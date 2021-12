¿Hasta qué punto le importa a HAMILTON el DINERO?

- Publicidad-

Mucha gente pensará que el inglés ya tiene más dinero del que puede contar y del que podría gastar en varias vidas, y sin embargo… Sin embargo eso va en caracteres.

Si se retira, para alegría de Ecclestone y del sector más conservador de la Fórmula 1, de eso hablaremos otro día, si se retira, repetimos, se queda sin unos 50000000 €.

Por mucha pasta que se tenga eso es mucho dinero. Cierto que mirado fríamente tiene casi más que perder que que ganar, porque no es demasiado seguro que Mercedes vaya a tener el coche campeón el año que viene, y aún si lo tuviera… a Toto Wolff le interesa más construir una nueva estrella: George Russell, que sacarle una exprimida más a un piloto cuya edad empieza a cruzar el límite y cuyo destino natural es retirarse en breve.

En suma, que Hamilton tal vez no tenga una máquina tan potente como en las ediciones anteriores de la era híbrida, y que si la tiene le podría salir un grano al final de la espalda que le haría muy incómodo estar sentado en su habitual asiento.

Para nosotros la palabra final la tiene el amor por el dinero que sienta Hamilton. Si lo adora, y podría ser, 50000000 € son muchos millones.

Pero si está más allá del dinero es muy probable que se retire.

Aunque me dice mi amigo si CIENOSOS que tal vez pueda tener una motivación puramente deportiva y competitiva. Hamilton a escuchado demasiadas veces que sus triunfos se deben al coche, lo cual no es del todo cierto porque es un piloto fantástico, pero quizá también le gustaría descubrir si es verdad que es también el mejor con un coche que no sea el más puntero. Nuestra opinión, diga lo que diga el gran CIENOSOS, es que no le gustaría descubrir eso de ningún modo.

Tigre Tigre