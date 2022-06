Ir, ver, contar y dar testimonio

- Publicidad-

Su afán de hacer el mejor periodismo y su tan loable compromiso con la verdad; un deber social y ético inexcusable.

Laura de Chiclana lleva 100 días informando en terreno bélico. La periodista española y freelance se desplazó a Ucrania en marzo y, a día de hoy, sigue contando la guerra desde una mirada transparente, dando voz a quienes no la tienen. Lo dejó todo: abrazó a su familia, se despidió y partió. Llegó a este nuevo escenario de improviso, sin precedentes cercanos, casi con la virulencia y la rapidez de un rayo. Produciendo una paradoja perversa; su periodismo se ha hecho más necesario que nunca. “No quiero volver a España dejándome historias que contar, porque eso sería traicionar a la sociedad que ahora mismo nos necesita de manera perentoria»

Algunos periodistas que, como Laura, informan de la situación en Ucrania, han sido víctimas de persecuciones políticas y cárcel. También algunos han sido asesinados o han sufrido lesiones, secuestros, intimidaciones, amenazas u otros tipos de ataques. “No es fácil. Los periodistas también somos su objetivo de ataque. Somos la voz de muchos y muchas”.

Es muy importante ser conscientes de la relevancia social del trabajo de la periodista y, a la vez, reflexionar sobre la visión parcial de la realidad que tantas veces ofrecen los medios y en la que falta la presencia y las aportaciones de las mujeres. También, es preocupante la inestabilidad laboral de las mujeres autónomas, una situación de precariedad que se ha hecho habitual en los últimos años. La periodista española planta cara al sistema de un forma admirable; mostrando al mundo su periodismo en una sociedad machista.

El reportero de guerra no existe. Existe el reportero. Punto. Si no sabes hacer una buena crónica en el Raval, no la sabrás hacer bien en Kíev. El miedo y la tensión permiten recordar los peligros a los que se enfrenta cualquier persona en el marco de un conflicto armado, algo que a veces se olvida porque cuando se está mucho tiempo en un lugar así se puede caer en la rutina. Laura de Chiclana se ha ido al conflicto como periodista, a informar y no a opinar. Tampoco a convertirse en objeto de la información.

Foto: Emili Puig.

La necesidad de transmitir información veraz lleva a los profesionales de la comunicación al punto de mira. Aunque las opiniones sobre qué papel juega un corresponsal y cuál es su relevancia dista según a qué periodista se le pregunta, la precariedad laboral y la falta de seguridad con la que trabajan es aún más evidente cuando los conflictos bélicos se dan cada vez más cerca.

Con más de 35 años de carrera a su espalda, el presidente de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Bauluz, habla sobre la labor de la asociación que dirige y las dificultades con las que se están encontrando para velar por los intereses de los corresponsales asociados. RSF es una organización no gubernamental internacional, con sede en París, cuyo objetivo es defender la libertad de prensa alrededor del mundo y, en concreto, proteger a los periodistas perseguidos por su actividad profesional. Con este fin, ha apoyado a Laura de Chiclana, corresponsal asociada a la organización, durante su estancia en Ucrania. “A todos nuestros corresponsales, les ofrecemos un servicio de seguro a nivel internacional y una serie de medidas de protección. Hemos abierto una oficina en Leópolis, al oeste de Ucrania, para atender a los periodistas y repartir equipos de protección”, comenta Bauluz en referencia al conflicto ucraniano. El equipo de protección que ofrece RSF está constituido por un chaleco antibalas con placas de nivel IV y cascos pensados para proteger contra munición y fragmentos.

De Chiclana cumple hoy 100 días en Ucrania y no hay mejor forma para agradecer su trabajo que explicándolo. Conocí a Laura en Ucrania. Siempre que escuche alguien hablar de periodismo, voy a pensar en ella.