Isabel II, la reina que perdió el Imperio Británico

La muerte de Isabel II es un acontecimiento histórico que, de una u otra forma, paraliza al mundo, tal y como ocurre cada vez que un papa fallece. Aquí no va a haber fumata blanca, porque la sucesión se hizo al más puro estilo británico: «la reina ha muerto, viva el rey». En el comunicado en el que se anunció el óbito de la reina Isabel ya se hacía mención del rey y de la reina consorte, es decir, sucesión inmediata.

En las últimas 24 horas, los analistas han hecho mucho inciso en que Isabel II reinó durante 7 décadas cuando no estaba destinada a ser reina, dado que la línea sucesoria era la de su tío Eduardo quien, según las crónicas, abdicó por amor a la plebeya estadounidense Wallis Simpson y fue sucedido por Jorge VI, el padre de Isabel.

Durante su reinado, Isabel II ha sido testigo y protagonista de varias revoluciones sociales, económicas, culturales y políticas. En 1952 se encontró con una nación todavía destrozada por las consecuencias de la II Guerra Mundial, pero con un imperio, a pesar de que ya se habían producido independencias sonadas como las de India y Pakistán en 1947.

En los 70 años en los que Isabel II fue reina de Inglaterra, más de medio centenar de territorios lograron su independencia, a pesar de mantenerse como miembros de una mancomunidad de estados liderados por la reina. El imperio cayó y se exacerbó la identidad nacional en Irlanda del Norte y Escocia.

Esa decadencia británica, además, se comprueba con la medida en la que se bautizan los estadios temporales. Los libros de historia no se referirán a los 70 años de reinado como la «era isabelina», como sí ocurrió con la época victoriana o la de los eduardianos. Los líderes elegidos por el pueblo han sido los que han tomado el protagonismo del destino de los países y en Reino Unido la historia está marcada por los nombres de los primeros ministros: Churchill, Thatcher, Blair o Johnson.

Las siete décadas de reinado también han visto la decadencia absoluta de la influencia internacional británica. Durante la guerra fría ya se vio cómo su poder se asimilaba al de sus aliados, sobre todo Estados Unidos y, a día de hoy, tras el Brexit, Reino Unido es una potencia en absoluto declive, con fuerza militar, pero que es un Estado que necesita de terceros.

Hay que reconocer que durante el reinado de Isabel II sí que se logró una revolución cultural nacida en diferentes ciudades de Reino Unido. La cultura «pop» se exportó y marcó tendencia mundial con nombres como The Beatles, The Rolling Stones, Elton John, David Bowie, The Who, The Clash, Oasis, Blur, Spice Girls, y un largo etcétera, han exportado y han modelado la música del siglo XX y el XXI. Esta es, quizá, la única gran victoria de Isabel II, una reina que estuvo en el trono contemplando la derrota.