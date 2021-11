Iberdrola: referente en energías limpias, compromiso social y políticas de igualdad

Tras más de 170 años de historia, el grupo Iberdrola es hoy un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo. Méritos de los que ha sido artífice, en buena medida, su presidente Ignacio Sánchez Galán, pionero en la apuesta por la generación de energías limpias en España.

Ahora, con el firme convencimiento de que la recuperación de la economía y del empleo tras la COVID-19 solo puede ser verde, la empresa aboga por impulsar la transición hacia un nuevo modelo socioeconómico que sea climáticamente neutral, resiliente, sostenible e inclusivo. Por eso, y en consonancia con su actividad, pone el foco principalmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y lo hace a partir de dos pilares: el Objetivo 7 (energía asequible y no contaminante) y el Objetivo 13 (acción por el clima).

Liderazgo en energías renovables

Este esfuerzo le ha llevado a convertirse en el mayor productor de energía eólica del mundo y líder en energías renovables a nivel global, gracias a sus inversiones de más de 120.000 millones de euros en los últimos 20 años. De hecho, recientemente, la compañía iniciaba las obras del primer gran parque eólico marino de Estados Unidos. Será 25 veces mayor en tamaño que la única instalación de esta naturaleza existente en el país, que se ubica en Rhode Island. Lo hace a través de Vineyard Wind, empresa participada en un 50% por el grupo Iberdrola -a través de Avangrid Renewables, filial de AVANGRID– y por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

El proyecto de 800 megavatios (MW), situado a unos 24 km al sur de la costa de Martha’s Vineyard, generará energía eólica suficiente para cubrir la demanda de más de 400.000 hogares. Además, reducirá las tarifas 1.400 millones de dólares en los primeros 20 años de operación y su puesta en marcha evitará también la emisión de más de 1,6 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, el equivalente a retirar 325.000 vehículos de las carreteras. El otro parque eólico marino en Rhode Island cuenta con 30 MW y da servicio a 17.000 hogares.

Un paso por delante de la transición energética

Iberdrola se ha anticipado a la actual transición energética y es un referente internacional en la lucha contra el cambio climático, con el objetivo de ser neutra en carbono en Europa en 2030 y a nivel global en 2050. Este aspecto se puso de relieve, en la reciente Cumbre del Clima de Glasgow (COP26), cuando el exsecretario de Estado y enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, valoraban la importancia del sector privado «para ayudar a los países a alcanzar sus objetivos climáticos y descarbonización».

«Urgencia, urgencia y urgencia» fue el otro mensaje que Sánchez Galán le trasladó a Al Gore, ex-vicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz por su implicación contra el cambio climático, en su encuentro de la COP26. «Tenemos que hacer todo lo que podamos en esta década; debemos ser muy ambiciosos y el momento es ahora. No queda tiempo y es trabajo de todos. Debemos reforzar el trabajo de los últimos años para que se traduzca en bienestar y empleos para los ciudadanos».

Durante la jornada de la Cumbre del Clima focalizada en «Acelerar la transición mundial hacia la energía limpia», el presidente de Iberdrola insistió en la necesidad de «cerrar el carbón por completo y demoler esas centrales. De lo contrario, cuando tengamos problemas de mercado a corto plazo, siempre existirá la tentación de volver a ponerlas en marcha. El carbón no tiene cabida en un sistema energético moderno». Para ello, aseguró que «debemos poner todos los recursos en tecnologías cero carbono, no dedicarlos a tecnologías que tendrán una vida corta. No debemos pensar en bajo carbono, sino en cero carbono. Y debemos hacerlo teniendo en cuenta la dimensión social de la transición en nuestro análisis. De lo contrario, habremos fracasado», añadía.

Más inversiones

Para ello, Iberdrola se ha propuesto acelerar sus inversiones en energías renovables, digitalización y movilidad eléctrica, contribuyendo de manera directa al Objetivo 9 (industria, innovación e infraestructura). La compañía ha anunciado un plan de inversión histórico de 75.000 millones de euros hasta 2025, ampliado ahora a 150.000 millones hasta 2030, centrado principalmente en renovables y redes inteligentes. Así, de los 68.000 millones de inversión orgánica previstos para 2025, el 51 % (unos 34.680 millones de euros) se destinarán al área de renovables, mientras que el 40 % (unos 27.200 millones) irán a redes, lo que permitirá triplicar la capacidad instalada renovable y duplicar los activos de redes en 2030.

Apuesta por la I+D+i

Pero este objetivo sólo será realidad impulsando la innovación. En la actualidad, Iberdrola es la tercera utility más innovadora del mundo, la segunda de Europa y la primera de España por recursos destinados a I+D+i, con una inversión acumulada de más de 2.000 millones de euros en la última década, que se elevará a 400 millones anuales en 2025. Además, ha creado un centro mundial de innovación de redes inteligentes (Global Smartgrid Innovation Hub) para liderar la transición energética, que actuará como plataforma tractora de la innovación, combinando su capacidad tecnológica con la de proveedores, colaboradores y start-ups de todo el mundo.

Electrificación del transporte

Otro de los avances de la compañía está relacionado con la electrificación del transporte y su plan de movilidad sostenible que, dotado de una inversión de 150 millones de euros, desplegará más de 150.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos en hogares, empresas, ciudades y autovías en los próximos cinco años.

Del mismo modo, dentro de su apuesta por las infraestructuras sostenibles, todos los proyectos de nuevas instalaciones del grupo cuentan con un exhaustivo plan medioambiental, contribuyendo así directamente al cumplimiento del Objetivo 15 (vida de ecosistemas terrestres).

150 medidas para asegurar el suministro eléctrico en plena pandemia

Desde los primeros momentos en que la amenaza de la COVID-19 fue perceptible, Iberdrola activó un plan de acción global con más de 150 medidas para asegurar el suministro eléctrico —especialmente en hospitales, centros sanitarios y otros servicios esenciales— y proteger la salud y seguridad de las personas, de acuerdo al Objetivo 3 (salud y bienestar). Gracias a esta respuesta temprana e integral, sus protocolos de actuación fueron los primeros certificados por AENOR a nivel mundial y la tasa de incidencia de la enfermedad entre sus empleados es mucho menor que la media de los países en los que la compañía está presente.

El grupo ha entregado material sanitario de primera necesidad y realizado acciones solidarias por valor de más de 30 millones de euros, destacando la donación de 400 equipos de respiración, 4,6 millones de mascarillas, 120.000 buzos y 20.000 gafas de protección. Además, a través de su Programa Social, contribuye a reducir las desigualdades y ayuda a promover oportunidades de futuro para colectivos en riesgo de exclusión social, mediante alianzas multiactor que siguen el modelo colaborativo propuesto por el Objetivo 17 (alianzas para lograr los objetivos).

Por otro lado, la compañía trabaja para evitar la contaminación del agua, como factor fundamental para garantizar la salud de las personas. De esta manera, contribuye directamente al Objetivo 6 (agua limpia y saneamiento) y es una de las utilities con mejor productividad de agua.

Fomento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Iberdrola contribuye de forma indirecta al resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así, su programa internacional de Voluntariado Corporativo, está alineado con los 17 objetivos, aunque se enfoca especialmente en los Objetivos 7, 13, 3 y 4 (educación de calidad) y el Objetivo 10 (reducción de las desigualdades).

Para la consecución de los ODS, el grupo ha lanzado una primera línea de crédito con indicador sostenible. Además, su Junta General de Accionistas aprobó un incentivo a largo plazo para sus consejeros ejecutivos, personal directivo y otros profesionales de la compañía, el Bono estratégico 2020-2022, basado no solo en objetivos de tipo financiero y de negocio, sino también de contribución a los ODS a 31 de diciembre de 2022.

Igualmente, para garantizar un adecuado desempeño, la compañía cuenta con un Comité Asesor de ODS que revisa las acciones llevadas a cabo y analiza su alineamiento con los ODS, además de proponer y promover nuevos retos y acciones que ayuden al logro de las metas fijadas. Gracias a este esfuerzo, Iberdrola ha sido seleccionada como empresa de referencia en la primera edición del «OpenODS Index», que evalúa la calificación y transparencia en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, la compañía ocupa el primer puesto en el ranking de entidades de este índice, tras lograr la máxima puntuación en el total de las tres fases —alineamiento, localización y implementación y seguimiento— de implantación de la Agenda 2030 del «Sistema OpenODS».

Compromiso con la Agenda 2030

De hecho, Iberdrola ha sido la única empresa privada invitada a participar en el último encuentro del Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus siglas en inglés), cuya misión es monitorizar el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La compañía ha participado, asimismo, en la elaboración del informe «Sector Transformation: An SDG Roadmap for Electric Utilities» del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), que establece la hoja de ruta que deben seguir las energéticas y su cadena de valor de cara a lograr el cumplimiento de los ODS. «Esta hoja de ruta muestra que la electrificación juega un papel esencial en la contribución a los ODS», explica el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán. «Desde hace décadas, trabajamos para impulsar la descarbonización, generando progreso y empleo y promoviendo la igualdad, la innovación, la salud y las alianzas para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030».

Igualmente, Iberdrola se ha incorporado al Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) para contribuir a que el sector de la construcción y la edificación alcance los ODS de la Agenda 2030. La energética asesorará al organismo y promoverá proyectos e iniciativas que impulsen la rehabilitación y regeneración urbana, especialmente en el ámbito de la energía y su potencial para avanzar hacia los objetivos climáticos y de descarbonización.

Por otra parte, a través de su fundación en España, ha presentado el libro «La Agenda 2030 y los ODS: Nueva arquitectura para la Seguridad» , una obra que recoge un análisis multifacético imprescindible en un mundo globalizado caracterizado por la existencia de regiones geopolíticas subdesarrolladas. Con esta colaboración, Iberdrola muestra su compromiso con los ODS, con la lucha contra el cambio climático y con las políticas de igualdad de género a través del empoderamiento de las mujeres.

Igualdad de género y conciliación

Ese empoderamiento comienza en el seno de la propia compañía, considerada una las 10 mejores empresas del mundo en cuanto a integración de las mujeres. Esta fue la conclusión del estudio «World’s Top Female Friendly Companies 2021», en el que Forbes se asoció con la empresa de investigación de mercados Statista para identificar las empresas líderes en términos de apoyo a las mujeres dentro y fuera del lugar de trabajo.

La igualdad de género es uno de los compromisos que Iberdrola incorpora en su política laboral y, a través de diversas iniciativas, asume este acuerdo en cuatro ámbitos de su gestión, tanto en reclutamiento y selección, como en condiciones salariales, formación y desarrollo profesional y comunicación.

Las mujeres representan el 23% de los empleados de Iberdrola. El objetivo es avanzar hasta la consolidación de la empresa como referente internacional en igualdad. Para 2022, la empresa se ha fijado el objetivo de tener un 25% de mujeres en puestos directivos -frente al 21,53% actual-, con el objetivo para 2025 de llegar al 30%, además de mantener la igualdad salarial.

Por ejemplo, la mejor abogada fiscalista del mundo trabaja en Iberdrola. Se trata de la directora global de Fiscalidad de los Servicios Jurídicos de Iberdrola, Begoña García-Rozado, quien ha sido reconocida como la mejor responsable fiscal de empresas del mundo de 2021 en los Global Counsel Awards. García-Rozado también ha sido premiada a nivel europeo en estos relevantes galardones, unos de los más prestigiosos para profesionales jurídicos, que suponen una referencia en el sector.

Iberdrola cuenta con más de 70 medidas de conciliación de la vida laboral y personal. En los territorios en los que opera, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa legal vigente, la empresa aplica medidas como el pago del 100% del salario durante el permiso de maternidad, el permiso retribuido de 15 días antes del parto, la reducción flexible de la jornada laboral a cinco horas (sin reducción del salario hasta que el hijo cumpla un año), permisos de hasta cuatro años -en los que se permite el acceso a la formación profesional-, y planes de acción integrales para combatir las desigualdades de forma integral.

Pacto Mundial de Naciones Unidas

De ahí que la empresa haya sido reconocida como participante LEAD en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas por su compromiso continuo en favor de este acuerdo y de los 10 principios para una actividad empresarial responsable de la ONU. El grupo se adhirió al Pacto Mundial en 2002 y en 2004 fue miembro constituyente de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), actualmente Red Española del Pacto Mundial.

Coincidiendo con el 75º aniversario de la ONU, el 21 de septiembre de 2020 líderes empresariales de más de 100 países —entre ellos Ignacio Sánchez Galán— aprobaron la declaración «United the Business of a Better World», en la que se comprometen con los principios de la organización y prometen más cooperación internacional con la esperanza puesta en proteger a la ciudadanía, promover la paz y salvaguardar el planeta.