticas si no tratamos a los animales de otra manera.

Tras la polémica por las macrogranjas en España de estos días, la famosa etóloga pionera en el estudio de chimpancés salvajes, Jane Goodall, ha querido hacerse oír y posicionarse en contra de esta ganadería intensiva, alertar de los riesgos que supone y pedir a España que lidere su prohibición.

A través de una carta pública, difundida a primeros de mes por el Instituto Joan Goodall de España, la doctora en Etología por la Universidad de Cambridge, doctora «honoris causa» por más de 45 universidades del mundo, mensajera de la paz de la ONU y Premio Príncipe de Asturias, ha querido participar en el debate abierto.

Jane Goodall

“He leído que hay un debate en España, como de hecho en muchos países del mundo, sobre el impacto de la ganadería intensiva sobre el medio ambiente, la biodiversidad y el cambio climático», dice Goodall. «Yo había crecido en un mundo donde los animales de granja pastaban, retozaban o cacareaban afuera. Entonces miré la carne que había en mi plato y pensé ‘esto representa el Miedo, el Dolor y la Muerte de cada animal’. Así me hice vegetariana y, tras enterarme del cruel confinamiento de las vacas lecheras y las gallinas ponedoras, ahora soy mayoritariamente vegana”.

Quedó en shock

Goodall asegura que cuando conoció por primera vez datos sobre ganadería industrial en 1960 se quedó en shock.

Según sus palabra, el debate sobre las macrogranjas industriales “es oportuno porque nos enfrentamos, además de a la pandemia de la Covid, a amenazas gemelas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y la agricultura intensiva contribuye a ambos problemas”.

Amenazas para la salud humana

En cuanto a las amenazas para la salud humana, Goodall alerta de que “el uso de antibióticos en las granjas industriales, simplemente para mantener vivos a los animales, permite que las bacterias desarrollen cada vez más resistencia. Por eso, avisa que muchos antibióticos ya no son útiles para tratar enfermedades humanas”.

La científica denuncia “la falta de respeto hacia los animales ha llevado también al tráfico de fauna salvaje: los animales se venden y confinan a menudo en condiciones antihigiénicas en los mercados de vida silvestre donde un patógeno puede saltar de un animal a un humano; si se une a una célula del cuerpo humano, puede producirse una nueva enfermedad zoonótica”.